Россия и Америка могли бы осуществить «перезагрузку» двусторонних отношений в рамках геополитической концепции мирового Севера

В одном из своих августовских постов в твиттере президент Дональд Трамп написал, что отношения между Россией и США находятся на «беспрецедентно низком и крайне опасном уровне». Это можно объяснить различными причинами, но, вероятно, самая важная из них заключается в том, что Россия, будучи, в сущности, европейской страной, до сих пор никак не может смириться и привыкнуть к своей изолированности от Запада.

Единственный шанс остановить нынешнюю конфронтацию между двумя державами, которая несет отголоски прежних холодных войн, заключается в кардинальном изменении языка взаимодействия. Речь в данном случае идет не столько о «сотрудничестве» в таких местах как Сирия или Донбасс, сколько о грандиозном проекте, направленном, в конечном итоге, на интеграцию России в семью западных стран. И дело не в том, что Россия могла бы присоединиться к Европейскому Союзу или даже к НАТО, а совсем в другом.

Оглядываясь на историю Запада, можно легко увидеть, что он представляет собой европоцентрическую цивилизацию, ядром которой является Европа. Колонии переселенцев на ее американской периферии добились независимости, образовав Соединенные Штаты. Но было и второе, восточное крыло, или, иначе говоря, восточная окраина этого европоцентричного мира – Россия, которая колонизировала Сибирь и Аляску (последнюю Российская империя продала Соединенным Штатам в 1867 году), в то время как западные европейцы дошли до Калифорнии и Нью-Мексико.

На протяжении большей части двадцатого столетия Россия считала себя противником Америки. На самом же деле Москва хотела бы, чтобы ее считали равной именно Соединенным Штатам, а не «Западу». Но если отказаться от мышления с позиции «Запада», к которому России никогда не будет позволено присоединиться, и начать говорить о концепции «Севера», вопрос взаимоотношений с Россией мог бы приобрести совершенно иное содержание.

Если посмотреть на мир через эту «линзу», Соединенные Штаты и Россия – две континентальные державы, построенные европейцами за счет поселенческой колонизации – представляют собой два сравнительно молодых крыла европейской цивилизации. Их историческая миссия заключается в том, чтобы замкнуть мировой «северный пояс» и сделать Тихий океан такой же неотъемлемой частью образа Европы в ее собственном восприятии, какой в течение нескольких столетий является Атлантический океан.

Сегодня российское политическое руководство говорит о «развороте на Восток» как о неотъемлемом элементе попытки России отделиться от Запада, которому в России все меньше доверяют. Но эти стратеги забывают, что восток России – это тот же Запад: если идти на восток от Москвы, путь пройдет через Новосибирск, Камчатку, южную часть Аляски, северный Квебек, Ирландию, Британию и Данию, а вовсе не через Пекин или Шанхай, которые часто называют маяками «восточной» политики России. Если бы удалось сделать так, чтобы россияне перестали ощущать себя частью Востока, а вместо этого увидели свою страну как часть мирового Севера, это могло бы оказать мощный трансформирующий эффект.

По состоянию на 2016 год, страны «северного пояса» – США, Канада, страны Евросоюза и Россия, в совокупности контролировали 20 процентов мирового природного газа и 20 процентов разведанных запасов нефти. Они обладают исключительными правами на месторождения арктического шельфа и контролируют 96 процентов мировых ядерных арсеналов. При этом, на страны Севера в совокупности приходится 61 процент глобальных военных расходов. Они произвели около 48 процентов общего ВВП планеты и около двух третей зарегистрированных патентов.

Суммарная численность населения этих стран превышает 1 миллиард человек, а их общая территория занимает 27 процентов земной суши. Новый грандиозный проект, ориентированный на Север, мог бы показаться привлекательным даже для нынешней националистической российской элиты, и не в последнюю очередь потому, что она на самом деле глубоко встревожена нынешним разрывом с Западом и опасается растущего экономического и демографического давления с юга.

Сегодня Россия слаба. Но если бы США начали взаимодействовать с ней надлежащим образом, это могло бы принципиально изменить положение фигур на «великой шахматной доске», о которой говорил американский геостратег Збигнев Бжезински.

Почему бы не представить себе, что Россия входит в зону свободной торговли и военный альянс, предлагающие ее гражданам возможность стать равными с жителями западных стран, а ее элите – возможность стать неотъемлемой частью единого политического и делового сообщества Севера. Это могло бы оказаться реальным способом для Запада заключить, наконец, мир со своим давним противником и сформировать новую и прочную геополитическую архитектуру на ближайшее столетие.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x