Россия намерена открыть новую эпоху в отношениях с Южной Америкой

По мере того, как отношения с Соединенными Штатами и Евросоюзом продолжают ухудшаться, Россия повсюду ищет возможности для расширения своей сферы влияния. Судя по некоторым недавним событиям, Латинская Америка превращается в объект динамичной экономической и политической экспансии со стороны России. Так, на прошлой неделе российская «красная ковровая дорожка» была развернута для целой плеяды нынешних и бывших латиноамериканских лидеров.

В среду президент России Владимир Путин встретился в Москве с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Мадуро приезжал для участия в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», в ходе которого представители правительств и промышленности из разных стран обсуждают будущее энергетики и роль России в ней.

В Санкт-Петербурге бывший президент Бразилии Дилма Руссефф, которая в прошлом году была подвергнута импичменту после многочисленных обвинений в коррупции, выступила на форуме о сотрудничестве между Россией и Латинской Америкой. Бывший колумбийский президент Эрнесто Сампер использовал предоставленное ему время на этом мероприятии, чтобы подчеркнуть стратегическую важность России для региона.

«Россия говорит о необходимости построить многополярный мир, – заявил профессор кафедры международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец, имея в виду усилия страны по децентрализации мирового порядка. – Страны Латинской Америки делают то же самое. Однако, я не уверен, что их представления о многополярном мире совпадают».

Экономические проблемы Венесуэлы значительно обострились в связи с падением цен на нефть в 2014 году, и с тех пор страна погружается во все большую зависимость от России. «Сейчас Венесуэла нуждается в любой помощи, какую она только сможет получить, – сказал ученый секретарь Института стран Латинской Америки Российской Академии Наук Дмитрий Розенталь. – Она готова с радостью принять российскую или китайскую помощь, а также помощь любой другой страны. Но в последнее время Китай проявляет все большую сдержанность в отношении Венесуэлы. А другие страны просто не в состоянии помочь Каракасу решить свои внутренние проблемы.

Нестабильная и угрожающая обстановка в Венесуэле все чаще воспринимается разными странами как источник слишком большого финансового риска, чтобы инвестировать в ее экономику. «Таким образом, Россия остается единственной страной, которая может оказать финансовую поддержку режиму Николаса Мадуро», – сказал Розенталь.

Эта помощь в основном поступает от российской государственной нефтяной компании «Роснефть». Как стало известно нынешним летом, Роснефть заплатила в общей сложности 6 миллиардов долларов венесуэльской государственной компании Petroleos. В соответствии с соглашением между ними, был установлен график погашения задолженности, представляющий собой комбинацию денежных выплат и передачи нефтяных активов в Венесуэле, обладающей самыми большими запасами нефти в мире.

Россия расширяет свое влияние не только в Каракасе. Ранее в этом году «Роснефть» начала геологоразведочные работы в регионе Амазонки в Бразилии, после того как приобрела контрольный пакет акций буровых скважин в бассейне Солимос (так местные жители называют верхнее течение Амазонки). Кроме того, российский государственный газовый гигант «Газпром» заигрывает с правительством Аргентины, изучая возможность создания совместных предприятий в сфере добычи природного газа.

«Роснефть» также выступила с инициативой поставок нефти Кубе, превратившись в главного покупателя венесуэльской нефти, в связи с чем навлекла на себя обвинения со стороны оппозиционных законодателей в том, что тем самым Россия извлекает выгоду из сложного положения, в котором оказалась их страна.

Профессор Хейфец не выразил особого оптимизма по поводу этой договоренности. «Я не уверен, что она будет очень плодотворной, – сказал он. – У Советского Союза были прекрасные отношения с Кубой на протяжении многих десятилетий. Но Москва в определенный момент свернула свои связи с Гаваной, и кубинцы очень хорошо помнят, как им пришлось выживать без какой-либо помощи со стороны России». По всей видимости, речь шла об экономических потрясениях на Кубе в девяностых годах, вызванных распадом Советского Союза.

В ближайшее время зависимость Венесуэлы от России вряд ли может уменьшиться. Выступая в Москве в среду, президент Николас Мадуро поднял вопрос о возможности реструктуризации долгов перед Москвой, поскольку его страна испытывает большие трудности с их выплатой.

«Мы видим, что Венесуэла переживает тяжелые времена», – сказал Путин во время встречи со своим венесуэльским коллегой». Мадуро должным образом выразил благодарность российскому лидеру «за политическую и дипломатическую всю поддержку».

Эта поддержка оказалась еще более важной в свете экономических санкций, введенных против Венесуэлы президентом США Дональдом Трампом. Эти меры направлены на то, чтобы не позволить стране получить какие-либо дополнительные кредиты от американских финансовых учреждений. Американские санкции стали ответом на создание Николасом Мадуро государственного органа для пересмотра конституции страны, которое критики называют попыткой укрепить президентскую власть.

Россия, которая и сама находится под действием международных санкций, относится к таким политическим маневрам менее критично.

Представитель Института стран Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь заявил, что Россия, «без сомнения», заинтересована в Латинской Америке, как по политическим, так и по экономическим причинам.

«Россия считает, что эти правительства могут поддержать ее позицию на мировой арене и помочь ей в геополитической борьбе против Соединенных Штатов и других западных стран», – сказал он.

Теперь, после недели встреч с высокопоставленными гостями из этого региона, намерения Путина в Южной Америке проявились еще более ярко и отчетливо.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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