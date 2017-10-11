Китай использует проект «Один пояс — один путь» как инструмент для оживления своего индустриального пояса

«Я так счастлива видеть, как успешно строится первый китайско-российский трансграничный автомобильный мост», — сказала Нагия после того, как она и еще 120 артистов из Китая и России выступили на строительной площадке моста.

Строительство долгожданного моста через реку Хэйлунцзян или Амур в России началось в 2016 году после 28 лет переговоров между Китаем и Россией.

Мост и соответствующая ему инфраструктура являются важными элементами китайско-монгольско-российского экономического коридора в рамках инициативы Китая «Один пояс — один путь», призванной запустить механизм экономического развития региона.

В 2013 году Китай представил проект «Один пояс — один путь», позволяющий связать динамично развивающееся азиатское экономическое кольцо с Европой, который можно распространить дальше и на другие регионы.

Индустриальный пояс Китая включает провинции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян на северо-востоке страны, которые граничат с Россией.

Это были одни из первых китайских регионов, которые стали промышленно развитыми. Традиционно развиваемые здесь отрасли — это сталелитейная, автомобильная, судостроительная, авиастроение и нефтепереработка.

В провинциях наблюдался двузначный экономический рост до 2012 и 2013 годов, но потом регион столкнулся с сокращением ресурсов и перепроизводством в условиях глобального экономического спада.

В 2015 году экономический рост в трех провинциях отставал от среднего уровня по стране.

После выдвижения инициативы «Один пояс — один путь» все усилия в индустриальном поясе Китая сосредоточились на улучшении трансграничных транспортных переходов и развитии ориентированных на экспорт отраслей, чтобы укрепить экономику региона, воспользовавшись выгодным местоположением.

В сентябре первый китайский железнодорожный грузовой состав, являющийся международной цепочкой холодной логистики, вышел из Цицикара в Хэйлунцзяне в Москву.

Железнодорожный состав доставляет в Россию главным образом фрукты, овощи и замороженные продукты, произведенные на северо-востоке Китая, а затем возвращается в Китай с российскими молочными продуктами, сказал председатель группы Heilongjiang Longyun Донг Линг.

Перспективы развития индустриального пояса, традиционно являющегося промышленной базой Китая, также побудили местные компании искать выходы на мировой уровень.

Китайский автопроизводитель FAW Group, основанный в 1953 году в Чанчуне, создал в сентябре совместно с пятью китайскими фирмами зарубежную инвестиционную компанию, чтобы ускорить расширение своего бизнеса в странах, лежащих вдоль маршрута «Одного пояса — одного пути».

FAW стремится увеличить продажи своих автомобилей и развить сервис финансовых кредитов в этих странах для укрепления своей производственной цепочки, сказал заместитель генерального менеджера FAW Group Цю Сюаньдун.

Кроме того, провинция Цзилинь установила связи для сотрудничества с органами власти в 83 странах и с 382 транснациональными корпорациями в рамках своего плана по расширению бизнеса на международных рынках.

Открытость и сотрудничество — единственный способ для обновления региона, сказал заместитель главы Национальной комиссии Китая по вопросам развития и реформ Линь Нянсю.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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