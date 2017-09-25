Рыболовные компании России обновляют свой флот, и зарубежные судостроители могут этим воспользоваться

Новая российская стратегия развития рыболовства призвана привлечь инвестиции в постройку судов и в деятельность предприятий страны, обозначив начало очередного этапа эволюции промышленности.

Но как сообщает источник, у России не хватает опыта в постройке рыболовных судов, и некоторые компании отрасли уже планируют поручить это дело зарубежным предприятиям.

Обычно причиной для обновления флота служит возраст кораблей. Возраст российских судов в среднем составляет 30 лет – об этом на прошлой неделе сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на «Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий» в Санкт-Петербурге.

Рассказывая о новой стратегии развития рыболовства в России к 2030 году, Шестаков отметил, что необходимо выстроить вертикальные цепочки от вылова до конечного продукта и применять инновационные методы рыбообработки.

Одобренная ранее в этом году и уже действующая схема правительственных инвестиционных квот призвана помочь в осуществлении этих изменений. Более того, правительство также планирует выделить из бюджета 70 миллиардов рублей на развитие рыболовства.

Глава одной крупной рыболовной компании рассказал журналистам Undercurrent News, что российское рыболовство многие годы нуждалось в подобной поддержке.

По информации Undercurrent News, потребление рыбы в последние годы сократилось из-за финансового кризиса и ослабления рубля, хотя во второй половине 2016 года и первой половине 2017 года курс российской валюты несколько реабилитировался после достижения минимума.

«Инвестиционные квоты помогут увеличить количество выпускаемой продукции, – сообщил Шестаков. – Конечная цель – увеличение объёма производства рыбной продукции с добавленной стоимостью». «Мы должны не только экспортировать рыбу в виде сырья, но и заниматься её переработкой», – добавил он во время презентации стратегии к 2030 году, подчеркнув, что в некоторых странах существует обрабатывающая промышленность, которая функционирует благодаря российскому сырью.

Шестаков заявил, что выпуск продукции с добавленной стоимостью должен соответствовать лидирующим позициям России в рыболовстве.

По словам Шестакова, для работы на новых судах потребуется меньше людей, и это сокращение рабочих мест должно быть компенсировано за счёт расширения производства.

Нехватка опыта

Источники сообщили Undercurrent News, что у российских судостроительных предприятий и производителей оборудования не хватит ни мощностей, ни опыта для запланированной постройки новых судов. Не смогут они обеспечить передовой техникой и рыбоперерабатывающие заводы.

К примеру, крупнейшая организация «Русская рыбопромышленная компания» к выбору подошла со всей тщательностью и постройку первого из семи запланированных новых судов поручила европейскому предприятию.

«Тихоокеанская рыболовная компания», которой принадлежит 16 судов, заказала постройку судна на китайских верфях, ссылаясь на то, что российские предприятия не смогут справиться с этой задачей.

Компания «Дальрыба» также планирует обновить флот в следующем году, но ещё не определилась, выбирая между российскими, европейскими и азиатскими судостроительными предприятиями.

Генеральный директор компании «Южморрыбфлот» Александр Ефремов рассказал, что представители рыболовства участвовали в разработке стратегии и указывали на вероятные затруднения.

«Первый риск связан с рынком, а второй – с технологиями», – сообщил Ефремов, отмечая, что Россия частично утратила опыт в постройке кораблей.

Возможности для западных проектировщиков и производителей оборудования

Проблемами сектора могут воспользоваться западные судостроители и производители оборудования, хотя российское правительство намерено ввести ограничения для проектов с государственным финансированием. Правила коснутся и участия иностранных компаний. Квоты призваны поддержать российскую промышленность.

Также появятся наказания за задержку в процессе постройки судов. Они затронут как владельцев судна, так и судостроительное предприятие.

На форуме многие российские кораблестроители и производители оборудования предлагали рыболовным компаниям свои услуги.

Некоторые судостроительные предприятия надеются взять за основу разработанную западными специалистами конструкцию и адаптировать её к российским стандартам судостроения, которые заметно отличаются от зарубежных, а также они намерены сотрудничать с иностранными компаниями.

Директор департамента маркетинга и продаж «Объединённой судостроительной корпорации» Дмитрий Пряхин отметил, что российская промышленность может справиться с подобным спросом, хотя «без проблем не обойдётся». По словам Пряхина, уже подписано 17 контрактов о постройке новых судов (хотя в 2016 году их не было вовсе), а правительственный план предусматривает постройку более 100 судов.

«У нас немалый опыт в постройке довольно сложных судов наподобие субмарин.

Мы создаём субмарины, ледоколы и вспомогательные суда, у нас есть свой опыт, а также мы можем использовать опыт иностранных партнёров», – сказал Пряхин. Он добавил, что проектировщики судов смогут наверстать упущенное, и в итоге появятся корабли российской разработки.

Пряхин признал, что низкие трудозатраты в других странах могут стать проблемой.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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