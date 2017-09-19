Американский эксперт: на Украине явно происходит что-то неладное

Использовав на полную катушку «российское вторжение» для получения значительной международной помощи, украинские элиты показывают, что на самом деле не заинтересованы в улучшении ситуации: они продолжают разваливать собственную страну. Президент Украины, 51-летний Петр Порошенко, в последнее время получает в ходе социологических опросов общественную поддержку, выражаемую в процентах всего одноразрядным числом. Учитывая, что в 2019 году ожидаются выборы, такое положение не может устраивать этого президента, в прошлом олигарха.

Однако, давая ему столь низкую оценку, украинцы просто отвечают презрением на презрение, которое, если оставить в стороне красноречивую риторику, он выказал своему народу. Достаточно вспомнить, как он обещал отказаться от некоторых активов, якобы приобретенных «законно» уже после его избрания. Тем не менее, на самом деле произошло прямо противоположное. Его группа приобрела много государственных активов по ценам ниже рыночных. Принадлежащие ему компании уже выстроились в очередь, готовые проглотить любые ресурсы в ходе предстоящей волны приватизации, которую МВФ порекомендовал провести Украине.

Порошенко – шоколадный король Восточной Европы и СНГ. Многие утверждают, что три его самые прибыльные шоколадных фабрики находятся, как ни странно, в России. Однако, все эти сладости не могут скрыть суровых украинских реалий. Реальная заработная плата сократилась более чем вдвое. Нарождающийся средний класс раздавлен.

А между тем, мои друзья, ужинавшие вчера вечером в гавани Бодрум на сверкающем средиземноморском побережье Турции, сообщили, что восемь из одиннадцати сверхдорогих яхт, пришвартованных в гавани, были украинскими. В этом кроется разгадка, куда исчезли миллиарды бывших государственных активов. Сегодня они находятся в надежных руках крошечной кучки олигархов, каждый из которых имеет собственные частные вооруженные формирования и своих марионеток в правительстве.

По некоторым оценкам, общая стоимость украденного превышает триллион долларов, и что особенно удивительно, ни копейки не было возвращено. Из источников в Берлине стало известно, что немецкое правительство более чем огорчено полной неспособностью правоохранительных органов Украины разобраться даже с коррупцией, выявленной в прошлом, не говоря уж о замедлении новой коррупционной волны, сформировавшейся на протяжении последних нескольких лет. Берлин является главным сторонником и защитником киевского режима, но его поддержка больше не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся.

Недавно в одном из киевских ресторанов можно было наблюдать такую картину- колонна из черных внедорожников подкатила прямо к главному входу, и из машин выскочили головорезы с автоматами. Часть из них ворвалась прямо в ресторан, чтобы проверить зал на предмет безопасности, а остальные заняли позиции вокруг здания. После завершения этого маневра из машины вышел бритоголовый мужчина лет пятидесяти в синем костюме и солнцезащитных очках под руку с прекрасной дамой, лет двадцати с небольшим. Затем они вместе вошли в ресторан, чтобы пообедать. Официанты были как никогда предупредительны. Многие посетители ресторана решили уйти, не дожидаясь десерта…

Такие меры безопасности, связанные с применением вооруженной до зубов охраны, являются неотъемлемой частью образа жизни олигархов на Украине. Только в прошлую среду один из этих парней со своей спутницей, звездой подиума, взлетел на воздух, когда их бронированный лимузин подорвался на мине, установленной на перекрестке в центре Киева.

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, который три года назад принял украинское гражданство, когда был назначен губернатором Одесской области, недавно шумно поссорился с Порошенко и на прошлой неделе указом президента был лишен гражданства Украины. Все это произошло, когда он приехал на польско-украинскую границу с группой из нескольких сотен сторонников, включая трех лидеров, когда-то поддерживавших Порошенко, а теперь оказавшихся в жесткой оппозиции его режиму.

После отказа во въезде на двух или трех пограничных пунктах группа просто прорвалась через границу, а местные пограничники отступили. После этого инцидента Саакашвили разъезжает по стране, делая громкие заявления против «тотально коррумпированного режима», «худшего, который когда-либо знала эта страна».

Лишь немногие из местных жителей не согласились бы с этим заявлением. Вы думаете, это раньше на Украине было плохо? Спросите практически любого человека, занимающегося бизнесом, или просто мужчину или женщину на улице, и вы узнаете, что общее мнение таково: нынешний киевский режим является самым коррумпированным и самым некомпетентным с момента распада Советского Союза. Степень общественной поддержки новой власти упала практически до нуля.

Возможно, это не было случайностью, что прежде чем отправиться в свой недавний тур по пересеченной местности, Саакашвили провел несколько месяцев в Соединенных Штатах и Германии.

Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр Украины и кандидат в президенты, а также другие бывшие руководители, в прошлом сторонники, а ныне противники режима Порошенко, также недавно были в Вашингтоне и Берлине. Маловероятно, что все эти события происходят без ведома и негласной поддержки со стороны Соединенных Штатов и Германии.

Ни одна из подобных выходок не могла бы произойти без поддержки ключевых олигархов. Говорят, что они предоставили средства, а также вооруженных боевиков для охраны Саакашвили и организации скопления людей в разных городах страны, где они подстрекали народ к беспорядкам.

Люди на местах, которые знают всю подоплеку событий, указывают, что некоторые из десятка олигархов, контролирующих страну, поссорились с Порошенко из-за предстоящей приватизации.

Ходят разговоры о массовом митинге протеста в Киеве, который должен состояться в ближайшие дни и будет направлен на свержение режима.

Юлия Тимошенко, которая отбывала тюремный срок за получение больших «откатов» из России, так или иначе участвует в этих событиях. Возможно, она надеется стать следующим президентом Украины. Все может случиться.

Независимо от того, осуществится ли этот сценарий, в выгребной яме, в которую превратилась политика и экономика Украины, явно что-то происходит, а в дальнейшем может случиться вообще что угодно.

Дни подотчетности и прозрачности в украинском правительстве и бизнесе, несмотря на все усилия и большие надежды западных правительств и, несмотря на героические усилия самих украинце, в основном представителей молодого поколения, похоже, кажутся напрасными.

В стране огромное количество талантливых, трудолюбивых, трезвомыслящих людей. Но сегодня они, возможно, оказались дальше от достижения «нормальной» обстановки в стране, чем когда бы то ни было в прошлом.

Автор, Кеннет Кертис – американский экономист, специалист в сфере финансов и инвестиций, бывший вице-президент Goldman Sachs по странам Азии, глава компании Starfort Investment Holdings и управляющий партнер компании Courtis Global & Associates.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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