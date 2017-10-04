Конфликт США с Китаем: перспективы, последствия и стратегии для сдерживания

Хотя вооруженный конфликт между Соединенными Штатами и Китаем маловероятен, но такая возможность достаточно реальна, что обуславливает необходимость проведения разумной политики и принятия эффективных мер сдерживания. За последние шесть лет диапазон и возможности китайской воздушной и морской обороны продолжали наращиваться, что сделало систему передового базирования США более уязвимой, а обеспечение прямой защиты американских интересов в Восточной Азии потенциально более затратным.

По мере того, как эти тенденции продолжатся, Соединенные Штаты постепенно окажутся перед угрозой горизонтальной или вертикальной эскалации для сдерживания с сопутствующими рисками контрэскалации. Ни Соединенные Штаты, ни Китай не будут использовать ядерное оружие, но даже изначально локализованный конфликт может быстро распространиться на экономическую и космическую сферы, а также на киберпространство, нанося значительный ущерб обеим сторонам.

Одним из средств улучшения перспектив обеспечения прямой защиты и снижения риска эскалации является необходимость для Соединённых Штатов продолжать помогать расширять возможности и укреплять решимость соседей Китая. Параллельно необходимо предпринимать усилия для того, чтобы активнее вовлекать Китай в выработку совместных решений в области безопасности, а не только для того, чтобы не допустить создания антикитайской коалиции, а также чтобы обеспечить больший вклад в международную безопасность со стороны второго по могуществу государства в мире.

Ключевые моменты

Соединённые Штаты, скорее всего, будут вынуждены перейти от стратегии сдерживания путем мер воспрепятствования, основанной на прямой защите своих интересов и союзников в западной части Тихого океана, к сдерживанию с помощью силового воздействия на основе угрозы эскалации.

Эксперты корпорации RAND выделяют следующие ключевые моменты:

Соединённые Штаты могут уменьшить или отложить зависимость от расширения масштабов ответных действий, перейдя на менее уязвимые платформы: высокоточные ударные БПЛА большой дальности, средства доставки беспилотных аппаратов и подводные лодки наряду с дальнейшим рассредоточением сил и средств на базах и пунктах базирования.

Соединённые Штаты могут поощрять и помогать союзникам и партнёрам в регионе в расширении диапазона и возможностей их собственной воздушной и морской обороны.

В случае, если не произойдёт непредвиденных технологических изменений, Соединённые Штаты не смогут уверенно и бессрочно полагаться на прямую защиту своих региональных интересов.

Рекомендации

Эксперты аналитического центра дают такие рекомендации:

США должны сосредоточиться на деэскалации локальных конфликтов в Восточной Азии.

Соединённым Штатам следует как можно скорее двигаться — прежде чем их положение в регионе ещё более усугубится — к тому, чтобы конструктивно привлечь Китай к решению всего ряда проблем потенциальных очагов напряжённости, таких как территориальные претензии в Южно-Китайском море, проблемы проливов и вопросы, касающиеся Корейского полуострова.

Соединённые Штаты должны поддерживать плотную сеть дипломатических отношений с Китаем, одновременно укрепляя каналы для критических важных коммуникаций, включая регулярные контакты между руководством и военными обеих стран.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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