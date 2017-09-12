Конкуренция по-русски: история двух энергетических компаний

Когда президент России Владимир Путин начал объединять страну в начале-середине 2000-х, он также объединил и энергетический сектор. Путин контролировал создание двух энергетических гигантов («Роснефти» и «Газпрома») и некоторых региональных компаний. С момента появления «Роснефть» и «Газпром» были предметом гордости Кремля, они обеспечивали половину российского бюджета и 25 процентов ВВП в те годы, когда цены на нефть были высокими.

«Роснефть» и «Газпром» считались стратегически важными российскими активами, даже когда вслед за обвалом цен на нефть в 2014 году их прибыль упала. Но с уменьшением прибыли представители кремлёвской элиты начали бороться за наибольшую её часть. И самым агрессивным участником борьбы стала «Роснефть» во главе с амбициозным лидером Игорем Сечиным. «Роснефть» стремится затмить и превзойти по показателям «Газпром», чтобы обрести большее влияние в энергетическом секторе и в России в целом.

Взлёт «Роснефти»

Монополист в сфере экспорта российского газа компания «Газпром» долгое время была главным энергетическим партнёром Кремля. Контроль «Газпрома» над экспортом газа – удобный для Кремля инструмент при формировании отношений с бывшими советскими республиками, а также с Европой и Турцией. Но снизившаяся цена газа и ряд диверсификационных проектов в Европе, Евразии и на Среднем Востоке ограничили способность «Газпрома» влиять на решение проблем в этих регионах, и ценность компании для Кремля упала.

«Роснефть» не упускает возможности воспользоваться неудачами «Газпрома». Конкурент слабеет, и нефтяной гигант начинает захватывать новые позиции. В октябре 2016 года «Роснефть» закрыла сделку по покупке шестой по величине нефтяной компании России «Башнефть», хотя Путин публично выступил против этого поглощения. Позже «Роснефть» добилась своего, позволив Кремлю приватизировать большую часть компании в обмен на разрешение приобрести «Башнефть».

Сообщается, что Путин намерен распределить приватизированные доли в «Роснефти» между компаниями, которые политически её не поддерживают и нередко настроены к ней отрицательно – это, к примеру, независимый производитель «Лукойл» и казахстанский «КазМунайГаз». Но Сечин тайно провернул сделку с зарубежными компаниями Glencore и Qatar Investment Authority, у которых нет к «Роснефти» политических претензий.

«Роснефть» стала активнее соперничать с «Газпромом». В июне компания заменила двух лояльных к «Газпрому» членов правления на новых из числа акционеров. Также нефтяная компания, не желая оставаться в пределах своей специализации, положила глаз на газовый сектор, где долгое время главенствовал «Газпром». В 2012 году «Роснефть» производила 2 миллиарда кубометров газа, к 2016 этот показатель возрос до 67 миллиардов кубометров, а к 2020 году компания планирует производить 100 миллиардов кубометров газа. Это не составляет и четверти объёмов «Газпрома», но превышает долю, которой газовый гигант мог бы поделиться. У «Роснефти» более гибкие расценки на газ, с помощью которых компания переманивает российских и зарубежных клиентов соперника. «Газпром» это раздражает, и он отвечает тем же.

Власть газопроводов и политические рычаги

Дальнейшая стратегия «Роснефти» предполагает превращение обретённого статуса в рычаг политического давления. Компания всё чаще осуществляет проекты в зарубежных странах (в Египте, Ливии, Индии, Венесуэле, Германии, Сирии и Китае), и эти отношения развиваются в интересах Кремля. Сейчас неизвестно, действует ли «Роснефть» по поручению Кремля, или это просто выгодное сотрудничество, но определённо есть связь между действиями нефтяной компании и внешней политикой Москвы, что наделяет «Роснефть» политическим влиянием.

Одна из целей компании – призвать Кремль прекратить монополию «Газпрома» в сфере газового экспорта. И во главе с Сечиным компания делает некоторые успехи. В начале августа независимое издание «Ведомости» сообщило, что «Роснефть» проводит тайные совещания с комиссией по экономической безопасности Совета безопасности России. Комиссия выступала за либерализацию экспортных маршрутов, а в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили о проведении этой либерализации в 2018 году, хотя в Министерстве энергетики указали на 2020 год.

