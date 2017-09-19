Китайско-российский союз — яркий пример того, что целое может быть больше, чем сумма его частей

Представьте себе страну, чье население составляет более 20 процентов от общей численности населения планеты, а территория занимает более пятой части земной суши. Впрочем, не обязательно представлять ее, поскольку такой страны не существует. Эти цифры соответствуют суммарным показателям Китая и России.

В период с 1960 по 1989 год отношения между двумя этими странами были крайне плохими. В разгар китайско-советского раскола между ними даже произошла семимесячная необъявленная война из-за некоторых районов, прилегающих к общей границе, и этот конфликт так и не был полностью урегулирован до 1991 года. Часть битвы носила идеологический характер, поскольку это было соперничество за «самую лучшую» форму коммунизма. Поскольку обе системы потерпели провал, никто так и не был объявлен победителем. Конспирологи утверждают, что некоторые инциденты были спровоцированы США, чтобы усилить и без того глубокое недоверие между Китаем и Советским Союзом.

К концу 1991 года Советский Союз прекратил свое существование. Дэн Сяопин утвердил свою власть в Китае и инициировал начало рыночных реформ. А к 1995 году в обеих странах уже появились, пусть лишь зарождающиеся, но полностью функционирующие фондовые рынки.

На протяжении последних десяти лет наблюдается стремительный рост позитивных отношений между двумя странами. Этот процесс ускорился с момента начала мирового финансового кризиса в 2008 году. Между тем, у Китая и России по-прежнему имеются разные, порой конфликтующие интересы. Однако, Россия выиграла от финансовой и политической поддержки Китая в своих спорах как с США, так и с Европейским Союзом. Китай же, в свою очередь, нуждается в России для реализации инициативы «Один пояс, один путь».

Это яркий пример того, что «целое может быть больше, чем сумма его частей». Речь идет о том, что две страны, объединившие силы и работающие вместе, могут обладать большей силой и влиянием, чем по отдельности.

«Роснефть» — это многоотраслевая нефтяная компания, принадлежащая правительству России. По состоянию на 2016 год «Роснефть» была 51-й в списке крупнейших компаний в мире и фактически контролировала добычу и переработку нефти в России. Кроме того, «Роснефть» управляет также трубопроводами, судоходными и сбытовыми компаниями.

Essar Oil – индийская компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и природного газа, а также переработкой нефти и сбытом нефтепродуктов. В октябре 2016 года «Роснефть» приобрела 49-процентную долю в Essar Oil, а учитывая, что российский инвестиционный фонд United Capital обладает 24-процентным пакетом акций Essar, фактически «Роснефть» принадлежит полный контроль над Essar Oil, а также в ее собственности находится второй по мощности нефтеперерабатывающий завод Индии. Это обеспечивает «Роснефти» мощное влияние в нефтяной индустрии Индии. Сделка стоимостью 13 миллиардов долларов стала крупнейшей иностранной инвестицией в индийскую экономику.

Обратимся теперь к Китаю. На прошлой неделе «Роснефть» объявила о продаже 14 процентов своих акций частному китайскому конгломерату CEFC China Energy за 9 миллиардов долларов. Это первое столь крупное приобретение китайской компанией части российского нефтяного бизнеса. «Роснефть» и CEFC имеют прочные отношения. Между ними подписан гигантский контракт, в соответствии с которым Китай будет иметь возможность покупать российскую нефть в течение нескольких десятилетий. Кроме того, в результате последнего приобретения Китай получил прямое присутствие на индийском нефтяном рынке. В то же время, Индия – это страна, которая ведет с Китаем ожесточенный пограничный спор.

Эти пересекающиеся взаимосвязанные сделки являются важнейшими событиями в развитии «энергетической картины мира». Однако, еще более значимым является продолжающееся сотрудничество и сближение между «российским медведем» и «китайским драконом». Вероятно, происходит самый крупный сдвиг в балансе геополитической и экономической мощи на планете с момента начала 20-го «американского века».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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