Пакистан идет на сближение с Россией и Китаем, чтобы противостоять установлению индийского превосходства в Южной Азии

Начало эпохи изменения баланса интересов и сил в Южной Азии эксперты относят к 2010 году. Матрица новой эпохи привела к зарождению стратегического партнерства трех ключевых держав, которые сегодня занимают центральное место в решении многих региональных вопросов, и чьи совместные решения, возможно, в дальнейшем будут определять политическую атмосферу в Южной Азии. Речь идет о партнерстве между Китаем, Пакистаном и Россией.

Китай с его экономической мощью и глобальным влиянием, Россия с ее решительной внешней политикой и военной силой, а также Пакистан, чье геостратегическое положение определяет его место на переднем крае борьбы с терроризмом – их формирующиеся тройственные отношения обладают потенциалом играть решающую роль в региональном и глобальном политическом балансе сил. Современный международный порядок движется в направлении многополярности, которая склоняется к азиатскому политическому порядку, характерному для этого полиэтнического и мультикультурного региона.

Новые события мировой важности, такие как начало реализации амбициозной экономической инициативы Китая «Один пояс, один путь» (ОПОП), возглавляемый Россией Евразийский Экономический Союз и его связь с ОПОП, а также геостратегическое положение Пакистана стали одной из ключевых предпосылок, определяющих новые тенденции в отношениях между тремя державами, мотивационные факторы, лежащие в основе сближения их интересов, а также степень влияния этого трио на новый азиатский порядок.

Китай под руководством своего нынешнего энергичного лидера Си Цзиньпина задумал и начал проводить стратегию экономической интеграции Азии с Европой, Ближним Востоком и Африкой в рамках своей инициативы ОПОП. Очевидно, что Азия является неотъемлемой частью и ключом к успеху реализации этой инициативы, а Пакистан оказался ее первым звеном. В то же время, Пакистан и Россия – это два важных участника или опоры в осуществлении китайских геостратегических амбиций, первая из которых – китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) а вторая – интеграция ОПОП и Евразийского экономического союза. В этом контексте Китай, Пакистан и Россия имеют общие цели в сфере торговли, коллективной обороны и региональной безопасности.

Карта сети автомобильных дорог, составляющих китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК)



С точки зрения Пакистана стремление китайцев активизировать деловое сотрудничество и торговлю через КПЭК является ключевым компонентом одной из двух составляющих инициативы ОПОП, «Морского шелкового пути». Его цель заключается в строительстве сети железных дорог, автомагистралей и трубопроводов, а также реализации различных энергетических проектов,призванных предотвратить энергетическое голодание Пакистана, активизировать региональные связи и подготовить почву для доступа Китая к Индийскому океану за счет развития транспортного сообщения между провинцией Синьцзян и пакистанским портом Гвадар.

Геостратегические интересы Китая и Пакистана выходят за пределы их собственных территорий и включают также важную роль в урегулировании кризиса в Афганистане. Что касается китайских интересов в Афганистане, их круг весьма широк и включает такие элементы как помощь в развитии, инвестиционные проекты и усиление роли в охране порядка. Для реализации стратегических задач Пекина в этой стране необходима более благоприятная обстановка в сфере безопасности.

Основные общие интересы Китая и России в современной международной обстановке связаны с противостоянием мировой гегемонии США. Москва и Пекин участвуют в работе многих международных платформ и институтов, таких как БРИКС и ШОС, стремясь усилить стратегическое партнерство для достижения общих целей, как на региональном, так и на глобальном уровне. Россия со своей инициативой Евразийского экономического союза и Китай со своим проектом ОПОП стремятся революционизировать мировую торговлю и стимулировать мировую экономическую интеграцию за счет транс-региональных связей и сотрудничества ради достижения общей цели – перехода к эпохе без глобального лидера, получившей название «эпохи Большого нуля».

Выдающийся политический обозреватель Пепе Эскобар отмечал, что Россия и Китай не только защищают свои фундаментальные национальные интересы, но и усиливают их взаимодополняемость. Превосходство России в аэрокосмической области, оборонной и тяжелой промышленности дополняется превосходством Китая в сельском хозяйстве, легкой промышленности и информационных технологиях. Обе страны пользуются поддержкой таких престижных международных организаций, как БРИКС, ШОС, ОДКБ и Евразийский Экономический Союз. Россия и Китай занимают общую позицию в отношении мира и стабильности в Афганистане и в Южной Азии в целом, придавая Пакистану роль геостратегического опорного пункта. Обе страны стремятся к тому, чтобы евразийская интеграция в конечном итоге принесла мир в хрупкий и взрывоопасный ближневосточный регион.

Что касается Южной Азии, нынешний подход России к отношениям с Пакистаном, бывшим противником Советского Союза во времена холодной войны, представляет собой явный отказ от прежней враждебности. Недавним примером этому могут служить совместные военные учения «Дружба-2016, которые свидетельствуют об укреплении военного сотрудничества между Россией и Пакистаном, обеспечивающего обеим странам значительные преимущества.

Российско-пакистанские двусторонние отношения пока находятся в эмбриональной стадии, а совместные проекты отражают осторожный и взвешенный подход. Здесь уместно упомянуть, что традиционное соперничество между Пакистаном и Индией, с которой Россию связывает долгосрочное стратегическое партнерство еще со времен холодной войны, плохо сочетается с укреплением связей между Россией и Пакистаном. Россия является вторым по величине экспортером военной техники в Индию, и, согласно прогнозам, к 2025 году объем их двусторонней торговли достигнет 30 миллиардов долларов.

С другой стороны, Россия и Пакистан имеют общие стратегические интересы. Россия стремится к урегулированию кризиса в Афганистане, поскольку Москва опасается проникновения террористических группировок в Центральную Азию, в частности, появления там боевиков группировки ДАИШ, которая угрожает стабильности самой России, учитывая, что в нее входят многочисленные выходцы из Чечни. Кроме того, Россия обеспокоена нынешним присутствием американских войск в Афганистане.

Интересы Пакистана во многом совпадают с российскими. Во-первых, Пакистан стремится укрепить свои позиции в регионе за счет взаимодействия со второй ядерной державой мира. Во-вторых, Пакистан заинтересован в мирном урегулировании афганского кризиса. В-третьих, Пакистан стремится обеспечить России доступ к глубоководному порту Гвадар и рассчитывает на включение ее в проект ОПОП. Если в двух словах, в южно-азиатском контексте сближение между Пакистаном и Россией обусловлено необходимостью уравновесить растущее влияние Индии в регионе, особенно после подписания между Индией и США Меморандума о соглашении по логистическому обмену (LEMOA), который делает Индию главным плацдармом США в регионе.

Доступ Индии к американским вооружениям вкупе с американской поддержкой ее действий в Индийском океане – это тревожный сигнал для Пакистана, говорящий о необходимости пересмотра международных связей и укрепления сотрудничества с региональными державами с целью противодействия перспективе индийской гегемонии в Южной Азии. В то же время, Пакистан должен поддерживать отношения с Соединенными Штатами Америки на прежнем уровне, поскольку переход к укреплению отношений с Россией и Китам не должен осуществляться в ущерб пакистано-американским отношениям. Единственная цель переориентации Исламабада – стремление не допустить установления индийской гегемонии в регионе.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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