В США наблюдается огромный разрыв в уровне благосостояния по расовому признаку

К 2044 году в Америке «большинство может оказаться в меньшинстве». Однако аналитик Statista Найл Маккарти сообщает об огромном и продолжающем расти разрыве в уровне благосостояния по расовому признаку.

Новое исследование организации Prosperity Now и аналитического центра Institute for Policy Studies показывает, что доходы белых семей в среднем в восемь раз выше доходов чёрных семей и в десять раз выше доходов латиноамериканцев.

Разрыв в уровне благосостояния семей по расовому признаку в США за 1983-2024 год: белое население (синий цвет), чёрное население (красный), латиноамериканцы (жёлтый).



В результате аналогичного исследования в прошлом году специалисты пришли к выводу, что если тенденция продолжится, среднестатистическая чёрная семья по уровню благосостояния достигнет сегодняшнего уровня белой семьи через 228 лет. У латиноамериканцев на это уйдёт 84 года.

Уровень реального благосостояния чёрных и латиноамериканских семей в 1983 году составлял 6,8 тысячи и 4 тысячи долларов, а к 2013 году снизился до 1,7 тысячи и 2 тысяч долларов соответственно. Белые семьи пострадали от кризиса, но в 2013 году уровень их благосостояния оценивался в 116,8 тысячи долларов.

Результаты позволяют предположить, что разрыв в будущем лишь увеличится, а уровень благосостояния чёрных семей к 2024 году упадёт на 30 процентов. К этому времени латиноамериканские семьи обеднеют на 20 процентов, а благосостояние белых семей увеличится на 5 процентов.

Американские политики радуются тому, что показатели благосостояния американцев вернулись к уровню 1989 года, но в действительности ситуация выглядит не столь обнадёживающе. Реальный доход сейчас ниже уровня 1973 года.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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