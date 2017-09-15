Каспийское море – лучший вариант для «Одного пояса, одного пути»

Сегодня всё внимание специалистов, наблюдающих за развитием китайской инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП), приковано к железнодорожным маршрутам, которые пройдут через Россию и Центральную Азию, а также к инвестициям в развитие портов Средиземноморья и Индийского океана. Но в Пекине давно мечтают об альтернативе, более соответствующей китайской стратегии наземной и морской торговли. Возможно, в этом поможет маршрут из греческого города Пирей в казахстанский посёлок Хоргос на границе с Китаем.

Маршрут Пирей – Хоргос, в основном, проходит по воде, и его наземная часть не столь протяжённа в отличие от других частично проходящих по земле потенциальных коридоров ОПОП между Евросоюзом и Китаем. Это соединяющий Евросоюз и Китай маршрут с наименьшим количеством стран-посредников (их всего три – Грузия, Азербайджан и Казахстан), и он идёт в обход России. Но на пути следования приходится пересекать Каспийское море, также необходимо модернизировать железные дороги Кавказа.

Национальная комиссия по развитию и реформам КНР в 2016 году опубликовала документ под названием «План создания и развития коридора Китай – Европа», и в нём фигурирует четыре конкурирующих маршрута: Маньчжурия – Россия – Белоруссия; Монголия – Россия – Белоруссия; Казахстан – Россия – Белоруссия и Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция.

Лучший путь в Европу?



Маршрут Россия – Белоруссия проходит по наименьшему количеству юрисдикционных территорий, а на железную дорогу приходится самая протяжённая из представленных маршрутов часть, и эти два фактора не согласуются с политикой Китая, цель которого – нарушить главенство российских и американских торговых институтов.

Коридор Монголия – Россия – Белоруссия протяжённый и, опять же, проходит через Россию. То же самое справедливо для маршрута Казахстан – Россия – Белоруссия. Киргизский коридор проходит через пять юрисдикционных территорий, и в ходе транспортировки необходимо дважды сменить железнодорожную колею: на границе Китая и Кыргызстана, а затем – на границе Туркменистана и Ирана.

В свою очередь, маршрут из Пирея в Хоргос связывает греческий порт Афины, где у китайской транспортной компании COSCO есть контейнерный терминал, с грузинскими терминалами в Батуми и Анаклии в Чёрном море, которое охраняется международным морским правом. Для Китая доставка контейнеров через Грузию и Азербайджан к Каспийскому морю может оказаться дороже, чем транспортировка по морскому пути, но гораздо дешевле и быстрее в сравнении с коридорами Белоруссия – Россия или Монголия – Россия – Белоруссия.

В апреле Казахстан, Азербайджан и Грузия подписали трёхстороннее соглашение с целью скоординировать действия по развитию транс-Евразийского транспортного коридора. Маршрут связывает Хоргос с Чёрным морем с помощью обновлённой железнодорожной линии, ведущей к порту Каспийского моря Актау в Казахстане, улучшает сообщение между Актау и азербайджанским Баку, соединяет Баку с новым грузинским глубоководным портом Анкалией в Чёрном море через кавказский железнодорожный коридор.

Маршрут проходит через Чёрное и Каспийское моря, и это значит, что Синьцзян-Уйгурский автономный район будет связан с Европой, в основном, с помощью морского пути. Товары будут поставляться из Китая в Евросоюз через Кавказ, который возьмёт на себя роль Панамского и Суэцкого канала на суше. Железнодорожные перевозки на Кавказе и в Казахстане будут поддерживать китайские налогоплательщики, и Каспийский маршрут по экономической выгодности приблизится к морскому пути из Европы в западную часть Китая.

Торговые амбиции

В ходе воплощения ОПОП проявляются промышленные и торговые амбиции Пекина на Кавказе. Торговое соглашение между Китаем и Грузией было заключено в мае, Грузия стала первым партнёром Китая по созданию стратегически важного транспортного коридора. Соглашение вступит в силу в конце 2017 – начале 2018 года.

По условиям сделки 90,9 процента китайского импорта из Грузии и 96,5 процента китайского экспорта в Грузию не будет облагаться пошлиной. В результате для Китая Грузия становится практически беспошлинным мостом, через который можно вести торговлю с Евросоюзом. Для Грузии это способ сбалансировать отношения с великими державами и уравновесить её многолетнее противостояние с Россией.

Азербайджан видит в новом торговом маршруте возможность выйти на новые рынки и снизить зависимость от продажи энергоресурсов. Страна стремится к интернационализации, а Государственный нефтяной фонд Азербайджана проявляет активность на международных рынках. Министерство экономики недавно опубликовало документ «10 стратегических задач на 2021 год», в котором особое внимание уделяется секторам экономики, не связанным с нефтью и газом, повышению конкурентоспособности экспорта и инвестированию в развитие транспортной инфраструктуры. Это полностью отвечает потребностям Китая.

В ближайшие пять лет Казахстан планирует увеличить пропускную способность морских и железнодорожных путей Каспийского моря, надеясь, что объёмы поставок многократно возрастут. По итоговому размеру нового логистического хаба китайской компании COSCO в Хоргосе можно будет судить об объёмах контейнерных и грузовых перевозок по коридору.

Нет сомнений в том, что для Казахстана это крупнейший проект по развитию железнодорожной инфраструктуры, который важнее постройки коридоров, связующих Хоргос с Москвой и Туркменистаном – двух значимых для Китая проектов. Порт Актау уже расширен, и Казахстан надеется усовершенствовать другие порты Каспийского моря.

Железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, соединяющей Азербайджан с Грузией и Турцией, представляет собой ещё один торговый путь, который увеличивает грузопоток, проходящий через Каспийское море. В течение года Китай, скорее всего, выступит с политическими и торговыми инициативами с целью закрепить статус Каспийского коридора и увеличить потенциал ключевых портов Актау, Баку и Анаклии.

Китай ведёт торговую политику «один на один», сотрудничая с каждой страной в отдельности. Это позволяет Китаю диктовать партнёрам свои условия и поддерживать тенденцию отказа от создания систем на основе многосторонних договоров в пользу двусторонних соглашений. Как бы то ни было, мировая торговля выиграет, если китайские рынки потребительских товаров смогут обеспечить спрос, который приведёт к улучшению инфраструктуры и экономического положения стран Центральной Азии и Кавказа.

Если Грузия однажды вступит в Евросоюз, она станет перекрёстком, на котором встретятся Западная Европа, Евразийский экономический союз во главе с Россией и Китай. Но стратегия Китая в отношении торговых партнёров должна приносить выгоду людям в регионе, а не просто помогать Пекину в воплощении его грандиозных планов.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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