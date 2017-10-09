По информации ведущего аналитического центра, российский фармацевтический рынок – один из самых активно растущих в мире, и ожидается, что его объём к 2021 году составит 36,61 миллиарда долларов.

Недавно специалисты аналитической компании GlobalData опубликовали отчёт, посвящённый здравоохранению в России. Они пришли к выводу, что на рост рынка влияет улучшение нормативно-правовой базы и правительственные инициативы, направленные на развитие фармацевтического рынка. Тем не менее, ограниченный доступ к учреждениям здравоохранения, снижение цен на медикаменты, плата за медицинские услуги «в конвертах» и низкие затраты на проведение исследований могут задержать рост рынка.

Российский фармацевтический рынок делится на коммерческий и государственный сегменты. Доля коммерческого сегмента рынка оказывается больше по общей стоимости (73 процента) и объёму (85 процентов). При этом в 2015 году объём медикаментов отечественного производства составил 6,05 миллиарда долларов, или 28 процентов коммерческого сегмента рынка.

Мировые производители лекарств создают предприятия в России

Изучающий здравоохранение аналитик Шарат Чандра рассказывает: «Стратегия российского правительства “Фарма 2020” направлена на повышение объёмов производства лекарств и медицинских изделий в стране. В связи с этим несколько транснациональных гигантов отрасли – Novartis, Takeda, Teva, Novo Nordisk и AstraZeneca – с 2011 года открывают предприятия в России, а GlaxoSmithKline, Pfizer и Bayer подписывают договоры о сотрудничестве с российскими производителями».

Также импортозамещение коснулось более 20 секторов, среди них и фармацевтическая промышленность. Правительство стремится заменить ввозимую из-за рубежа продукцию на произведённую в России, к 2020 году импорт планируется сократить на 50-100 процентов.

На рынке преобладают лекарства, отпускаемые по рецепту: в 2015 году на их долю пришлось 59 процентов продаж и 17,8 миллиарда долларов объёма рынка. Показатели безрецептурных препаратов – 36 процентов продаж и 10,64 миллиарда долларов объёма рынка, а пищевых добавок – 5 процентов продаж и 1,38 долларов объёма рынка.

В августе 2017 года госкорпорация «Ростех» и Marathon Group начали объединение фармацевтических активов для создания нового предприятия. Компания займётся организацией поставок фармацевтической продукции, а также разработкой и производством инновационных отечественных лекарств. Marathon Group выпускает около 350 препаратов и медицинских изделий, а холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») производит вакцины против туберкулёза и вирусного гепатита.

Объём рынка медицинских изделий в России в 2016 году оценивался в 6,7 миллиарда долларов. Предполагается, что к 2021 году он достигнет 8,5 миллиарда долларов. На рост влияет стареющее население, которое создаёт спрос на медицинскую продукцию и услуги. Предполагается, что высокий рост будет наблюдаться в сферах офтальмологических изделий, средств по уходу за ранами, продукции для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ортопедических изделий и средств для медицинской визуализации.

Программа развития биотехнологий

Правительство представило «Комплексную программу развития биотехнологий в РФ на период до 2020 года». В программе определены цели для развития рынка биотехнологий, на её осуществление в период с 2012 по 2020 годы потребует выделить 31,8 миллиарда долларов. К 2020 году правительство планирует построить 10 предприятий для производства биотехнологической продукции, инвестиции составят 265,3 миллиона долларов.

Шарат продолжает: «Фармацевтическая промышленность развивается благодаря биотехнологиям: появляются инновационные методы, новые и улучшенные продукты, увеличивается доход компаний, повышается качество и продолжительность жизни пациентов».

Рынок лекарственных средств растёт, открывая возможности для разработки биоподобных препаратов – биосимиляров. С 2014 года допуск на рынок получили биосимиляры эритропоэтина (20 препаратов), интерферона (53), антител (42), инсулина (61), соматропина (11), гранулоцитарных колониестимулирующих факторов (24), гепарина (55) и плазменных факторов свёртывания (31).

Медицинское страхование находится в ведении Минздрава. В 2016 году Федеральный фонд обязательного медицинского страхования заявлял, что 53 страховые компании сумели охватить всё население.

Шарат добавляет: «Правительство инициировало несколько программ по обеспечению граждан лекарствами, чтобы улучшить здравоохранение в стране. Государственные средства распределяются в соответствии с программами, среди которых: жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), “Семь высокозатратных нозологий” (ВЗН) и обеспечение необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС)».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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