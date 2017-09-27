Святая Русь? Верующие видят во Владимире Путине лидера христианского мира

Многие комментаторы в американских СМИ воспринимают президента России Владимира Путина как авторитарного лидера, который манипулирует выборами в собственной стране и за рубежом, вынуждает молчать политических противников, отменяет гражданские права и неустанно добивается возрождения империи в границах бывшего Советского Союза.

Подпись к изображению: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Церковь новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви в память о столетии большевистской революции 1917 года, которая открыла коммунистическую эпоху и привела к преследованиям христиан



Хотя некоторые его соотечественники разделяют эту критическую точку зрения, другие превозносят Путина как православного царя, воюющего с силами антихриста в апокалипсической схватке за душу христианской цивилизации.

«Мы воспринимаем Путина как современную форму» такого христианского лидера», — сказал скандально известный российский политолог и философ Александр Дугин, которого телекомпания PBS назвала недавно «главным подстрекателем», в течение многих лет вдохновляющим идеологию Кремля.

«Путин – наш Катехон», – заявил Дугин, имея в виду «фигуру, упомянутую святым Павлом в его писаниях о конце времен». Буквально это слово означает «удерживающий», покровитель, который мешает приходу Антихриста. Эту роль некоторые христианские богословы в древности приписывали византийским императорам.

По словам Дугина, наступление антихриста сегодня воплощено в силах секуляризации, царящих в западных странах, и особенно в Соединенных Штатах. В то же время, Дугин подчеркивает стремление Путина предотвратить распространение гомосексуализма, защитить христиан Ближнего Востока и усилить популярность православной церкви в российском обществе, называя это доказательствами его статуса как православного лидера.

«Президент Путин, безусловно, является фигурой, олицетворяющей эти православные, христианские и русские идеи. Он защищает нашу национальную идентичность», — сказал Дугин в интервью изданию Catholic News Service.

Известный в прошлом ученый, Дугин возглавлял в 2014 году кафедру социологи международных отношений МГУ. В то время его обвиняли в поддержке насилия на Украине. Затем, в 2015 году Дугин был включен в разработанный Министерством финансов США«Перечень российских юридических и физических лиц, в отношении которых введены санкции» за поддержку пророссийских сепаратистов на Украине.

«Мы очень рады вашим санкциям и атакам против нас, потому что мы видим во всем этом подтверждение правоты нашей веры», – сказал Дугин корреспонденту Catholic News Service . Однако, он также добавил, что никогда не одобрял насилия, а высказывался исключительно в пользу «законной защиты».

«Мы считаем, что сегодня идет священная война, – сказал Дугин. – Мы защищаем идентичность традиционного российского общества, а это означает, что мы защищаем православное христианство». Хотя большинство россиян не рассуждают о политике в категориях священной войны, недавнее социологическое исследование американского центра Pew Research показало, что 85 процентов россиян считают, что «сильная Россия необходима, чтобы уравновесить влияние Запада».

Что особенно примечательно, в отчете сообщается о том, что 41 процент россиян считают, что при определенных обстоятельствах недемократические формы правления более предпочтительны по сравнению с демократией. Однако, в то же время, многие россияне с растущей подозрительностью относятся к заигрываниям Путина с Российской Православной Церковью.

«Люди считают, что православие наших чиновников – не более чем пиар», – сказала Майя Кучерская, писатель и литературный критик, указывая на то, что правительственных чиновников часто показывают по телевидению во время церковной службы. «Народ даже придумал название для этих чиновников: «подсвечники», – добавила Кучерская.

В ее книге «Вера и юмор», опубликованной в 2011 году, подробно рассказывается о возрождении русского православия в 1990-х годах после падения коммунистического режима. Но когда рост количества верующих прекратился, а церковные иерархи начали все более тесно сотрудничать с властями, ее оптимизм резко ослаб, рассказала Майя Кучерская. Чтобы государственные чиновники могли по праву считаться христианскими лидерами, они должны быть «более милосердными, заботливыми, внимательными к нуждам людей», добавила она.

Известный российский блогер и критик связей между православной церковью и российским государством дьякон Андрей Кураев сказал, что он скептически относится к некоторым мерам властей по укреплению позиций православия в современной России. «Это хорошо, что правительство защищает христианские ценности. Но вопрос в том, какие это ценности, – сказал дьякон Кураев. – Является ли право на независимое мышление и свободу вероисповедания одной из таких ценностей?»

Он также отметил, что при Путине российская власть ограничила религиозные свободы для некоторых не-православных христианских групп, таких как, например, «свидетели Иеговы». «Евангелие гласит, что тот, кто роет яму для других, может сам попасть в нее, – сказал дьякон Кураев. – Я боюсь, что законы против религиозных культов, которые разрабатываются сегодня государством в сотрудничестве с православной церковью, могут в будущем повернуться против нас».

С точки зрения Марии Гневашовой, 19-летней студентки МГУ, изучающей датскую и скандинавскую литературу, политика должна быть полностью отделена от религии. «Это правда, что наш президент поддерживает православие, – сказала Гневашова. – Но я не могу назвать его православным лидером. Он светский человек, крупный политик. У него есть своя политическая программа. Иногда я согласна с ним, а иногда – нет. Поэтому я предпочитают не смешивать эти вещи».

Впрочем, с точки зрения многих других россиян смешение политики религии принадлежит к православной традиции «симфонии», согласно которой светская власть и церковь обязаны сотрудничать для реализации христианских идеалов в обществе.

«Путин – единственный российский лидер за последние сто лет, который понимает эту роль государства», – заявил Константин Малофеев, финансист и основатель русского православного телеканала «Царьград».

«Путин осознает религиозную составляющую своей власти, – сказал Малофеев, – и стремится сделать Россию страной, где христиане могут жить и где они могут спасти свои души для жизни вечной».

«Путин мог бы быть защитником всех христиан в мире», – продолжил Малофеев, и добавил, что «католическая церковь – наш естественный союзник».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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