Благодаря семикратному увеличению производства СПГ Россия потеснит США

Россия намерена опередить Америку, Австралию и других ведущих поставщиков в борьбе за лидерство в производстве сжиженного природного газа (СПГ).

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что у страны достаточно запланированных СПГ-проектов, чтобы потеснить конкурентов, так как к 2035 году ежегодное производство СПГ в России возрастёт в семь раз. И это без учёта проектов, по которым ещё ведутся переговоры.

Подпись к изображению: Рабочий разговаривает по телефону на заводе по производству СПГ, являющегося частью возглавляемого Royal Dutch Shell проекта «Сахалин-2»



Оценка министра более чем в два раза превышает данные о производстве СПГ в России, которые в прошлом месяце опубликовала международная ассоциация газовой промышленности Cedigaz, её штаб-квартира находится в Париже. Россия – крупнейший в мире экспортёр газа. С целью увеличить влияние в сфере СПГ (в прошлом году на российский газ пришлась треть мирового экспорта) Москва предложила налоговые льготы газовым компаниям, которые работают в Арктике.

Новак отмечает, что налоговые льготы позволят СПГ Дальнего востока и Ямала конкурировать с предложениями зарубежных компаний, даже принимая во внимание затраты на транспортировку из Арктики.

По словам министра, благодаря проектам российский экспорт станет более гибким, а также в страну удастся привлечь зарубежные инвестиции, доля России на рынке СПГ увеличится. Доставка охлаждённого СПГ стала одним из важнейших методов транспортировки газа. По информации BP, в 2016 году экспорт мог удовлетворить трёхгодичный спрос Японии – крупнейшего импортёра СПГ.

Сейчас Россия поставляет в Европу рекордное количество газа по газопроводу, а крупнейший потребитель СПГ – Азия – желает платить больше в связи с активным спросом в Китае.

На встрече с иностранными гостями, прибывшими на Форум стран – экспортёров газа в Москве, Владимир Путин отметил, что у европейских СПГ-терминалов низкий уровень загрузки, и на рынке наблюдается некоторая стагнация.

По словам президента России, на сегодня СПГ по конкурентоспособности уступает трубопроводному газу, но ситуация постепенно изменится. Москва планирует повысить объём поставок СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион и Западную Европу.

Новак заявил, что к 2035 году Россия намерена увеличить ежегодный объём производства СПГ до 78,5 миллиона тонн. Сейчас первый в стране СПГ-завод, заработавший на Сахалине в 2009 году, производит 10 миллионов тонн. По прогнозам Cedigaz, в 2035 году Америка будет ежегодно производить 95 миллионов тонн СПГ, Австралия – 93 миллиона тонн, а Катар – 88 миллионов тонн. В 2016 году всего в мире было произведено 258 миллионов тонн СПГ.

При оценке аналитики Cedigaz не учитывали июньское заявление Катара: к 2024 году страна повысит ежегодное производство СПГ с нынешних 77 миллионов тонн до 100 миллионов тонн. По информации Cedigaz, к 2021 году избыток предложения может пойти на спад, что грозит дефицитом, в два раза превышающим объём поставок из Катара – крупнейшего экспортёра СПГ.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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