Договор ОПЕК плюс о сокращении добычи нефти и интересы России

Во время недавней поездки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Саудовскую Аравию, в повестке дня встреч высокопоставленного российского дипломата с саудовским королем Салманом бен Абдул-Азизом Аль Саудом и министром иностранных дел Аделем аль-Джубейром доминировали проблемы урегулирования кризиса в Персидском заливе с Катаром, а также поддержки Эр-Рияда в формировании единой сирийской оппозиции. Однако, в ходе этих переговоров обсуждался еще один вопрос, который не получил большого внимания со стороны средств массовой информации, при том, что его значение для России как нефтедобывающей страны трудно переоценить. Речь, разумеется, идет о нефти.

Подпись к изображению: Российский министр энергетики Александр Новак беседует с журналистами после пресс-конференции по итогам заседания министерского комитета ОПЕК плюс по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи, Санкт-Петербург, 24 июля 2017 года



В августе газета The Wall Street Journal сообщала о готовности России и Саудовской Аравии выдвинуть предложение о продлении срока действия так называемого соглашения «ОПЕК плюс», который на сегодняшний день ограничен мартом 2018 года. К этому договору присоединились страны-члены картеля ОПЕК и независимые производители нефти, которые в 2016 году согласились снизить объемы добычи, чтобы стимулировать рост цен на нефть на международном рынке.

Однако, по крайней мере, если говорить о позиции Кремля, провозглашенное намерение продлить действие договора сверх первоначально установленного срока, не следует рассматривать как окончательно принятое решение. В июле участники встречи на уровне министров стран ОПЕК и независимых производителей нефти в Санкт-Петербурге затронули вопрос о пролонгации договора. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак избегал ответов на прямые вопросы о том, будет ли это соглашение действовать после марта 2018 года. И для этого имеются определенные причины.

На самом деле, отношение Кремля к этой сделке может измениться в силу различных факторов. На данный момент Москва считает, что сохранение срока действия договора до марта 2018 года является оптимальным, и ее основная задача – обеспечить, чтобы он оставался в силе до этого дня. Тем не менее, если Москва примет решение о продлении своего участия в договоре после марта 2018 года, сторонникам такого шага в правительстве России, безусловно, будет непросто получить единодушное одобрение со стороны бизнес-сектора. Прежде всего, в российских деловых кругах наблюдается определенное разочарование по поводу влияния этой сделки на рынок нефти. Благодаря заключению договора удалось стабилизировать цены на нефть, но их уровень по-прежнему остается ниже, чем ожидалось. Российские нефтегазовые компании, вероятно, также обеспокоены тем, что пролонгация действия договора может негативно отразиться на их планах по запуску новых проектов, направленных на увеличение добычи нефти в 2019-2025 годах. Кроме того, эксперты полагают, что эта сделка создала дополнительные возможности для российских конкурентов на рынке энергоносителей, которые решили не присоединяться к соглашению.

Впрочем, негативные экономические факторы, которые могли бы вынудить Москву выйти из соглашения, уравновешиваются рядом политических факторов, которые неожиданным образом усиливают мотивацию России продолжать выполнять условия договора, по крайней мере, до марта 2018 года. Прежде всего, Россия готовится к президентским выборам, которые намечены на март 2018 года. Кремль заинтересован в высоких ценах на нефть, которые позволили бы накопить достаточное количество средств для проведения избирательной кампании Путина и обеспечить Кремлю финансовые возможности для его убедительной победы. В мае нынешнего г ода необходимость накопления этих денег была, вероятно, одной из главных причин того, что Москва предложила продлить срок действия договора на девять месяцев вместо первоначально запланированных шести. Поступая таким образом, Россия стремилась к тому, чтобы сокращение добычи влияло на нефтяные цены на протяжении всего оставшегося времени до начала выборов.

