Демократия привела к власти плеяду авторитарных националистических лидеров

Глобальное распространение демократии, подаренной человечеству Западом, должно было привести к повсеместному избранию либеральных, прозападных лидеров. Однако, вместо этого появилась целая плеяда новых авторитарных лидеров, многие из которых не скрывают свою не-западную идентичность.

Этот список включает премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президента Филиппин Родриго Дутерте, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Индии Нарендру Моди и, разумеется, российского президента Владимира Путина. В него может быть добавлен и президент Китая Си Цзиньпин, поскольку он занял свой пост в результате жесткой конкурентной борьбы в коммунистической партии, насчитывающей 80 миллионов членов.

Восхождение этой плеяды авторитарных лидеров может означать новую главу мировой истории. На протяжении последних двухсот лет Запад был необычайно мощным, и его глобальное доминирование сохранилось даже в пост-колониальную эпоху. Однако, ошибки, допущенные Западом, породили жесткие антизападные настроения у таких сильных лидеров как Эрдоган и Путин. И по мере того как слабеет мощь Америки и Европы, в мире происходит масштабное возрождение не-западных взглядов и подходов. Даже такие прозападные лидеры как Синдзо Абэ и Нарендра Моди, открыто выражают свои не-западные позиции.

На протяжении многих десятилетий Европа унижала Турцию. В период правления отца-основателя страны Мустафы Кемаля Ататюрка, она приняла смелое решение покинуть исламский мир и присоединиться к Западу. Позднее, в 1987 году, Турция, член НАТО, подала заявку на вступление в Европейский Союз. Однако, ей было отказано, хотя более мелкие страны, такие как Словакия, Латвия и Эстония, были приняты в европейский блок. Этот резкий отказ подорвал позиции светских прозападно настроенных турок, проживающих в Стамбуле. Их стали воспринимать как слабых и изнеженных, не способных ответить на европейские оскорбления.

Первоначальное избрание на президентский пост Реджепа Тайипа Эрдогана в 2003 году отразило сильное желание турецкого народа, чтобы страну возглавил лидер, способный противостоять Европе. Кроме того, его власть в первые годы была легитимизирована устойчивым экономическим ростом. Несмотря на то, что популярность Эрдогана в последнее время сильно упала, – он едва сумел выиграть апрельский референдум, — Эрдоган никогда еще не обладал таким политическим могуществом. Сегодня он способен формировать будущее Турции, направляя страну прочь от светского прошлого и делая все более заметной ее исламскую идентичность.

Россия перенесла еще большее унижение, чем Турция. Одностороннее решение тогдашнего президента Михаила Горбачева о роспуске Советского Союза (так в тексте, прим. mixednews) стало невероятным геополитическим подарком Западу, и особенно Соединенным Штатам Америки. Оставшаяся Россия была лишь небольшой частью прежней Российской империи. После победы в холодной войне без единого выстрела, Западу стоило бы прислушаться к мудрому совету Уинстона Черчилля: «Побеждая, проявляй великодушие».

Однако, вместо этого Запад во главе с Америкой сделал прямо противоположное. Нарушив косвенные обещания, данные Михаилу Горбачеву и другим советским лидерам, Запад расширил НАТО, присоединив к альянсу бывшие страны Варшавского договора, чем сильно смутил Россию, чья геополитическая территория значительно сократилась. Это унижение привело к неизбежному ответному удару.

После избрания Владимира Путина в 2000 году, Запад угрожал присоединить к Североатлантическому альянсу Украину, хотя выдающиеся американские государственные деятели, такие как доктор Генри Киссинджер и Збигнев Бжезински предостерегали Вашингтон от этого шага. Их предупреждения были проигнорированы, и у президента Путина не осталось иного выбора, кроме как вернуть Крым, который находился в составе России с 1783 по 1954 год. Даже прозападный политик Михаил Горбачев поддержал этот шаг Путина, заявив, что крымский референдум продемонстрировал «стремление людей к воссоединению с Россией». Получив возможность выбора, 95,5 процента избирателей проголосовали за возвращение Крыма в состав России.

