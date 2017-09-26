Роберт Пэрри: скандал вокруг «Раша-гейт» говорит о чудовищном дисбалансе американской внешней политики

Главный абсурд всей нынешней безумной истерии вокруг «Раша-гейт» – полное отсутствие сбалансированности и пропорциональности. Действительно, этот скандал напоминает печально известное предупреждение сенатора Джо МакКарти, что «даже один коммунист на кафедре одного университета – это слишком много коммунистов», или недавнее обвинение Дональда Трампа в адрес нескольких “bad hombres”, насилующих белых американок.

Никто не утверждает, что на самом деле не существовало американцев в университетах и в других организациях США, которые поддерживали коммунистические взгляды, или что сегодня не существует латиноамериканцев-насильников. Проблема в том, что эти редкие исключения были использованы для создания опасной чрезмерной реакции в обществе, которая служила целям пропаганды. Исторически сложилось так, что этот метод часто применяется в Америке. Время от времени вашингтонские демагоги берут какое-нибудь изолированное событие и раздувают вокруг него нездоровые эмоции, тем самым вводя общество в заблуждение и подталкивая страну к войне.

Сегодня такие влиятельные газеты как New York Times и Washington Post постоянно публикуют на первых полосах статьи, содержащие утверждения о том, что якобы какие–то русские, «связанные с Кремлем», купили рекламные площади в социальной сети Facebook на сумму 100 тысяч долларов, чтобы публиковать политизированные объявления, которые нанесли вред предвыборной кампании Хиллари Клинтон, несмотря на то, что некоторые из них были опубликованы уже после завершения президентских выборов.

Изначально компания Facebook не смогла найти никаких доказательств даже таких незначительных злоупотреблений, однако в мае на них оказал давление сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер. Газета Washington Post сообщила, что Уорнер, который возглавляет расследование по поводу «Раша-гейт» в сенатской комиссии по разведке, прилетел в Силиконовую долину и призвал руководство Facebook еще раз поискать возможные свидетельства злонамеренного приобретения рекламных площадей в социальной сети.

Компания Facebook отреагировала на это давление со стороны Конгресса, проведя тщательный анализ объявлений нескольких миллиардов своих пользователей, и объявив, что было обнаружено 470 подозрительных аккаунтов, владельцы которых приобрели рекламные площади на общую сумму в 100 тысяч долларов, при том что общий доход Facebook от рекламы за тот же период составил 27 миллиардов долларов.

На прошлой неделе комиссия Конгресса по расследованию призвала Facebook расширить свой обзор, включив в него так называемые «фермы троллей», предположительно расположенные в Республике Беларусь, Македонии и Эстонии, несмотря на то, что Эстония никак не может считаться союзником России, поскольку она еще в 2004 году присоединилась к НАТО. «Уорнер и его коллега-демократ из комиссии по разведке Палаты Представителей конгрессмен Адам Шифф из Калифорнии в последнее время все чаще высказывали свое разочарование в поведении компании Facebook», – говорится в сообщении Washington Post.

Итак, судя по всему, считается, что с Кремлем связаны не только все русские, но даже представители бывших советских республик. Впрочем, зачем же останавливаться на этом? Если озабоченность вызвана тем, что на американские политические кампании оказывают влияние иностранные правительства, чьи интересы могут отличаться от американских, почему бы не взглянуть на те страны, которые в последнее время нанесли Соединенным Штатам гораздо больше вреда, чем Россия?

В конце концов, ведь это Саудовская Аравия и ее суннитские ваххабитские лидеры втянули правительство США в свои межконфессиональные войны с шиитами, включая конфликты в Йемене и Сирии, которые способствовали резкому росту антиамериканских настроений на Ближнем Востоке, усилению влияния Аль-Каеды, а также катастрофическому потоку беженцев в Европу.

Кроме того, ни в коем случае не следует забывать о главном игроке, Израиле. Неужели кто-то может представить, что Россия могла бы при каких бы то ни было обстоятельствах оказать на американскую политику хотя бы малую долю того влияния, которое оказывает Израиль постоянно, на протяжении многих лет?

Какое правительство использовало свое давление и давление своих американских агентов, то есть неоконсерваторов, чтобы подтолкнуть Соединенные Штаты к катастрофической войне в Ираке? Это была отнюдь не Россия, которая вместе с другими странами призывала США не вторгаться в Ирак. Это был именно Израиль, и лично его премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Действительно, планы по «смене режима» в Ираке и Сирии можно проследить до истоков, то есть до первых усилий наиболее видных американских неоконсерваторов, вовлеченных в политическую кампанию Нетаньяху в 1996 году. В то время Ричард Перл, Даглас Фейт и другие ведущие неоконсерваторы опубликовали основополагающий документ под названием «С чистого листа: новая стратегия обеспечения безопасности в королевстве», в котором предлагалось отказаться от переговоров с арабами, и сделать выбор в пользу смены антиизраильских режимов в регионе.

Однако, для того, чтобы это произошло, потребовалось привлечь влиятельных американских военных, поэтому после терактов 11 сентября 2001 года консерваторы в администрации президента Джорджа Буша приступили к кампании обмана, чтобы оправдать вторжение в Ирак, разрушительную войну, за которой должны были последовать операции по «смене режима» в Сирии и Иране.

