Новый способ прогнозировать экономический рост более надёжен

Редко прогнозы экономистов относительно роста оказываются верными. Благодаря новой методике точность прогнозов может повыситься.

Оценивая вероятность будущего процветания страны, экономисты обычно принимают во внимание совокупные показатели, связанные с образованием, инвестированием и государственным долгом. Этот метод не столь эффективен: к примеру, экономика Китая продолжает быстрый рост, хотя специалисты прогнозировали 30-летний спад.

Новый подход учитывает то, что экономисты могли недооценивать, а именно – развитость технологий и производства в стране. В основе прогноза лежит «экономическая приспособленность». Этот параметр характеризует разнообразие и сложность продукции, которую производит страна. К примеру, два года назад приверженцы нового метода вопреки популярному мнению спрогнозировали рост экономики Китая и оказались правы.

В ходе нового исследования выяснилось, что техника «экономической приспособленности» превосходит по точности стандартные методы прогнозирования, при этом данных для анализа требуется меньше. В Международном валютном фонде и Международной финансовой корпорации (входит в структуру Всемирного банка) заинтересовались новой техникой, которая позволяет прогнозировать основные изменения. Вместо того, чтобы советовать странам большее внимание уделять сферам, в которых у них есть конкурентное преимущество, экономисты могут начать относиться к экономике как к живой экосистеме, чья устойчивость зависит от многообразия.

Как же измерить «приспособленность»? Исходя из результатов прошлых исследований, учёные во главе с физиком Лучано Пьетронеро присвоили значение каждому виду продукции, которую экспортирует страна, и получили «экономическую приспособленность», сложив эти показатели. Чем разнообразнее и сложнее продукция страны, тем выше «экономическая приспособленность». Один из показателей сложности продукции – количество стран, которые могут её произвести. Например, развитые государства наподобие Германии и США производят всё, что угодно – от готовых завтраков до суперкомпьютеров. Менее приспособленные страны производят меньше видов продукции, и она оказывается проще.

Приспособленность приблизительно соотносится с мерами благосостояния наподобие валового внутреннего продукта на душу населения, но различия между ними несут скрытую информацию, на основе которой строится прогноз. Если с точки зрения ВВП страна беднее, чем это предусматривает экономическая приспособленность, можно предположить, что в будущем она станет богаче. Это оказалось справедливым особенно для относительно развитых стран, которым удалось организовать производство многих видов сложной продукции: экономическая приспособленность отреагировала даже раньше, чем ВВП. К примеру, в Китае, Вьетнаме и Индии наблюдаются предпосылки к росту.

Также на основе приспособленности можно провести различие между странами, которые по другим параметрам кажутся одинаковыми. Показателен случай организации БРИК, в которую изначально входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2001 году банк Goldman Sachs начал создание фонда БРИК, основываясь на предположении, что экономики этих четырёх стран будут расти быстрее других в ходе ближайших десятилетий. Но благодаря экономической приспособленности в 2005 году можно было бы предположить, что в будущем у Бразилии и России появятся проблемы (конечно, в Goldman Sachs не знали об этом, так как подход появился лишь в 2012 году). Банк закрыл фонд в 2015 году после потерь, напрямую связанных с низкой производительностью Бразилии и России.

Пьетронеро и его коллеги сейчас улучшают метод и вводят «дополнительную приспособленность» – разность показателей экспорта и импорта страны. Китай и здесь отличился: уровень его дополнительной приспособленности высочайший в мире. Всего десять лет назад Китай отставал от государств наподобие Германии и США.

Поиск прямой связи между множеством показателей – возможно, не лучший способ для прогнозирования роста. В то же время, на рост больше влияет качество и разнообразие продукции, которую производит страна. Подобно экосистемам, экономика процветает благодаря многообразию.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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