Подпись к изображению: Российский военный корабль в Севастопольском порту. Присоединённая Российской империей в 1793 году, эта территория стала частью Украины в 1954-м. В глазах многих россиян, президент Владимир Путин провозгласил готовность бросить вызов западному превосходству, когда в 2014 году направил свои войска в Крым, чтобы вернуть его в состав России



Крымский эпизод показывает, что существует предел унижения, которое может вытерпеть любой народ. Выбор Путина отражает волю российского народа. Россиянам был нужен сильный лидер, способный противостоять Западу. Путин так и поступил, вначале присоединив Крым, а затем выступив в поддержку режима президента Башара аль-Асада в Сирии.

В геополитических играх не бывает святых. Если бы Запад проявил в свое время уважение к России, а не унизил ее, Путин, возможно, вовсе не оказался бы у власти.

В последнее время ни Япония, ни Индия не подвергались унижению со стороны Запада. Напротив, по мере нарастания китайского влияния, обе страны геополитически сближались с Америкой. Тем не менее, даже в этих странах существует явное стремление общества поддержать сильных лидеров, которые смогут утвердить и отстоять независимость страны.

Глядя со стороны, Синдзо Абэ представляется вполне прозападным лидером, особенно с его щегольскими западными костюмами. Однако, в глубине души, он ярый японский националист. После Второй мировой войны его дедушка Нобосуке Киши был обвинен в «военных преступлениях класса А», и Синдзо Абе убежден, что это обвинение было несправедливым. Кроме того, Абэ разрешил членам японского парламента посетить один из самых неоднозначных храмов Японии — Ясукуни-шрайн (в отличие от большинства храмов синто, там поклоняются не синтоистским богам, а душам воинов, погибших за Японию и императора), чем вызвал гнев Китая и Южной Кореи.

Внешне господин Абэ выражает почтение Америке. Однако, при этом он всей душой стремится вырваться из геополитической зависимости. Например, даже когда Америка и Европа прилагали все возможные усилия, чтобы изолировать Москву, он вел в 2013 году закулисное сотрудничество с Россией, стремясь достичь частной договоренности с Путиным в отношении спорных Курильских островов, которые Россия захватила в конце Второй мировой войны.

Внезапное появление индийского премьера Нарендры Моди на мировой арене демонстрирует, что Индия больше не является второразрядной державой. Он отбросил многие прозападные атрибуты, которыми когда-то так гордился индийский истеблишмент.

Несмотря на напряженный рабочий график в ходе его первого официального визита в Соединенные Штаты в сентябре 2014 года, Моди постился на протяжении девяти дней в связи с индуистским праздником Наваратри. Он редко надевает западную одежду и говорит в основном на хинди. Его поддержка некоторых ультра-правых, в том числе главного министра северной провинции Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатха, который придерживается индуистских националистических убеждений, вызывает обеспокоенность.

Однако, Нарендра Моди отнюдь не является демагогом. Он – прагматичный националист, ориентированный на экономический рост. По его мнению, мир несомненно движется к тройственному международному порядку, в рамках которого Индия займет равное место наряду с Америкой и Китаем.

Несмотря на то, что Си Цзиньпин действует в совершенно иной политической обстановке, чем Синдзо Абэ и Нарендра Моди, в культурном отношении между тремя этими лидерами существует много общего: каждый из них в глубине души твердо привержен своей национальной идентичности.

Сто лет назад индийские, японские и китайские лидеры призвали свои народы подражать Западу, чтобы двигаться вперед. Такие выдающиеся деятели как Сунь Ят-сен в Китае и Раджа Рам Мохан Рой в Индии, говорили о необходимости зеркально отражать Запад. Сегодня такая мысль даже не пришла бы в голову Синдзо Абэ, Нарендре Моди или Си Цзиньпину. Все трое призывают свои народы помнить свою великую и славную историю.

По мере того, как все большее число стран отбрасывают свое многолетнее почтение к Западу, неизбежно дальнейшее возрождение сильных националистических лидеров. И геополитическое будущее планеты будет, по всей вероятности, связано с этой новой волной.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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