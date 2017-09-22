Евросоюз готов обойти собственное законодательство в отношении России, если это отвечает интересам Германии

В последнее время Европейский Союз оказался в затруднительном положении. С одной стороны, он видит опасность для своих восточных рубежей, исходящую от России, а с другой – активная политика в области энергетики и климата делает Евросоюз крайне зависимым от поставок энергоносителей.

Несомненно, основной движущей силой ЕС является Германия. Она является ведущей индустриальной державой блока и главным экспортером. Кроме того, будучи крупнейшим источником доходов европейского бюджета, Германия по праву обладает решающим словом в вопросах монетарной политики Европы.

Важно также подчеркнуть, что это одна из самых «зеленых» стран, по крайней мере, если судить по составу парламента. Экологическим проблемам в Германии придается особое значение, поскольку загрязнение окружающей среды с Востока при коммунистической власти с 1945 по 1992 год оказывало пагубное воздействие на более густонаселенный Запад. Чтобы сократить выбросы углекислого газа и достичь целевых показателей по климату, принятых в Евросоюзе, Германия вынуждена отказаться от добычи угля и лигнита.

Логика подсказывает, что Германия должна изменить свою энергетическую политику и перейти на использование природного газа для производства электроэнергии, поскольку газовое топливо обладает вдвое меньшим уровнем выбросов СО 2 по сравнению с углем.

Вот здесь и возникает проблема. В Германии очень мало внутренних источников газа – она занимает лишь 50-е место в мире по объему разведанных запасов. Будучи крупнейшим потребителем газа в Европе, Германия удовлетворяет 40 процентов своего спроса за счет импорта из России.

Эта зависимость в дальнейшем будет только расти, и к 2025 году доля российского газа увеличится до 50 процентов. Положение усугубляется решением Германии о поэтапном отказе от производства ядерной энергии после катастрофы на японской атомной станции Фукусима, а также тем, что объемы добычи газа в Нидерландах, согласно прогнозам, в ближайшие годы будут снижаться.

Эти обстоятельства серьезно осложняют положение. Хотя в Германии в ближайшем будущем должен появиться первый терминал сжиженного природного газа, решение о строительстве которого было принято нынешним летом, пока страна получает большую часть своего газа по газопроводам «Gazelle», «MEGAL», «Ямал» и «Северный поток».

В настоящее время осуществляется проект газопровода, вызывающий значительные осложнения и споры – «Северный поток-2». Этот новый трубопровод, стоимостью 9,5 миллиардов евро призван обеспечить поставки российского газа в Германию по дну Балтийского моря, минуя Украину.

Мало того, что его прокладка увеличит зависимость Германии от поставок российского природного газа – новая ветка «Северного потока» явно переходит дорогу Соединенным Штатам.

Поставки газа из России были освобождены от санкций, введенных Евросоюзом после крымского кризиса, но нынешним летом Америка решила включить в свой новый санкционный «черный список» трубопровод «Северный поток-2», который принадлежит российскому государству и главой которого является бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Разумеется, Европейский Союз, при полной поддержке со стороны Германии, выступает против введения этих санкций. Здесь мы видим, как внешняя политика ЕС диктуется энергетическими потребностями доминирующей державы блока.

Противодействие санкциям имеет место даже несмотря на то, что сам проект газопровода противоречит норме директивы Европейского Союза о газе, которая предусматривает, что оператор системы транспортировки газа должен быть собственником этой сети, но в то же время он не может быть причастен к добыче или поставкам природного газа.

Итак, мораль этой печальной саги о «Северном потоке» заключается в том, что Евросоюз готов пойти в обход собственных правил и применять экономические санкции избирательно, когда речь заходит об энергетической безопасности Германии, даже если это подразумевает необходимость действовать заодно с некоторыми «сомнительными» российскими партнерами.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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