«Роснефть» инвестирует средства в постройку газопровода в Иракском Курдистане

Компания «Роснефть» собирается вкладываться в постройку газопровода в Иракском Курдистане, увеличивая свои инвестиции в регионе — не дожидаясь результатов голосования о независимости, чтобы сделать из региона главного экспортёра газа в Турцию и Европу.

Курдистан с 2014 года экспортирует нефть независимо от правительства в Багдаде. Подконтрольная Кремлю «Роснефть» пополнила ряды покупателей в этом году и предоставила полуавтономному региону кредит на сотни миллионов долларов, заручившись гарантией будущих нефтяных сделок.

Региональное правительство Курдистана заявило, что сейчас «Роснефть» увеличивает инвестиции в газовый сектор, согласившись финансировать газопровод в Курдистане. Два близких к сделке источника сообщили, что объём инвестиций составит более 1 миллиарда долларов.

Референдум о независимости в Курдистане запланирован на 25 сентября. Регион стремится выйти из-под контроля Багдада после многих лет споров по поводу поступлений в бюджет и доли в нефтяном экспорте.

Эрбиль (город на севере Ирака, где заседает Региональное правительство Курдистана) нуждается в деньгах, чтобы финансировать борьбу против ДАИШ и справиться с кризисом, вызванным низкими ценами на нефть.

Курдистан надеялся за счёт сделок с предварительным финансированием улучшить финансовое положение, но ему с трудом удалось освоить огромные запасы газа, а в долгосрочной перспективе этот процесс потребует ещё больших вложений.

Приход «Роснефти» ускорит разработку газовых месторождений, которой до недавнего времени занимались компании среднего размера.

«Роснефть» – это представленная на бирже компания с крупнейшими в мире показателями производства нефти, и сделка поможет ей воплотить амбиции в международной газовой сфере. Долгое время «Роснефть» стремилась потеснить «Газпром», нарушить его монополию на экспорт российского газа и начать поставки в Европу.

У Турции, экономика которой остро нуждается в энергии, появится новый поставщик, а в будущем, возможно, страна станет центром газовых поставок в Европу.

Ожидается, что пропускная способность газопровода составит 30 миллиардов кубометров экспортного газа в год, он также будет доставлять газ местным потребителям. Курдистан владеет одним из крупнейших газовых месторождений, расположенных вблизи Европы.

«Роснефть» намерена помочь Курдистану в поставке больших объёмов на экспортный рынок: речь идёт о 6 процентах европейского потребления газа и одной шестой российского газового экспорта. Сейчас Россия остаётся главнейшим поставщиком газа в Европу.

Для внутреннего использования газопровод в Курдистане откроется в 2019 году, начало экспорта запланировано на 2020 год.

Ранее «Роснефть» предоставляла деньги Курдистану, а также согласилась помочь в постройке инфраструктуры газопровода, заручившись гарантией будущих нефтяных поставок.

Курдистан намерен увеличить экспорт нефти с текущих 0,65 миллионов баррелей в день до 1 миллиона баррелей в день.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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