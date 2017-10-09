Семь сепаратистских движений, потенциально способных разрушить Европейский Союз

Каталония активно продолжает свою борьбу за независимость, к большому разочарованию Испании и Европейского Союза. Важно понимать, что Каталония – отнюдь не единственный регион в ЕС, требующий большей автономии или полной независимости. Вашему вниманию предлагается семь регионов Евросоюза, которые могут добиться отделения и тем самым способствовать дальнейшей фрагментации и без того ослабленной единой Европы.

Шотландия (Великобритания)

В 2014 году в Шотландии прошел исторический референдум о выходе из Соединенного Королевства. Незначительное большинство в 55 процентов проголосовало против выхода из состава Великобритании.

Первый министр Шотландии Никола Фергюсон Стерджен, глава выступающей за независимость Шотландской национальной партии, теперь призывает к проведению второго референдума, после того как стало очевидно, что Британия выйдет из Европейского Союза.

Население Шотландии составляет 5,2 миллиона человек, при этом страна является частично автономной, имеет сменяемый парламент, который занимается вопросами образования, здравоохранения, окружающей среды и правосудия. Внешняя политика и оборона остаются прерогативой Лондона.

На днях Никола Стерджен открыто осудила насилие, примененное испанской полицией во время голосования за независимость Каталонии.

Фландрия (Бельгия)

Расположенная в самом центре объединенной Европы, Бельгия и сама представляет собой не что иное, как объединенное государство.

Созданная в 1830 году как независимая страна, призванная выступать в качестве буфера между Францией и Германией, Бельгия – это смесь говорящих на фламандском языке консервативных северян и франкоязычных южан, среди которых преобладают левые настроения.

Фламандские националистические амбиции сегодня сильнее, чем когда-либо прежде, а сепаратистский Новый фламандский альянс (N-VA) является одной из крупнейших партий в Бельгии и ключевым участником коалиционного правительства.

N-VA настаивает на создании независимой фламандской республики, и, по мнению аналитиков, на выборах в 2018 году у альянса есть определенные шансы на успех.

Министр-президент Фландрии Герт Буржуа призвал правительство Испании немедленно начать переговоры с «законными представителями мирного народа».

Баски (Испания)

Сепаратистская группировка ETA была основана в 1959 году для защиты интересов баскского народа. Позже борьба басков за независимость превратилась в насильственную террористическую кампанию, на счету которой 829 человеческих жизней.

Последний теракт ETA устроила в 2010 году. С тех пор она прекратила насильственную деятельность и окончательно разоружилась в апреле нынешнего года. Члены ETA теперь присоединились к франко-испанской баскской политической партии под названием Sortu, которая добивается «полной свободы» для 2,2-миллионного баскского народа.

В Бильбао, административном центре Страны Басков, 40 тысяч человек вышли на улицы в поддержку референдума в Каталонии. Региональный президент Иниго Уркуллу призвал к официальному признанию каталонцев и басков самостоятельными народами.

Новая Каледония (Франция)

Новая Каледония, архипелаг в южной части Тихого океана с населением около 289 тысяч человек, намерен провести к ноябрю следующего года референдум по вопросу о независимости от Французской Республики.

Новая Каледония с 1853 года находится под французским правлением, но в 1998 году территория достигла соглашения с Парижем о расширении автономии, хотя многие активисты утверждают, что эта автономия не была предоставлена в полном объеме.

Новая Каледония располагает четвертой частью разведанных запасов никеля на планете, однако, как и в большинстве бывших колониальных образований, богатство распределяется соответствующим образом между колонией и метрополией.

Корсика (Франция)

Корсика – остров в Средиземном море с населением 330 тысяч человек. Это часть Франции, имеющая свой собственный язык.

В июне 2014 года сепаратистская группировка под названием Фронт национального освобождения Корсики завершила вооруженную борьбу за независимость и теперь добивается политического решения для удовлетворения их требований.

С 2015 года националисты возглавляют законодательную ассамблею острова, так как Корсика в настоящее время обладает особым административным статусом, который предоставляет ей определенные полномочия и обеспечивает широкую автономию.

Ассамблея Корсики подчеркнула «неоспоримую легитимность правительства Каталонии».

Фарерские острова (Дания)

Население принадлежащих Дании Фарерских островов насчитывает 48 тысяч человек. В апреле 2018 года они примут участие в референдуме о новой конституции, которая будет предусматривать их право на самоопределение.

Фарерские острова обладают автономией с 1948 года. Под контролем Копенгагена остаются международные отношения и оборона.

Ломбардия и Венеция (Италия)

Эти богатые регионы на севере Италии намерены провести необязательные консультативные референдумы 22 октября нынешнего года. Избирателям будет предложено ответить, хотят ли они большей автономии от центрального правительства Италии.

Политики в Ломбардии и Венеции, регионов, на которые в совокупности приходится почти треть экономики Италии, требуют, чтобы большая доля налоговых поступлений оставалась в регионах.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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