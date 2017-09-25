Zerohedge: Одна простая диаграмма доказывает, что Facebook держит нас за идиотов

На прошлой неделе мы в шутку написали о пресс-релизе Facebook, который, по-видимому, был честной попыткой со стороны этой социальной сети вывести на чистую воду злонамеренные усилия России по подрыву предвыборной президентской кампании 2016 г ода с использованием их платформы. Тем не менее, по крайней мере, с нашей точки зрения, на самом деле компания Facebook непреднамеренно доказала, каким ничтожным фарсом была вся эта шумная история со «сговором с русскими».

Тщательно изучив всю статистику рекламы за большую часть прошлого года, эксперты Facebook сообщили о том, что им удалось обнаружить факт закупки рекламных площадей на «огромную сумму» – 50 тысяч долларов, которая «МОГЛА» быть осуществлена сайтами, связанными с Россией, с целью публикации «потенциально связанных с политикой» рекламных объявлений. Одни формулировки чего стоят!

Нет ничего удивительного в том, что после атаки со стороны ведущих средств массовой информации и даже лично Хиллари Клинтон за «содействие» русским глава Facebook Марк Цукерберг снова раздувает сегодня историю о «сговоре с русскими», заявляя, что компания предоставит Конгрессу все детали, касающиеся 3 тысяч рекламных объявлений, которые «МОГЛИ» быть приобретены сайтами, связанными с Россией.

И хотя здесь все кажется очевидным, позвольте нам еще раз продемонстрировать, почему весь этот процесс является настолько абсурдным и нелепым…

В приведенной ниже диаграмме видно, что приобретение рекламной площади на сумму 50 тысяч долларов, которое «могло» иметь отношение к России и публикации объявлений, «потенциально связанных с политикой», сравнивается с 26,8 миллиардами долларов доходов, которые Facebook генерировал в Соединенных Штатах за тот же период между 3-м кварталом 2016 года и 2-м кварталом 2017 года… Если на секунду допустить, что 50 тысяч долларов могут переломить ход всей предвыборной кампании в Соединенных Штатах, можете ли вы себе вообразить, на что способны 26 миллиардов?

Разумеется, далеко не все из этих 28,6 миллиардов долларов были потрачены на политическую рекламу, поэтому мы предприняли попытку провести дальнейшие вычисления. Хотя Facebook не сообщает, какой процент общего дохода от рекламы приходится на политическую рекламу, мы немного потрудились и обнаружили, что в 2016 году политическая реклама составляла около 5 процентов от общего рекламного рынка США. Мы также учли, что доля политики в общем рекламном рынке в те годы, когда нет предвыборных кампаний, составляет половину этой суммы, или около 2,5 процентов.

Используя эти данные, мы вычислили, что Facebook в обычном году может получать примерно 3,5 процентов от общих доходов за счет политической рекламы, что составляет почти 1 миллиард долларов в год, плюс-минус несколько миллионов. К сожалению, как показывает еще одна диаграмма, построенная нами, эти цифры никак не могут служить обоснованием тезиса Цукерберга о том, что 50 тысяч долларов, о которых он упоминает, могут быть каким-то образом связаны с выборами в 2016 году.

Разумеется, продолжение этого смехотворного раздувания надоевшего всем скандала со «сговором» доказывает, что Цукерберг отнюдь не заинтересован в распространении правды о том, каким образом повлияла его компания на президентские выборы 2016 года. Употребляя слово «повлияла», мы имеем в виду «не оказала ровным счетом никакого влияния». Скорее можно заключить, что он пытается протолкнуть свою политическую программу «в глотку» американской общественности, которую считает слишком глупой, чтобы подвергнуть сомнению эту нелепую пропаганду.

Тем не менее, если Цукерберг действительно стремится раскрыть правду, как он сам говорит, возможно, он прекратит смотреть свысока на американское общество и раскроет все подлинные факты, касающиеся ситуации с политической рекламой на Facebook. Мы подозреваем, что если бы он просто опубликовал полные данные о том, сколько политической рекламы было продано его социальной сетью на протяжении периода с 3-го квартала 2016 года по 2 квартал 2017 года с разбивкой на политическую принадлежность, это стало бы более чем убедительным доказательством того, насколько ничтожной является сумма в 50 тысяч долларов в масштабе общих денежных потоков.

Впрочем, что-то нам подсказывает, что раскрытие правды не является истинной конечной целью Марка Цукерберга. А как вы полагаете?

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x