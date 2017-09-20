Как американский флот планирует сокрушить Китай и Россию на море

Пентагон и ВМС США активно работают над созданием морской версии ракеты «Томагавк», призванной бороться с новыми быстро появляющимися угрозами и способной уничтожать развёртываемые на морских театрах корабли противника.

Представители ВМС и компании Raytheon сообщают, что в отличие от обыкновенных ракет Tomahawk, которые на протяжении многих лет успешно определяли и уничтожали неподвижные цели наподобие вражеских блиндажей, мест сосредоточения войск, командных пунктов и ключевых объектов инфраструктуры, ракеты Maritime Strike Tomahawk специально создавались для отслеживания и нанесения ударов по движущимся целям на море.

Ракеты Maritime Strike Tomahawk оснащены новой системой самонаведения и более мощными компьютерными процессорами, которые работают в нескольких режимах. В итоге при непредвиденном изменении обстановки перенацеливание «Томагавка» на другую движущуюся цель может осуществляться прямо в полёте.

Руководители программы из ВМС рассказали изданию Scout Warrior, что ракета оснащается всепогодной системой наведения, и в полёте Tomahawk получает данные об изменении положения цели, что позволяет эффективно уничтожать движущиеся в море объекты.

«В рамках проекта Maritime Strike Tomahawk в бортовой системе крылатой ракеты Block IV Tomahawk будет использоваться многорежимная система самонаведения, которая позволит ракете уничтожать движущиеся цели», – сообщил изданию Scout Warrior руководитель программы Tomahawk капитан 1-го ранга Марк Джонсон.

Джонсон добавил, что новые «Томагавки» планируется принять на вооружение к середине 2020-х годов.

По информации Пентагона, Командование авиационных систем ВМС США передало компании Raytheon 120 миллионов долларов на разработку оружия.

«Ракета призвана уничтожать важные подвижные объекты противника, такие как корабли. У многих стран появляются новые корабли, обладающие широкими возможностями. Мы стремимся обеспечить ВМС США свободу действий и господство на море», – рассказал изданию Scout Warrior менеджер программы Maritime Strike Tomahawk Крис Спринкл из компании Raytheon.

Разработчики оружия отмечают, что многие характеристики новой системы наведения не подлежат обсуждению из соображений безопасности, но рассказывают о её совместимости с существующими системами наведения и навигации Tomahawk, среди которых инфракрасное и радиочастотное наведение и GPS.

«В основе многорежимной системы наведения мощный многофункциональный процессор. Следует понимать, что при оснащении оружия радиолокационными и инфракрасными системами головки самонаведения бесполезны, если нет мощного процессора», – говорит Спринкл.

Разработка способных к постоянному обновлению технологий, таких как передовые процессоры, которые можно незамедлительно интегрировать с новым программным обеспечением по мере появления новых угроз, становится неотъемлемой частью создания современных систем самонаведения.

«Это позволяет нам использовать различные комплекты датчиков, которые необходимы для выполнения конкретных задач. Если появится новый вид угрозы, не нужно будет возвращать ракету на техническую позицию и оснащать её дополнительными датчиками», – добавляет Спринкл.

Конструкторы стремятся создать ракету Tomahawk, способную определить и уничтожить быстро движущиеся корабли и наземные цели в условиях возникновения новых угроз. К примеру, в случае вооружённого конфликта с Россией или Китаем американским войскам придётся действовать в более сложных условиях – возможно, будут уничтожены системы связи и навигации или, по крайней мере, нарушится их работа.

По словам военных, в рамках масштабной модернизации ВМС США также модернизируется система контроля Tactical Tomahawk Weapons Control System с целью уменьшить занимаемое электронным оборудованием пространство, повысить эффективность функционирования оружия и интегрировать новое программное обеспечение, чтобы повысить уровень кибербезопасности путем упрощения пользовательского интерфейса.

Теперь с одной рабочей станции можно получить доступ ко многим системам, при этом другие системы были оптимизированы, что позволило освободить место в постах управления.

За годы службы ракеты Tomahawk несколько раз подвергались модернизации. Представители Raytheon рассказали, что поступившие на вооружение в 2004 году Block IV Tomahawk оснащаются двусторонними каналами связи, наземной навигацией, цифровыми камерами для отображения местности, первоклассными системами инерциальной навигации и возможностью перенацеливания в полёте.

Современные «Томагавки» могут зависать над целью, ожидая подходящего момента для удара. Ракета использует двусторонний канал связи и камеру, чтобы перед ударом отправлять в командный центр изображения цели.

В Raytheon говорят, что изображения, полученные с камеры ракеты, могут помочь в оценке степени повреждений в ходе боевых действий.

Сейчас ВМС США организуют процесс закупки ракет Block IV Tactical Tomahawk. В 2019 году военные проведут программу проверки и модернизации ракет, которые пробыли на вооружении 15 лет (срок их службы составляет 30 лет), чтобы обновить или заменить компоненты, необходимые для продолжения эксплуатации в течение ещё 15 лет.

«Томагавк» в действии

Ракеты Tomahawk используются в бою на протяжении многих десятилетий. По информации Raytheon, около 800 ракет было запущено в ходе операции «Иракская свобода» в 2003 году, примерно 200 запусков было произведено во время «Бури в пустыне».

Более 200 ракет Tomahawk в 2012 году использовались НАТО во время боевых действий в Ливии. Ракеты Tomahawk весят около 1500 килограммов с ускорителем и могут на дозвуковой скорости до 885 километров в час преодолевать расстояние более чем в 1600 километров. Длина ракеты составляет чуть более 5 метров, а размах крыла – 2,6 метра.

Ракеты Tomahawk используются для уничтожения средств ПВО, инфраструктуры связи противника и иных целей, позволяя бомбардировщикам и другим атакующим силам уничтожить цель в менее рискованой обстановке. Ракеты были применены в ходе атаки на цели в Сирии и во время начала операции «Непоколебимая решимость».

Помимо модернизации Tomahawk ВМС США рассматривают варианты создания ударного оружия следующего поколения. В связи с этим пока неизвестно, появятся ли ракеты Tomahawk очередного поколения, или конструкторы начнут разработку совершенно новой системы.

«Когда Америка вступает в борьбу с серьёзным противником, первое слово всегда за ракетами Tomahawk, – рассказывает Спринкл. – Они специально созданы для уничтожения современных и вновь появляющихся систем ПВО».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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