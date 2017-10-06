Визит короля Саудовской Аравии – важное событие для 20 миллионов российских мусульман

По мнению корреспондентов пакистанского информационного ресурса pakobserver.net, для двадцати миллионов мусульман, проживающих в России визит короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда стал беспрецедентной возможностью приветствовать Хранителя двух святых мечетей, которая будет способствовать укреплению их морального духа.

В нынешнем году 23 тысячи 500 мусульман из России совершили паломничество (хадж) в святые города Мекка и Медина. Их число увеличилось на 7500 по сравнению с прошлым годом, когда общая численность паломников резко сократилась из-за строительных работ на святых местах, а также сирийского кризиса.

Мусульмане составляют около 15 процентов населения России и играют ключевую роль в российском обществе. Так, например, на олимпийских играх в Пекине в 2008 году десять российских мусульман завоевали золотые медали, в то время как общее число золотых медалей в копилке российской олимпийской сборной составило 23. В основном мусульмане живут в волго-уральском регионе и на Северном Кавказе, а также в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Мусульмане составляют большинство населения в таких республиках, как Башкортостан и Татарстан, а также в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Посол Саудовской Аравии в России Абдурахман аль-Расси заявил в понедельник в интервью международной арабской газете «Аш-Шарк Аль-Аусат», что визит короля Салмана в Москву будет способствовать развитию двусторонних отношений. «Мы увидим качественный скачок в различных сферах сотрудничества между нашими странами», – сказал он.

Аль-Расси назвал этот визит важным, как по содержанию, так и по сроку проведения, учитывая исторические и долгосрочные отношения между двумя странами. «Этот визит венчает укрепление саудовско-российских отношений после нескольких поездок наследного принца Мохаммеда бин Салмана на протяжении последних двух лет», – сказал он.

Саудовский дипломат также заявил, что визит короля окажет большое влияние не только на укрепление двусторонних связей между Россией и Саудовской Аравией, но и на ситуацию во всем регионе. «Эта поездка, несомненно, поможет найти решение для многих кризисов на Ближнем Востоке», – сказал аль-Расси.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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