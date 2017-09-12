Россия наращивает военную мощь на западе: факты против домыслов

Российские ежегодные военные учения «Запад-2017» на подходе. В связи с этим западные СМИ и многие чиновники сообщают, что Москва наращивает военную мощь вблизи границ НАТО, и беспокоятся по поводу безопасности Балтийского региона. Как ни странно, до недавнего времени модернизация и расширение российской армии обходили Балтийский регион стороной. Несмотря на провокационную воздушную и военно-морскую активность в регионе, базирующиеся здесь российские силы в основном предназначены для обороны, при этом они устаревшие. Изменение количества и мощи российских войск неизбежно, но происходить оно будет постепенно и в соответствии с тем, какую технику поставит на вооружение НАТО.

В последнее время Москва сосредоточилась на размещении больших групп военных вдоль границы с Украиной, расширении в Крыму и обновлении вооружения всех пяти военных округов. Добившись некоторых успехов при выполнении госпрограммы вооружений, Генеральный штаб ВС РФ переключил внимание на Балтийский регион, медленно, но верно модернизируя расположенную там устаревшую технику и наращивая военное присутствие.

Преобразование российской армии идёт с 2008 года, его цель – возместить недостаток финансирования и восстановить структуру после упадка и распада СССР. В конце 2008 года были проведены реформы, и модернизация началась в 2011 году (на период с 2018 по 2025 годы будет объявлена новая). Российская армия продолжает эволюционировать и расширяться, ей постоянно необходима модернизация или обучение новым способностям. Изменения постоянны – это создание подразделений и нововведения, из которых выполняется лишь часть.

Согласно запущенной в 2011 году программе модернизации Россия, в основном, инвестировала средства в развитие ВВС, флота и стратегические ядерные силы в ущерб армии. До 2014 года страна не стремилась стать державой с лучшими сухопутными войсками в Евразии и сокращала количество подразделений на границах с Украиной и государствами НАТО, передислоцируя их. Война в Украине обратила эти намерения вспять, и из-за неё отношение России к армии изменилось (тем не менее, Южный военный округ, к которому относится Северный Кавказ, находится в большей боевой готовности, чем любые подразделения, близкие к силам НАТО).

Из-за украинского конфликта российское руководство оценило вероятность полномасштабной войны на западном фронте как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Чтобы справиться с постоянным обновлением войск в Украине и сохранить превосходство над украинской армией по части обычных видов вооружения, Россия перенесла вес на границу так называемого Юго-Западного стратегического направления. Генеральный штаб ВС РФ принял решение вернуть все подразделения, среди них и 20-я армия, отозванные с украинских границ в годы реформ. Следующим шагом стало формирование 1-й гвардейской танковой армии на западе от Москвы и создание штаба для 8-й общевойсковой армии в Южном военном округе.

На линии от границы с Белоруссией до Ростова-на-Дону Россия расположит три новых дивизии, в каждой из которых будет шесть полков. Численность каждой дивизии составит 10 тысяч человек, хотя на протяжении нескольких лет людей будет не хватать. Поддержат дивизии несколько бригад, военные базы ВВС и боевая авиация. 8-я общевойсковая армия станет главной угрозой для войск Украины и, возможно, будет использоваться для обеспечения сепаратистов в Донбассе новыми силами, если конфликт продлится ещё несколько лет.

На нынешнем этапе модернизации отдельное внимание уделяется войскам, находящимся вблизи Украины, особенно в Крыму, где Россия увеличила военное присутствие после аннексирования и присвоения значительной части того, что ранее было украинскими силами на полуострове. Своими действиями Россия рассчитываеет разуверить Украину в способности вернуть Донбасс в ближайшие 5-10 лет. Украину предполагается держать в тисках из войск, дислоцирующихся вблизи её границ с севера на юг. Российским войскам даже не придётся вмешиваться в украинский конфликт, если дислокация будет проведена.

До этого силам региона уделялось лишь небольшое внимание: мощь войск была невысокой, готовность – ужасной, а оборудование едва отвечало современным требованиям. Прошлым летом руководство Балтийского флота было отправлено в отставку, и не без причины.

Нет признаков того, что Россию тревожит происходящее в Балтийском регионе, её больше беспокоит юг. Несмотря на громкие заявления об агрессии НАТО и других схожих явлениях, для российских военных Балтийский регион – не приоритетное направление. Значительно большее внимание уделяется развитию дорогостоящей военной инфраструктуры в Арктике с сомнительной отдачей, а не предполагаемому противостоянию России и её соперника по холодной войне – Запада.

В 2017 году волна модернизации уверенно приближается к российским войскам, расположенным в Балтийском регионе и севернее. Новые ракетные системы, истребители, системы ПРО и боевая авиация либо проходит процесс принятия на вооружение, либо пройдёт его в ближайшие годы. В то же время структура войск продолжает расширение, к примеру, планируется добавить два танковых батальона и дивизию ВДВ в Пскове, а численность 11-го армейского корпуса в Калининграде растёт, равно как и численность 14-го армейского корпуса Северного флота. Хотя Россия сосредоточенно создаёт дивизии вблизи Украины, страна намерена учитывать необходимость обеспечить людьми и другие подразделения. Согласно госпрограмме вооружений новая техника медленно, но верно поступает в войска вне приоритетных направлений.

Противостояние с американской армией Россия связывает не с сухопутными войсками, а с противовоздушной обороной, неядерными ударами большой дальности и ядерным оружием. Поэтому Россия совершенствует арсенал крылатых ракет и предпочитает улучшать способность наносить удар традиционным оружием с безопасного расстояния, а не собирать силы вблизи границ НАТО. Москва понимает, что у США есть преимущества по части аэрокосмических войск, и поэтому приоритет получает противовоздушная оборона, радиоэлектронная борьба и другие средства, не позволяющие НАТО вести войну с воздуха.

Расположенные вблизи Украины подразделения, конечно, при необходимости способны переместиться в Белоруссию и Балтийский регион, и на предстоящих военных учениях будет отрабатываться именно это – переброска войск в Белоруссию в рамках запланированной операции. Решение логистических проблем и поиск ресурсов для реализации столь широкомасштабного плана определённо требует времени, подготовки и практики. В действительности без подготовки эти войска способны выдать лишь часть своей мощи, особенно если перебрасываемые силы будут состоять из военнослужащих по контракту.

В Балтийском регионе Москва действует не торопясь, проявляя военную активность, достаточную для поднятия шумихи в СМИ, хотя в действительности занимает оборонительную позицию. В ближайшие годы и это изменится. Больше комплексов С-400 и «Искандер-М», улучшенные танки, тактическая авиация, логистика и всё, что предлагает госпрограмма вооружений, уже начинает поступать в Балтийский регион или окажется там к 2020 году.

Россия планирует не наращивать мощь, а постепенно сделать военное присутствие всеохватывающим. Вероятно, НАТО на восточном фланге делает то же самое. Градуализм во главе процесса, и если не отнестись к нему с вниманием, ничего удивительного не будет в том, что спустя несколько лет Балтийский регион станет площадкой для демонстрации военной мощи.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 4,00 из 5)

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