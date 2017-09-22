Военные эксперты: Россия обновляет средства и методы ведения электронной войны

Авторы исследования под названием «Возможности России в электронной войне на период до 2025 года: соперничество с НАТО в электромагнитном спектре» изучили, как и почему российские военные уделяют большое внимание активному использованию электромагнитного спектра с применением средств электронной борьбы (РЭБ).

Специалисты выяснили, что Россия с большим энтузиазмом обновляет и модернизирует технические средств электронной войны и разрабатывает новые методы её ведения. Сотрудники расположенного в Таллине Международного центра обороны и безопасности утверждают, что изменения коснулись структуры, доктрины, систем управления, обучения и тактики, а также техники и правил.

«Последствия этих изменений можно наблюдать в действиях России по отношению к Украине, где [электронная борьба] стала органичным дополнением российских военных операций, будь это отдельное её применение или поддержка подконтрольных сил, – пишут аналитики. – Дальнейшее развитие средств [электронной войны] осложняет организацию обороны и защиту стран Балтии силами НАТО в случае российской агрессии и угрожает восточному флангу НАТО. Средства электронной войны – неотъемлемая часть российской стратегии по ограничению и воспрещению доступа и манёвра (A2/AD), и они определённо созданы с расчётом на противостояние с натовской системой управления, контроля, связи, сбора и компьютерной обработки информации, наблюдения и разведки (C4ISR)».

НАТО необходимо пересмотреть план действий

По мнению специалистов Международного центра обороны и безопасности, стратеги НАТО должны понимать, что возможности России по части электронной войны выходят далеко за рамки противоракетной обороны или даже A2/AD, так как к ним относится обширный арсенал систем, призванных, к примеру, оказывать силам поддержку при психологических военных операциях или в ходе кибервойны.

«Россия способна использовать [электромагнитный спектр], и вкупе с её милитаристским образом мышления это означает, что [электронная война] будет вестись иначе, чем это привык делать НАТО. Возможно, Россия объединит способы ведения [электронной борьбы], информационной и кибервойны, и НАТО будет сложнее этому противостоять».

Аналитики полагают, что в итоге НАТО необходимо пересмотреть план действий, отработать проведение оборонительных и наступательных операций в соответствии с агрессивными проявлениями электронной борьбы. Существующие сегодня планы НАТО по защите восточного фланга, к которому относятся и страны Балтии, могут потерять свою актуальность, так как они не учитывают современные и будущие возможности России по части ведения электронной войны, а также их применение в рамках подхода A2/AD и за его пределами.

«Усиленное передовое присутствие НАТО и дальнейшее укрепление его позиций в странах Балтии, которое в будущем может предполагать создание объединённой системы противовоздушной и противоракетной обороны, не принесёт желаемого результата, если Альянс будет отставать по части электронной войны».

Серьёзная угроза

По словам бывшего директора АНБ и ЦРУ генерала Майкла Хайдена, исследование указывает на существование «серьёзной угрозы, но без лишнего паникёрства».

«В основе исследования – ряд фактов: детальное описание российских технических средств и затрат, действия Москвы по реорганизации структуры и систем управления, отчёты, связанные с обучением, тактикой и операциями, – рассказал Хайден. – Исследователи провели качественный анализ российской доктрины и изучили роль её средств электронной борьбы в психологических операциях и кибервойне. Они предположили, как в будущем это объединение будет противодействовать концепциям и подходам НАТО. На мой взгляд, эта важная работа может стать отправной точкой для пересмотра и реорганизации того, как НАТО намерен противостоять растущей опасности».

Международный центр обороны и безопасности – эстонский аналитический центр, сотрудники которого помогают трансатлантическому сообществу найти решение проблем безопасности, с которыми сталкивается Северо-балтийский регион: от вооружённых нападений или кибератак до энергобезопасности и факторов, угрожающих социальной сплочённости.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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