Почему для Китая важен АСЕАН и каждый потребитель

В последнее десятилетие Китай целенаправленно и уверенно расширяет экономическое влияние во всём мире. Многие связывают происходящее с проблемами наподобие военной экспансии в Южно-Китайском море, но это второстепенный фактор.

Более показательный пример – средства, которые Китай инвестирует в страны Африки. Объём китайских инвестиций в регион в последние годы резко увеличился с 7 миллиардов долларов в 2008 году до 26 миллиардов долларов в 2013 году. Недавно (в декабре 2015 года) председатель КНР Си Цзиньпин объявил начало новой эры, обязуясь вложить 60 миллиардов долларов в главные инвестиционные проекты Африки. Эти инвестиции были сделаны с целью «развить экономический потенциал региона».

Так как большая часть средств была инвестирована в горнодобывающую промышленность Африки, газеты пестрели заголовками: «Китай пользуется природными ресурсами Африки или помогает континенту развиваться?» Каждый раз, когда Китай, предлагая деньги и широко улыбаясь, вмешивается в экономику другой страны, появляются одни и те же подозрения. Филиппины выразили беспокойство по поводу того, что Китай с помощью будущих инвестиций, с одной стороны, сможет влиять на внешнюю политику, а с другой – загонит Филиппины в огромные долги, и страна превратится в финансового вассала Китая, как это однажды случилось с западными банками. Заголовки гласят: «Китайские инвестиции в Юго-Восточную Азию: благословение или проклятие?»

Вершина китайского инвестирования – это «Новый шёлковый путь», который создаётся в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Он свяжет в единую сеть Восток, Запад и страны, расположенные между ними. Эта инициатива – часть более масштабной схемы, согласно которой в Африке и Юго-Восточной Азии должны развиться новые потребительские рынки, что поможет Китаю справиться с перепроизводством.

Политическая стабильность и будущее правительства Китая зависит от того, останутся ли 1,4 миллиарда китайцев сытыми и довольными: их доходы должны расти, им необходимо чувствовать уверенность в завтрашнем дне. И всё же, этого нельзя добиться с помощью продажи стиральных машин и кроссовок на внутреннем рынке. Поэтому Китаю просто необходимы покупатели, проживающие во многих городах – от китайского Иу в провинции Чжэцзян до Лондона (между ними по территории Франции, Бельгии, Германии, Польши, Белоруссии, России и других стран проходит железная дорога протяжённостью в 12 070 километров).

Китай стремится выйти на крупнейший европейский рынок, но в долгосрочной перспективе это не главная цель.

Для экспорта товаров в другие регионы необходимо, чтобы в них проживало много людей, у которых есть деньги. Для этого нужен растущий рынок, а Европа в долгосрочной перспективе – не подходящее место.

Количество населения Европы уменьшается. Если не принимать в расчёт островные государства наподобие Ниуэ и Федеративных Штатов Микронезии, все 20 стран, где происходит сокращение населения, расположены в Европе – от Италии и Испании до Германии и России. К тому же, в Европе на смену «богатым» местным жителям приходят «бедные» мигранты, и в Китае об этом знают.

К странам, где происходит уверенный демографический и экономический рост, относятся Лаос, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, а также Турция, Туркменистан и Индия.

Китай придерживается агрессивной тактики. Но и другие страны, например, Филиппины, должны осознавать, что в долгосрочной перспективе Красный дракон будет в большей степени нуждаться в новых потребителях, чем потребители в нём.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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