Кроме того, если речь идет о президентской гонке, Москве как всегда нужны деньги, чтобы купить лояльность населения. Российские власти будут пытаться завоевать поддержку низших слоев электората за счет реализации расширенных социальных программ. Например, в 2018 году Кремль планирует запустить программу продовольственных купонов для малообеспеченных семей, которая будет охватывать до 15-16 миллионов человек. Хотя в рамках этой программы каждый из нуждающихся получит менее 30 долларов США на приобретение дополнительных продуктов питания, годовой объем средств, выделенных на ее осуществление, будет довольно значительным для российского бюджета – около 4 миллиардов долларов. Учитывая, что основным источником доходов в России является экспорт нефти, высокие цены на нефть имеют решающее значение для обеспечения финансирования подобных государственных социальных программ.

Колебания цен на мировом рынке оказывают на нефтезависимую российскую экономику прямое влияние. Иными словами, их изменение непосредственно определяет ключевые макроэкономические показатели России, такие как рост ВВП, инфляция и обменный курс национальной валюты. По мере приближения выборов 2018 года для Кремля очень важно продемонстрировать относительно хорошие экономические показатели, и тем самым показать населению, что Путин способен выполнить свои обещания в отношении экономического роста. В конце весны Министерство экономического развития России пересмотрело свои прогнозы на остаток 2017 года, исходя из предположения, что договор о сокращении нефтедобычи будет действовать до начала 2018 года.

В результате, правительство России опубликовало прогноз, в соответствии с которым инфляция в 2017 году составит 3,8 процента вместо первоначально ожидавшихся 4 процентов. Кроме того, правительство предсказывает, что дефицит бюджета также будет ниже ожидаемого. В конце августа Минэкономразвития изменило свои прогнозы и относительно обменного курса рубля, заявив, что он будет сильнее, чем предполагалось ранее. Эксперты подсчитали, что средневзвешенный курс за 2017 год составит 59,7 рубля за доллар, вместо первоначального курса 64,2. Ожидается, что в 2018 году доллар будет стоить около 64,7 рублей, в то время как ранее на будущий год прогнозировался курс 69,8 рублей за доллар. Следовательно, у сторонников продления сделки «ОПЕК плюс» в Кремле имеется веский аргумент в пользу дальнейшей пролонгации соглашения.

Тем не менее, Москва не считает, что условия этого соглашения следует сохранить навсегда. Судя по всему, Кремль попросту не знает наверняка, отвечает ли продление срока действия договора его интересам, или нет. Многое будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке в ближайшем будущем, которая наверняка останется крайне изменчивой. В этих условиях, решение о продлении, вероятно, будет принято не ранее ноября или декабря текущего года, когда станет возможно предсказать, как будет вести себя мировой рынок нефти в первые месяцы 2018-го. Если волатильность рынка будет расти, Россия захочет подождать, прежде чем принимать решение о своем дальнейшем участии в соглашении. В этих условиях, вывод газеты The Wall Street Journal о том, что Россия поддерживает пролонгацию договора после марта 2018 года, может оказаться несколько преждевременным.

Заявления Александра Новака о том, что вариант пролонгации договора не исключается, вероятно, были обусловлены следующими причинами. С одной стороны, российское руководство хотело бы сохранить открытым «окно возможностей», то есть свободу маневра. В связи с этим, Москва обсуждает продление сделки с Саудовской Аравией и другими сторонами, чтобы узнать их мнение и иметь возможность инициировать продление соглашения, если и когда Кремль решит, что это отвечает его интересам. С другой стороны, для России важно и то, как закончится эта сделка. Новак неоднократно заявлял, что необходимо обеспечить мягкий выход из соглашения, чтобы завершение ограничения добычи не вызвало шок на рынке, который мог бы привести к резкому падению цен. Следовательно, нельзя исключить, что в марте 2018 года Россия инициирует продление договора в последний раз и на минимальный период, чтобы нефтяные трейдеры смогли за это время подкорректировать свои планы и стратегии.

С этой точки зрения, дополнительное продление еще на три месяца может быть лишь элементом стратегии выхода из договора. И Москва до сих пор не уверена до конца, нуждается ли она в этом продлении.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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