Индия и Россия объединяют усилия, чтобы вместе уравновесить влияние Китая на российском Дальнем Востоке

В последнее время в СМИ сложилось общее мнение, что стратегическое партнерство между Индией и Россией, которое некогда было поистине «выше гор, глубже океанов и слаще меда», в последнее время зачахло. Однако, не следует торопиться с выводами.

Подпись к изображению: Премьер-министр Индии Нарендра Моди беседует с российским президентом Владимиром Путиным во время обмена соглашениями после ежегодного индийско-российского саммита в Гоа, 15 октября 2016 года



Например, возможно, этот факт не получил широкой огласки, но Индия инвестировала 5,5 миллиардов долларов в нефтяной сектор России, а крупнейшие российские инвестиции в индийскую экономику составляют 12,9 миллиардов долларов, что на сегодняшний день является крупнейшим пакетом прямых иностранных инвестиций в Индии. Речь идет о сделке, которая была подписана в прошлом месяце между нефтяными гигантами двух стран «Роснефть» и Essar. Это говорит о том, что вековое индийско-российское партнерство не только восстановилось, но и готово к новым гигантским скачкам вперед.

Отношения между двумя странами не только «перезагружены», но и заметно укрепляются. Не секрет, что Россия сыграла ключевую роль в качестве посредника между Индией и Китаем по поводу столкновения на плато Докалам. Благодаря усилиям Москвы, конфликт мирно разрешился 28 августа, по крайней мере, на определенное время.

Однако, хорошие отношения России с Индией не могут ограничиваться ее участием в силовых играх между Китаем и Индией и в целом индийско-китайской матрицей. Дело в том, что Россия выразила готовность и уже предприняла несколько важных конкретных шагов, чтобы продемонстрировать, что в отношениях между Индией и Россией снова все хорошо, и обе страны в настоящее время сотрудничают, чтобы так или иначе поставить на место Китай.

Одним из самых крупных стратегических шагов России стало открытие богатого ресурсами российского Дальнего Востока для индийских инвестиций и торговых связей с Индией с целью компенсации мощнейшего китайского влияния в этом регионе.

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж на прошлой неделе совершила официальный визит в портовый город Владивосток на российском Дальнем Востоке и приняла участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ). Это событие стало крупнейшей международной платформой для сотрудничества между деловыми кругами и высокопоставленными представителями правительств России, стран Тихоокеанского региона и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят десять государств. Визит главы индийского МИД был очень важным и отличался плотностью повестки дня, несмотря на то, что он был одним из весьма немногих зарубежных визитов индийского министра, которая редко выезжает за границу после операции на почках в начале нынешнего года. Очевидно, ее встреча с российскими коллегами и собеседниками определенно имела особую важность в связи с какими-то планами, о которых ничего не сообщается.

Прежде всего, следует сразу сказать, что Россия была крайне недовольна динамикой продвижения Китая на Дальнем Востоке еще задолго до того, как президент Владимир Путин в 2014 году объявил этот регион открытым для иностранных инвестиций. Китайцы в огромных количествах проникали на российский Дальний Восток на протяжении многих лет. За это время они настолько изменили демографическую обстановку в регионе, что он стал больше похож на китайскую территорию, чем на российскую. Теперь Путин хочет исправить сложившуюся ситуацию и полагается на таких друзей как Индия, чтобы как-то противостоять растущему китайскому влиянию в регионе. Его идея заключается в коррекции курса: «не складывать все яйца в одну корзину» (разумеется, речь идет о Китае). Путин убежден, что индийцы будут лучше восприняты местным населением и будут пользоваться лучшей репутацией, чем китайцы.

Россия – большой друг Китая и во многих отношениях его стратегический союзник, но это только на бумаге. На самом деле, Россия до сих пор смотрит на Китай с подозрением и воспринимает его скорее как соперника. А в таких регионах как Дальний Восток и некоторые страны СНГ, где китайцы уже резко усилили свое присутствие в ущерб России, Москва смотрит на Пекин как на «полудруга-полуврага». Именно этим объясняется российская политика открытых дверей для Индии на Дальнем Востоке.

Визит госпожи Сварадж во Владивосток является демонстрацией индийско-российского стратегического партнерства, которое не только восстановилось, но и постепенно укрепляется. Он также будет способствовать росту интереса индийцев к Дальнему Востоку в связи с появляющимися там возможностями. Эта поездка определила ключевую роль, которую российский Дальний восток может сыграть в ближайшие годы в реализации совместного российско-индийского плана достичь к 2025 году объема двусторонней торговли в 30 миллиардов долларов. Вот что сказала министр в своем выступлении: «В ответ я хотела бы пригласить представителей деловых кругов Дальнего Востока посетить Индию… Более активная торговля и деловое сотрудничество, а также взаимные инвестиции с Дальним Востоком помогут нам достичь цели в 30 миллиардов долларов, которую мы поставили для нашей двусторонней торговли к 2025 году».

Во время визита во Владивосток Сушма Сварадж участвовала в церемонии открытия ВЭФ 6 сентября и провела двусторонние встречи с заместителем премьер-министра России Юрием Трутневым, министром иностранных Дел России Сергеем Лавровым, и губернаторами некоторых районов Дальнего Востока. Сварадж стала третьим высокопоставленным индийским лидером, посетившим Россию в нынешнем году. В июне премьер-министр Нарендра Моди посетил Санкт-Петербург, а затем последовал визит министра обороны и финансов Аруна Джетли. Участие Индии на столь высоком уровне во Владивостокском форуме последовало за визитом премьер-министра Моди в качестве почетного гостя Петербургского экономического форума в июне 2017 года.

Российский Дальний Восток – новая область сотрудничества в рамках индийско-российского стратегического партнерства по собственной инициативе России с целью противодействия росту влияния Китая в регионе, которое достигло гигантских масштабов. В данном конкретном контексте Россия доверяет Индии больше, чем Китаю. Россия с тревогой относится к тому, что Китай прибегает к тактике «скрытого действия», чтобы проникнуть на ее территорию. Если Индии удастся выполнить свою миссию на Дальнем Востоке, тогда Россия сможет тиражировать эту модель в странах Центральной Азии и способствовать усилению индийского присутствия во всех сферах в этом регионе, где Россия также встревожена постоянными «набегами» Китая.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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