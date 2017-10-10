Социологический опрос показал неоднозначность отношения греков к России

Согласно результатам нового опроса, большинство граждан Греции доброжелательно относятся к России и ее президенту. Однако общая картина отношения греческого общества к России не вполне совпадает с индивидуальными предпочтениями в таких областях, как получение академического образования или занятость.

Социологическое исследование, проведенное Университетом Македонии, показало, что 57,5 процентов респондентов имеют благоприятное мнение о России и 67 процентов – о президенте Владимире Путине лично.

Любопытно, что участники опроса совсем по-иному отзывались об американском президенте Дональде Трампе. Около 73 процентов опрошенных выразили негативное отношение к президенту США. Канцлер Германии Ангела Меркель также воспринимается негативно 56 процентами участников опроса.

На вопрос, какой из лидеров, по их мнению, ведет себя правильно в сфере международных отношений, 41 процент ответили, что это Владимир Путин, 27,5 процентов назвали Ангелу Меркель, и лишь около 5 процентов выразили доверие американскому президенту.

Однако, греческие респонденты проявили большую сдержанность, когда им предложили ответить на более конкретные вопросы. Так, почти 60 процентов выразили сомнение в приверженности Москвы демократическим принципам, а кроме того, 51,5 процентов заявили, что, по их мнению, в России не соблюдаются права человека.

Уровень симпатий греческого общества к России еще более упал в ходе ответов на вопросы практического характера. Так, всего лишь 3,5 процента из них заявили, что хотели бы учиться в каком-либо из российских университетов, в то время как 68 процентов выбрали бы учебное заведение в Европейском Союзе, а 23,5 процентов — в США. Аналогичным образом, лишь 4 процента опрошенных хотели бы переехать в Россию, чтобы жить работать там, в то время как около 65 процентов заявили, что переехали бы в другие страны Европейского Союза, а 21 процент – в США.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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