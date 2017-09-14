Потопят ли субмарины России или Китая американский флот в случае войны?

Американские ВМС встревожены угрозой, которая исходит от возрождающегося подводного флота России и растущего флота Китая. Опасения связаны со слабой противолодочной обороной (ПЛО) Америки. Китайский и российский подводные флоты даже вместе не могут сравниться по мощи с некогда могущественным советским флотом, в составе которого до распада СССР в 1991 году насчитывалось около 240 субмарин.

По данным отчёта Центра стратегических и международных исследований (CSIS) под названием «Подводная война в Северной Европе», в поздний период холодной войны советские конструкторы и некоторые западные аналитики считали, что подводные лодки СССР были лучше американских по части акустической скрытности. Но технологический прогресс в России после распада СССР практически остановился. Тем не менее, с 1991 года Москва старалась внедрить последние советские разработки, но из-за общественного, экономического и политического кризиса 90-х годов и проблем с финансированием десятилетие для подводного флота прошло впустую.

«Москва продолжала развивать советские разработки, но новая Россия из-за недостатка денег не смогла их финансировать, – рассказывает отставной капитан ВМС США и сотрудник Центра новой американской безопасности Джерри Хендрикс. – Тем не менее, США и их союзники, уделяющие большое внимание войнам в Ираке и Афганистане, допустили ослабление противолодочной обороны».

В отчёте CSIS сообщается, что на сегодня в распоряжении ВМФ России в общей сложности находится 56 субмарин – это приблизительно пятая часть советской подводной мощи. Исследователь CNA Corporation Майк Кофман отмечает, что в лучшем случае половина российского подводного флота в определённый момент времени может находиться в боеспособном состоянии. В отчёте CSIS приведён пример Северного флота России, который насчитывает 42 субмарины, однако в боеспособном состоянии находится лишь 22-31 из них. «Странно слышать заявления о том, что возможности современного подводного флота России сопоставимы с уровнем советского флота времён холодной войны, – рассказал Кофман изданию The National Interest. – Это просто невозможно. Как пятая часть советского флота, из которой лишь 50 процентов субмарин в боеспособном состоянии – и это в лучшем случае – может обладать возможностями некогда крупнейшего в мире подводного флота?»

В то же время на другом конце света в распоряжении Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая находится 70 субмарин, и он быстро расширяется. Как бы то ни было, китайские подводные лодки проигрывают по характеристикам американским или российским, хотя новейшая субмарина Type 093B и находящаяся в разработке Type 095 по акустической скрытности приближаются к улучшенным американским подлодкам типа Los Angeles. Выступая на заседании Комитета Палаты представителей США по вооружённым силам 25 февраля, заместитель начальника ВМС США вице-адмирал Джозеф Маллой отметил, что у Китая «есть как минимум 70 субмарин, и строятся новые». Маллой заявил: «Можно говорить о проблеме качества и количества, но в то же время новые лодки создаются в России, и их характеристики гораздо выше».

Подводная угроза, с которой сталкиваются ВМС США, растёт со времён затишья 90-х. Проблема кроется в том, что противолодочная оборона ослаблена, а количество многоцелевых подводных лодок сокращается. Американский флот насчитывает около 52 многоцелевых подводных лодок, для функционирования ему необходимо 48 субмарин, а к 2029 году в строю останется 41 подлодка. Командование признаёт, что заявленного количества в 48 субмарин недостаточно, и сейчас ищет способ увеличить это число. У ВМС есть несколько вариантов увеличить число подводных кораблей. «Минимум в 40-41 подводную лодку будет достигнут в конце 20-х – начале 30-х годов, и лишь тогда мы сможем начать восстановление, – рассказал 8 июля в ходе выступления в CSIS контр-адмирал Майкл Джабали, возглавляющий программу развития подводных лодок. – Прямо сейчас мы не сможем ничего изменить, так как это следствие принятых очень давно решений».

Но Россия и Китай уделяют всё большее внимание своему подводному флоту, и ВМС США ощущает давление в связи с ослабленной противолодочной обороной. «Китай и Россия претендуют на статус региональной силы. Их подводный флот не столь многочисленный и эффективный, но эти страны могут значительно помешать операциям американского флота, так как Америка – мировая сила, которая большую часть времени тратит на контроль над 19 морскими регионами, где отстаивает свои национальные интересы, – заявил Хендрикс. – Как только российские или китайские субмарины появятся в зоне присутствия наших кораблей – от кораблей береговой охраны до суперавианосцев – мы это ощутим».

Проблема не только в том, что ВМС США не инвестировали средства в оборудование, необходимое для противолодочной обороны. Сказывается недостаток подготовки. «Это ощутимо, так как мы не смогли довести противолодочную оборону до необходимого уровня. Палубных противолодочных самолётов S-3 Viking на борту авианосца больше нет, а учения с применением вертолётов с погружаемым гидролокатором в последние годы не проводились, поэтому авианосная ударная группа не может быть уверена в своей безопасности, – рассказал Хендрикс. – Также наши надводные силы с их носовыми гидролокаторами и незащищённой кормой недостаточно подготовлены, чтобы уверенно действовать, особенно в борьбе с опасными целями наподобие атомных подводных лодок или передовых дизельных субмарин».

Практики не хватает не только авианосным и корабельным ударным группам, у пилотов патрульных самолётов береговой авиации также нет опыта для противостояния возрождающейся подводной угрозе. «Кроме того, морская патрульная служба не полностью освоила новые противолодочные самолёты P-8 Poseidon, чтобы уверенно использовать их возможности в целях противолодочной обороны, – сказал Хендрикс. – Необходимо провести многочисленные масштабные учения для отработки борьбы с тихими подлодками».

Российский флот вновь проявляет признаки жизни и восстанавливается, хотя остаётся лишь тенью советского флота времён холодной войны. В то же время у Народно-освободительной армии Китая много подводных лодок, но в техническом плане они отстают, и чтобы оказаться на одном уровне с американскими и российскими субмаринами, китайским подлодкам предстоит пройти долгий путь. Для Америки и НАТО основная проблема не в восстановлении российского флота или расширении китайского, а в ослаблении противолодочной обороны Запада. Кофман утверждает: «Мы сами урезали противолодочную оборону, в ином случае появления столь серьёзных проблем удалось бы избежать».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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