В соглашении ОПЕК плюс о сокращении добычи нефти наметились первые трещины

ОПЕК и Россия являются главными инициаторами соглашения о сокращении добычи нефти, достигнутого в декабре прошлого года. Оценки российских экспертов, согласно которым ожидается снижение цены нефти до 40 долларов за баррель, не сулят ничего хорошего для договора по ограничению производства между картелем ОПЕК и десятком независимых стран-производителей во главе с Россией. Такого мнения придерживается аналитик Робин Миллз в своей статье для ресурса Bloomberg View.

«Роснефть», крупнейший производитель России, ожидает, что в следующем году средняя цена на нефть будет колебаться между 40 и 43 долларами за баррель, и корпорация уже готовится к таким ценам. Об этом заявил в начале нынешнего месяца генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Следует отметить, что прогноз Сечина в основном соответствует оценкам состояния и перспектив российской экономики, опубликованным ранее в нынешнем году.

В начале июня министр экономики России Максим Орешкин сказал, что Россия «в сущности, готова жить постоянно при ценах на нефть 40 долларов за баррель и ниже». Он также добавил, что российская экономическая политика в настоящее время исходит из базового предположения о том, что средневзвешенная цена нефти будет составлять около 40 долларов за баррель. Спустя пару недель председатель Банка России Эльвира Набиулина заявила, что российский Центральный Банк сохраняет свой прогноз цен на нефть на нынешний год на уровне 50 долларов за баррель, но по-прежнему считает, что в 2018-2019 годах цена упадет примерно до 40 долларов США.

Фактический лидер картеля ОПЕК Саудовская Аравия, похоже, оказалась в более сложном положении, поскольку ей необходимы более высокие цены для устранения бюджетного дефицита, а также для более благоприятной оценки национальной нефтяной компании Aramco, первичное размещение акций (IPO) которой намечено на следующий год.

Как сообщалось в средствах массовой информации, на прошедшей неделе совместная группа представителей стран ОПЕК и независимых производителей нефти по мониторингу сокращений была готова рассмотреть в ходе своей встречи вопрос о неформальном мониторинге экспорта сырой нефти в дополнение к контролю за соблюдением обязательств сторон по сокращению добычи.

После этой встречи представители ОПЕК выразили удовлетворение высоким уровнем соблюдения соглашения, а также отметили дальнейшее сокращение глобального избыточного предложения. Как обычно, представители картеля заявили, что «рассматриваются все возможные варианты» мер, призванных с целью вернуть мировой рынок нефти в состояние равновесия.

По словам Миллза, соглашение, срок действия которого истекает в марте 2018 года, скорее всего, будет продлено, «но саудовцы все более ощущают бремя этой сделки, которое их экономика не в состоянии выдержать в течение долгого времени».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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