Хотя военная катастрофа в Ираке помешала осуществлению дальнейших планов, программа Израиля и неоконсерваторов ничуть не изменилась. Совместно с новым региональным союзником Израиля, Саудовской Аравией, была начата гибридная война, направленная на устранение от власти сирийского президента Башара аль-Асада.

Как объяснил посол Израиля в Соединенных Штатах, Майкл Орен, цель состояла в том, чтобы разрушить шиитскую стратегическую ось, ведущую от Ирана через Сирию и Ливан к давнему врагу Израиля – движению Хезболла.

Какую опасность представляла эта шиитская «ось» для интересов американского народа, даже в их представлении? Никаких объяснений по этому поводу так и не появилось. Это это было именно то, чего хотел Израиль, а стало быть, то, что надлежало делать правительству Соединенных Штатов, даже несмотря на то, что в результате современное американское оружие попало в руки сирийского филиала Аль-Каеды.

Израильское влияние на американских политиков является настолько явным и неприкрытым, что кандидаты в президенты стоят в очереди каждый год, чтобы выразить солидарность с израильским лобби в Американо-израильском комитете по связям с общественностью. В 2016 году Дональд Трамп объявил, что находится там вовсе не для того, чтобы «заискивать», а затем принялся делать именно это, да еще как усердно.

И всякий раз, когда премьер-министр Нетаньяху хочет продемонстрировать свою власть, ему предлагается обратиться к совместному заседанию палат Конгресса США, где республиканцы и демократы соревнуются, кто чаще и быстрее будет вскакивать со своих мест для овации. Нетаньяху принадлежит рекорд по количеству выступлений перед совместным заседанием Конгресса для иностранного лидера. Он делал это трижды, как в свое время Уинстон Черчилль.

Однако, влияние Израиля настолько укоренилось в американском политическом процессе, что даже простое упоминание о существовании некого «израильского лобби» влечет обвинения в антисемитизме. «Израильское лобби» – запретная фраза в Вашингтоне.

Тем не менее, почти каждый раз, когда Израиль начинает преследовать кого-то из американских политиков, его карьера идет вниз. Так, например, в начале 1980-х годов Израиль добился отставки двух умеренных республиканцев, конгрессмена Пола Финдли и сенатора Чарльза Перси, все преступление которых заключалось в том, что они предложили провести прямые переговоры с Организацией освобождения Палестины.

Итак, если обеспокоенность связана с чистотой американского демократического процесса и необходимостью защитить его от внешних манипуляций, почему бы не заняться всерьез этой проблемой? Почему бы не сделать полномасштабный обзор, в котором будет детально описано, кто и как именно оказывает влияние на американскую демократию? Неужели кто-то думает, что влияние Израиля на американскую политику можно сравнить с несколькими сотнями аккаунтов в сети Facebook и рекламными объявлениями на 100 тысяч долларов?

Таким образом, вместо сбалансированной и всеобъемлющей оценки этой проблемы, власть предержащие сосредоточились на ничтожном случае российского «вмешательства», которое якобы привело к шокирующему поражению Хиллари Клинтон на выборах. Однако, главные причины вялой предвыборной кампании Клинтон не имеют ровным счетом никакого отношения к России, даже если верить всем бездоказательным обвинениям по поводу российского «вмешательства».

Русские не заставляли Клинтон выступать за катастрофическую войну против Ирака и заниматься бесконечными заигрываниями с неоконсерваторами. Русские не советовали ей использовать персональный сервер для хранения и обработки электронной почты Государственного департамента и тем самым подвергать угрозе секретную информацию. Русские не заманивали Клинтон и Соединенные Штаты в позорное фиаско в Ливии, и, разумеется, не они сочинили для нее эту ужасающую шутку о Муаммаре Каддафи – «мы пришли, увидели, и он умер». Русские не имели ни малейшего отношения к ее продиктованному жадностью решению принять миллионы долларов от Уолл-стрит в качестве гонораров за выступления, а затем пытаться скрыть содержание этих выступлений от своих избирателей. Русские не подталкивали ее мужа становиться бабником и насмехаться при посторонних над их браком. Русские не предлагали Энтони Вайнеру, мужу главного помощника Хилари Клинтон Хумы Абедин отправлять непристойные фотографии девочек-подростков с того же ноутбука, которым пользовалась его жена. Это привело к тому, что директор ФБР Джеймс Коми вновь открыл расследование в отношении взлома электронной почты Клинтон всего за 11 дней до выборов. Русские не должны нести ответственность за решение Клинтон не проводить свою кампанию в штатах Висконсин и Мичиган. И, наконец, русские не мешали ей подробно изложить избирателям, как она намерена помогать белым представителям рабочего класса, которые оказались в тяжелом положении. Этот список можно продолжить.

Однако, расследование по поводу «Раша-гейт» не имеет ничего общего со справедливостью и взвешенностью. Это безответственные попытки сделать козла отпущения из державы, обладающей мощнейшим ядерным потенциалом, ради того, чтобы скомпрометировать, и, возможно, покончить, с президентством Дональда Трампа. Вместо того, чтобы учитывать общий контекст и соблюдать чувство меры, скандал вокруг «Раша-гейта» опирается на дикое преувеличение фактически сомнительных и относительно изолированных инцидентов в качестве средства для достижения политических целей.

Сколь безрассудным ни являлся бы президент Трамп, «мудрые» мужчины и женщины в Вашингтоне как минимум не уступают ему в этом.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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