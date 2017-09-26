Возвышение неспокойной Азии

Каковы будут последствия внутренних, региональных и международных проблем Сирии, Ирака, Йемена, Ирана, Афганистана, Мьянмы и Северной Кореи? Чего следует ждать от внешней политики Америки в отношении Азии, принимая во внимание недавние заявления Дональда Трампа об Иране, Афганистане, а теперь и Северной Корее? Как на ситуацию влияет так называемое «мирное возвышение» Китая и его отношения с Индией и Японией, а помимо них – с Америкой в Индо-Тихоокеанском регионе?

Определённо, измученная проблемами Азия переживает подъём. Специалисты и ранее говорили об Азиатском веке, возвышении Китая, Индии и Японии на большей части материка и их главенстве на море. Вместо того, чтобы не принимать всерьёз идею о возвышении Азии, успокаивая себя статистикой, согласно которой «Азиатский век» не наступил (это могло бы произойти, но Азия к этому не стремится), следует найти ответ на два вопроса. Каковы контуры измученной проблемами Азии? И что необходимо предпринять, чтобы Азиатский век стал реальностью? Статья посвящена поиску ответа на первый вопрос. Существует семь причин, из-за которых трудности Азии не исчезнут.

Первая: международное вмешательство во внутренние конфликты в Азии – к примеру, в Сирии, Ираке, Йемене, Афганистане и Мьянме. Большее внимание стран всего мира приковано к проблемам Сирии, Ирака и Афганистана, а в Йемене борются за сферы влияния региональные игроки – страны Среднего Востока или Западной Азии.

С учётом внутренних проблем управления и позиций государственных и негосударственных игроков конфликты в этих странах вряд ли закончатся в ближайшем будущем. Международное вмешательство лишь усугубляет ситуацию: так происходит в Ираке, Сирии и Йемене. Чтобы завершить конфликт в этих трёх странах, пришедшие извне Россия и США, а также соседние Иран и Саудовская Аравия должны достичь взаимопонимания. В этих непростых условиях на западном фланге Азии не будет спокойно.

Многие страны вмешиваются в конфликты в Ираке, Сирии и Йемене, однако к преследованию рохинджа в Мьянме приковано ещё большее внимание. Международное сообщество рассматривает этот конфликт как нечто отдалённое, но, к сожалению, Азии и ближайшим соседям Мьянмы – Индии, Китаю и Бангладеш – предстоит принять меры, чтобы справиться с проблемой. Скорее всего, Индия и Китай при контактах с военным режимом в Мьянме предпочтут рассматривать происходящее как часть «общей картины» и не пойдут на жесткие меры. Бангладеш продолжит жаловаться на нехватку территорий, пропускать беженцев и с неохотой размещать их во временных лагерях. Решить проблему рохинджа раз и навсегда не получится.

Вторая причина связана с тем, что международное вмешательство усугубляет внутренние конфликты в Азии. Афганистан – яркий тому пример с 1979 года. Историки также указали бы на Большую игру и период, предшествующий Первой мировой войне. Если до мировых войн главными соперниками были Российская и Британская империи, то после 1979 года эту роль на себя примерили Америка, Россия и Пакистан. Вопреки намерениям, Китай и Индия остаются в стороне от афганского конфликта. Завершится ли афганский конфликт в ближайшем будущем? Если проблемы на восточном фланге Азии не исчезнут, воцарится ли мир в «Сердце Азии» в течение следующих десяти лет?

Третья причина: Китай – спаситель Азии или агрессор? Большая часть стран Центральной Азии и Пакистан возлагают на Китай большие надежды. И небезосновательно, судя по статистическим показателям и политической экспансии экономического коридора Китай – Пакистан и инициативы «Одного пояса, одного пути»

Сегодня Китай – крупнейший торговый партнёр большей части Азии. Также Китай является участником многочисленных региональных форумов Восточной Азии, Центральной Азии и России. Китай выступает в качестве движущей силы новых организаций наподобие БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия и ЮАР. Китай располагает средствами для инвестирования в развитие новых организаций: к примеру, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – масштабная и смелая инициатива.

Некоторые азиатские страны готовы поддержать начинания Китая, но несколько его ближайших соседей в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии этому не рады. Япония, Вьетнам, Бутан и Индия с опаской относятся к агрессивной позиции Китая в Азии и на море – особенно в Южно-Китайском море. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), кроме Сингапура, обеспокоены действиями Пекина, хотя Китай остаётся их крупнейшим торговым партнёром.

Четвёртый аспект, способный повлиять на будущее Азии, связан с двусторонними конфликтами, которые ставят под угрозу мир как в самом регионе, так и в его окрестностях. Противостояние Саудовской Аравии и Ирана может сказаться не только на Среднем Востоке, но и на мире внутри всей уммы, что затронет даже Индонезию и Филиппины. Катарский кризис это иллюстрирует.

В Южной Азии влияние индо-пакистанского конфликта в целом на весь регион не нуждается в пояснениях. В Восточной Азии горячей точкой может стать Северная Корея. С учётом жёстких заявлений Трампа в ООН в отношении Северной Кореи, возможно, статус ядерной горячей точки региона перейдёт от Восточной к Южной Азии.

Пятая причина относится к ядерному оружию. Америка в виде разрушительной силы может вернуться в Азию из-за проблем, связанных с Северной Кореей и Ираном. Отношение Трампа к Ирану и американо-иранской ядерной сделке было известно ещё до его избрания президентом, но не многие могли предположить, что Америка большее внимание уделит ядерному оружию Северной Кореи. Как непосредственные соседи располагающей ядерным оружием Северной Кореи (Япония, Южная Корея и Китай) поведут себя в отношении враждебно настроенного Пхеньяна? Что они будут делать, если Трамп решит выполнить угрозу?

Шестая причина связана с ещё более опасной угрозой со стороны негосударственных игроков – это столкновение с боевиками. Аль-Каида, ДАИШ и их сторонники представляют собой опасность для всего мира. Возможно, подъём воинствующего буддизма, который произошёл в Мьянме и, в некоторой степени, на Шри-Ланке, усложнит и внесёт вклад в развитие воинствующего ислама. Определённо, основной конфликт развернётся в Азии.

Наконец, отношение Трампа и Белого дома к вышеупомянутым шести причинам, скорее, усложнит, а не упростит ситуацию. Можно критиковать действия США в Азии, но присутствие Америки в регионе необходимо. Китай вряд ли заменит Америку на азиатских театрах военных действий. Евросоюз будет занят решением своих проблем. Обращение Америки к внутренним трудностям лишь усугубит и без того сложное положение Азии. Список из семи причин легко продолжить. Состоится ли Азиатский век? Этот вопрос требует отдельного исследования.

Суба Чандран, профессор Национального института перспективных исследований (NIAS) в городе Бангалор

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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