Постепенное смягчение рамок экспорта природного газа «Роснефти» пойдёт на пользу, позволив компании основное внимание уделить экспорту через газопроводы, идущие в Азию. Сегодня «Газпром» твёрдо отстаивает своё желание быть единственным поставщиком газа с доступом к газопроводу «Сила Сибири», который создаётся для отправки газа в Китай. Но Пекин намерен извлечь выгоду из борьбы двух гигантов. За последние месяцы «Роснефть» заключила ряд сделок с китайскими компаниями, она возлагает надежды на либерализацию экспорта в регион, за которой последует либерализация всего экспорта. Повышенная конкуренция будет выгодна Китаю, Европе и Турции, она станет для России символом мира после многолетней напряжённости.

Сечин переходит на личности

Финансовые и политические успехи «Роснефти» укрепили уверенность главы компании. Сейчас Сечин, который поддерживает отношения с российскими политическими тяжеловесами и сотрудничает с ФСБ, использует своё растущее влияние для борьбы с врагами. В ноябре 2016 года бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева обвинили в вымогательстве взятки. Возможно, он стал самым высокопоставленным чиновником, которого арестовали в постсоветской России. Улюкаев входит в большую группу преданных Путину людей, он на протяжении многих лет выступал против действий Сечина и «Роснефти». На суде Улюкаев утверждал, что его подставили Сечин и ФСБ (позиция Путина в отношении ареста бывшего соратника и причастности Сечина не известна).

Недавно Сечин вступил в политическое противостояние с другим преданным Путину человеком – с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, который обвинил «Роснефть» в отказе от планов по постройке завода в республике. В «Роснефти» обвинения отрицают и заявляют, что проводят необходимые для постройки расчёты. Но конфликт обнажает противоречия между «Роснефтью» и Чечнёй. Регион долгое время требовал, чтобы компания передала активы в Чечне в ведение республиканского правительства из-за недостатка инвестиций. Тем временем сторонники Сечина в ФСБ борются за обретение большего контроля над безопасностью в республике. Ситуация накаляется, и дело доходит до срывов модернизации завода и обвинений чеченцев в причастности к взрывам в петербуржском метро.

Сечин смешал бизнес и личные отношения в ещё одной сфере, подав в суд на бывшего владельца «Башнефти» компанию «Система» и обвинив её в нарушении прав акционеров. По решению суда от 23 августа «Система» должна выплатить «Роснефти» около 2,3 миллиарда долларов за ущерб от реорганизации «Башнефти» в ходе её поглощения, в «Системе» с решением не согласны.

Нефтяной царь заходит слишком далеко?

В связи с быстрой экспансией «Роснефти» и чередой политических побед Сечина возникает вопрос: не окажется ли задача непосильной? С учётом большой доли «Роснефти» в энергетическом секторе и наличия многочисленных сторонников Сечина в ФСБ и среди бизнесменов нефтяной царь может стать вторым по значимости после Путина человеком в России. И по целому ряду причин – от экономической стагнации до политических распрей и общественных проблем – авторитет Путина оспаривают группы внутри страны. За некоторыми группами стоит Сечин со своими неукротимыми амбициями.

Путин дал понять, что может освободить Кремль от представителей элиты, среди которой и такие его многолетние соратники как Сечин. Тем не менее, «силоварх» Сечин с его могущественными союзниками и влиянием может оказаться слишком крупной фигурой. Падение Сечина отразится не только на «Роснефти» и связанных с ним людях, но и на стабильности России в целом.

Но по сообщениям российских СМИ и экспертов, у Путина есть группа могущественных соратников, среди которых Кадыров, директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, помощник президента Владислав Сурков, премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, финансист Юрий Ковальчук и другие. Хотя возможности этих соратников не так широки, как у Сечина, у Путина есть варианты для действий. К примеру, президент России может поддержать слабеющий «Газпром», поставив во главу обладающего политическим влиянием Медведева. Также существует вновь сформированная Национальная гвардия, преданная лишь Путину, и она может соперничать по значимости с ФСБ.

По сути, Сечин и «Роснефть» – лишь часть той борьбы, которая проходит в Кремле. Ситуация в России всё более нестабильна, и у Путина может появиться способный политический оппонент. Для российского президента рост влияния Сечина и конфликты между «Газпромом» и «Роснефтью» могут стать предвестником грядущей бюрократической угрозы.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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