Китай использует российско-американское противостояние, чтобы «сорвать большой куш» в Европе

В то время как внимание американского общества приковано к последним записям Трампа в его «Твиттере» и вызывающе нарядной обуви первой леди, в Европе происходит геополитический сдвиг, который должен был бы нас до смерти напугать. Никто не обратил должного внимания на то, что Китай в последнее время кардинально усилил свою военную и экономическую мощь в Восточной Европе. Таким образом, на кону оказался критически важный регион, где у Соединенных Штатов имеются приоритетные национальные интересы. Для Америки Восточная Европа является важным торговым партнером, геополитическим союзником, а также защитным буфером от России и Китая.

Мало того, что китайцы почти не прилагают усилий, чтобы остановить северокорейскую программу ракетно-ядерных испытаний, они уже приобрели значительную долю в пакете акций греческого порта Пирей. Сейчас, когда вы читаете эти строки, они прилагают все возможные усилия, чтобы взять под контроль ключевые активы в Чехии, Венгрии и Польше, включая контракты на строительство атомных электростанций.

Так, например, в Болгарии, которую бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в свое время фактически вынудила сорвать контракт с российской госкорпорацией «Росатом», китайцы благодаря ее стараниям получили возможность заменить русских и продолжить строительство атомной электростанции «Белене».

Компания «Росатом» подала в суд на Болгарию за нарушение обязательств по договору и выиграла дело. По решению суда Болгария обязана заплатить неустойку в размере 660 миллионов долларов, что является немалой суммой для этой страны. Чтобы компенсировать убытки, болгары решили приватизировать этот проект. Согласно сообщениям в СМИ, Китай активно участвует в тендере и входит в число лидеров среди конкурентов. Если предложение Китая увенчается успехом, его государственные атомные компании будут использовать оборудование российского производства, но получат полный контроль над новым ядерным объектом.

В отличие от россиян, чьи программы в области атомной энергетики в зарубежных странах обычно опираются на относительно мягкую схему межправительственных займов для финансирования строительства и в конечном итоге оставляют право управления местным властям, Китай настаивает как на продаже контрольного пакета акций, так и на предоставлении ему права оперативного управления объектом. В результате Китай получает полный контроль над критически важными участками инфраструктуры, в данном случае, крупным атомным объектом в одной из ключевых стран бывшего советского блока. Это дает Пекину влияние в регионе, которое можно сравнить лишь влиянием Москвы в годы холодной войны.

Аналогичная ситуация имеет место и в Польше, где китайцы заключили контракты на строительство атомной станции, которую, согласно первоначальным планам, должны были строить Соединенные Штаты. Однако, американская атомная индустрия находится в плачевном состоянии, поскольку компания Westinghouse подала в суд США заявление о банкротстве, а General Electric не в состоянии привлечь капитал даже для строительства своих продвинутых ядерных реакторов на кипящей воде в развитых странах. У китайцев же, напротив, денег хоть отбавляй, причем немалая их часть получена от торговли с Соединенными Штатами.

Итак, что же происходит? Китай использует противостояние между Россией и Соединенными Штатами для приобретения в собственность и оперативное управление важнейших элементов энергетической инфраструктуры в Восточной Европе. Эта тактика уже позволила Китаю создать «энергетический пояс», который простирается от Прибалтики до Черного моря. Фактически Китай получил право оперативного управления важнейшими объектами инфраструктуры в Болгарии, Чехии, Польше, Румынии и Словакии.

Нельзя допустить, чтобы это продолжалось, и, похоже, кое-кто в Америке по обе стороны политического спектра уже заметил эту острую проблему. Так, директор ЦРУ Майк Помпео и заместитель советника по национальной безопасности при Бараке Обаме Бен Роудс заявили, что Пекин является большей угрозой, чем Москва.

Белый дом должен немедленно заполнить вакантные места в Государственном департаменте экспертами по Европе и Азии и активно продвигать по службе талантливых сотрудников внешнеполитического ведомства, а не оттеснять их. Эти специалисты должны уделить самое серьезное внимание росту влияния Китая в Восточной Европе.

Наш подход должен быть более тонким: нам следует отказаться от неизбирательной политики сдерживания и перейти к стратегии, в рамках которой Америка не будет препятствовать реализации российских проектов, если они не наносят ущерба энергетической безопасности Европы и не создают угроз безопасности США.

Например, мы должны противостоять просьбам Литвы об остановке строительства российскими компаниями атомной станции на территории Республики Беларусь. В российском атомном реакторе используется технология, соответствующая последним достижениям науки и техники. Его конструкция была одобрена независимыми регулирующими организациями более десятка стран, включая Финляндию, известную своими высокими стандартами безопасности. Проблемы безопасности Литвы в результате строительства станции не идут ни в какое сравнение с геополитическим риском дальнейшего расширения влияния Китая в области инфраструктуры.

Игра в геополитические шахматы требует от игроков, чтобы они планировали не только ближайший ход, но предвидели развитие событий на два, три или более шага вперед. Игроки должны учитывать многочисленные аспекты экономики, геополитики и военной стратегии, а в данном случае – наличие нескольких противников.

Конкуренция в сфере строительства и управления атомными электростанциями – лишь один из примеров геополитических шахмат, и Соединенным Штатам необходимо срочно повышать уровень мастерства.

Автор, Марк Пфейфель – геополитический эксперт, в прошлом — заместитель советника по национальной безопасности США в администрации Дж. Буша-младшего

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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