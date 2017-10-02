Союз обеспокоенных учёных: Белый дом должен согласиться продлить Договор о контроле над СНВ с Россией

В воскресенье 1 октября отмечалось 25-летие заключения первого российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). В соответствии с этими соглашениями обе страны сократили свои ядерные арсеналы с более чем 10 тысяч развернутых боеголовок до уровня менее 2 тысяч единиц.

В соответствии с последним соглашением — новым договором СНВ — Соединённые Штаты и Россия до февраля 2018 года должны сократить свои развернутые стратегические ядерные боеголовки до 1550 единиц. Действие договора истекает в начале 2021 года, но он может быть продлен ещё на пять лет, если президенты США и России согласятся сделать это. Как сообщается, в первом телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным президент России поднял вопрос о возможности продления договора, в то время как Трамп предложил отказаться от него, потому что, по его мнению, договор в большей мере соответствует интересам Москвы. Но, по данным Reuters, на прошлой неделе представители администрации заявили, что Белый дом готов обсуждать эту тему.

Ниже приводится заявление содиректора Глобальной программы безопасности в Союзе обеспокоенных ученых Лизбет Гронлунд.

«То, что Белый дом сменил свой тон и теперь открыт для обсуждения продления нового договора по СНВ — это позитивная новость.

Эта сделка в интересах президента Трампу. Она ограничивает количество ядерного оружия в России, которое может достичь территории США, и позволяет проводить инспекции ядерных сил Москвы, чтобы обеспечить соблюдение этого договора. Без договора возможность контроля исчезнет.

Высокопоставленные чиновники и военное руководство США поддерживают договор, потому что понимают, что он укрепляет нашу безопасность, уменьшая ядерную угрозу и обеспечивая столь необходимую стабильность в отношениях США и России.

Президент Трамп должен как можно скорее продлить новый договор по СНВ. Учитывая амбициозный план США по модернизации своего ядерного арсенала, этот шаг даст понять России и остальному миру, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают за контроль над ядерными вооружениями».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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