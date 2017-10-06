Кто и зачем в Америке придумал «Рашагейт»?

Как утверждает американский экономист и политический обозреватель Пол Крейг Робертс, «Рашагейт» была создана бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном.

Центральное Разведывательное Управление запустило так называемый «Рашагейт», чтобы Трампу не удалось нормализовать отношения с Россией.

Для оправдания огромных затрат и обеспечения безграничной власти ЦРУ и военным необходим враг. На эту роль подошла Россия.

Демократы присоединились к действу, пользуясь возможностью атаковать Трампа. Они надеялись очернить Трампа, заявляя, что Россия помогла ему одержать победу над Клинтон, а затем планировали провести импичмент. Вряд ли демократы оценили последствия, которыми грозит дальнейшее ухудшение отношений между Россией и США.

Нападки на Россию происходили задолго до Трампа. Многие годы неоконсерваторы критиковали Москву в приватных беседах, но претензии открыто прозвучали во время президентства Обамы, когда Россия нарушила планы Америки, намеревавшейся вторгнуться в Сирию и бомбить Иран.

Недовольство Россией усилилось, когда в результате вашингтонского переворота в Украине не удалось заполучить Крым. В Америке надеялись, что новый украинский режим выдворит Россию с морской базы на Чёрном море, но этого не произошло, так как Крым проголосовал за присоединение к России.

Неоконсервативная идеология главенства Америки в мире требует, чтобы США не позволяли укрепиться другим государствам, способным оспорить лидерство Америки, и это превращается в основную задачу внешней политики страны. На этом строится агрессивная политика Вашингтона по отношению к Москве. Конечно, не следует забывать и о материальной заинтересованности военных и разведки.

Нападки на Россию «Рашагейт» не ограничиваются.

Действия Вашингтона убеждают Россию в том, что Америка готовит внезапную атаку, и в этом кроется главная опасность. Вблизи российских границ появляются американские и натовские военные базы, а принятие Украины и Грузии в НАТО станет очередным доказательством того, что Америка окружает Россию с целью атаковать. Убеждать ядерную державу в том, что против неё готовится атака – это верх безрассудства и безответственности.

Вашингтон полностью осознаёт, что Россия не влияла на исход президентских выборов или выборов в штатах.

Военные, разведка, неоконсерваторы и демократы с помощью нападок намерены добиться собственных целей.

Подобный эгоизм угрожает жизни всей планеты.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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