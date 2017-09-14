Иранско-российские железнодорожные проекты выгодны странам Азии и Европы

Официальный представитель иранских железных дорог Аббас Назари сообщил изданию Financial Tribune, что совместные железнодорожные проекты Ирана и России выгодны не только обеим странам, но и другим государствам Азии и Европы.

Назари отметил: «Важный элемент иранско-российского сотрудничества – это международный транспортный коридор “Север – Юг”».

Международный транспортный коридор “Север – Юг” (красным цветом — маршрут коридора; синим — традиционный маршрут)



Коридор представляет собой сеть железных дорог, автодорог и морских путей общей протяжённостью в 7,2 тысячи километров. Он создан для доставки грузов через Индию, Иран, Россию, Азербайджан, а также европейские страны и государства Центральной Азии.

Назари говорит, что Иран намерен включить свои железные дороги в транзитную сеть.

По словам чиновника, Россия и Иран необходимы друг другу для организации транспортировки грузов между Европой и Азией, и Тегеран рад сотрудничать с Москвой на беспрецедентном технологическом уровне.

На иранскую территорию приходится 2000 километров сети. Он добавляет, что в паре с Россией Иран работает над важными железнодорожными проектами, среди которых совместное производство вагонов, электрификация железных дорог страны и крупномасштабные инфраструктурные проекты.

Иранская организация промышленного развития и реконструкции (IDRO) в Тегеране подписала предварительный контракт на 3 миллиарда долларов с российским ЗАО «Трансмашхолдинг» о совместном производстве вагонов в Иране.

По условиям контракта IDRO будет принадлежать 20 процентов предприятия, а российской стороне – 80 процентов.

Генеральный директор «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа рассказал изданию Financial Tribune, что мощность предприятия будет зависеть от уровня локализации.

«Планируется сборка 300-400 единиц в год», – сообщил Липа.

Крупнейший российский производитель подвижного состава, среди держателей акций которого голландская компания Breakers Investments BV и французская корпорация Alstom, приобретёт иранскую компанию Wagon Pars Company, чтобы начать производство.

Назари также сказал, что совместно с Россией создаётся крупнейшая зона погрузки в иранском порту Шахид Раджаи.

Чиновник утверждает, что обсуждаются все аспекты предприятия: подготовка порта, железных дорог и специальной экономической зоны. Как только детали будут уточнены, начнётся серьёзная работа.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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