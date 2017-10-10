Станут ли последние события геополитическим переломом века?

Геополитическая обстановка на Среднем Востоке кардинально меняется. Последствия «Арабской весны», вывод американских войск и сокращение экономического влияния на арабский мир (как показало президентство Обамы) – свершившиеся факты.

Новая действительность – это треугольник Россия-Иран-Турция. Главенство Запада на Ближнем Востоке и Северной Африке завершилось на фоне многочисленных военных конфликтов и дестабилизации.

Первый визит саудовского короля в Москву говорит об усилении влияния России на Среднем Востоке. Встреча глав государств указывает и на то, что не только арабские страны (Саудовская Аравия и ОАЭ), но и Египет и Ливия склонны рассматривать Россию в качестве стратегического союзника.

Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд посетил Москву, и это не очередной предвестник многомиллионных сделок, но и первый настоящий шаг навстречу созданию нового регионального геополитического и военного союза между лидером ОПЕК Саудовской Аравией и Россией.

Подобное сотрудничество не только ставит под угрозу интересы Запада, одновременно с этим позиция ОПЕК может пошатнуться или измениться.

Открытость Москвы к Саудовской Аравии – давнишнему союзнику Вашингтона и противнику проецирования силы Ирана в арабском мире – показывает, что Путин знает о происходящих на Среднем Востоке кардинальных переменах.

Союзники Америки в лице Саудовской Аравии, Египта, Турции и даже ОАЭ с большим энтузиазмом развивают военные и экономические связи с Россией несмотря на то, что подобные отношения подразумевают сотрудничество с мировой державой, которая поддерживает их противника – Иран. Аналитики пытаются предположить, каковы будут реальные последствия визита саудовского короля в Россию, однако всё указывает на то, что арабские страны одобрят усиление позиции России в регионе и выступят за более активное взаимодействие на рынках нефти и газа.

У Запада и арабского мира сложные отношения, а Москва оказывает влияние на страны региона более грамотно. Россия может стать союзником или другом для соперников в регионе – для Ирана, Турции, Египта, а теперь и для Саудовской Аравии. Арабские страны также желают обсудить сотрудничество с Россией, хотя в сирийском и йеменском конфликтах Москва поддерживает противоположную сторону и продолжает поставлять оружие шиитскому режиму в Иране.

Инвесторы вправе рассчитывать на заключение деловых сделок, о некоторых из них было объявлено заранее. Москва и Эр-Рияд также обсуждали зарождавшиеся нефтяные и газовые рынки, так как обе страны зависят от доходов с продажи энергоресурсов. Арабские аналитики ожидают, что две страны выработают совместную стратегию, чтобы не дать ценам на нефть опуститься ниже. У Эр-Рияда и Москвы схожая конечная цель – создание стабильного нефтяного и газового рынка, на котором предложение и спрос соответствуют друг другу таким образом, чтобы стоимость нефти не снижалась, а для новых игроков (наподобие американской сланцевой нефти) не осталось места.

В арабском мире к Путину относятся всё более позитивно. Интерес к новому российскому царю в арабских (ранее прозападных) странах лишь растёт. Америка и её европейские союзники для борьбы с угрозами Ближнего Востока и Северной Африки использовали размытую политическую и военную тактику, дестабилизируя ситуацию и подрывая доверие к себе со стороны исторически прозападных монархов и президентов. Тем временем дружба с Россией представляется долгосрочной и не ставит дополнительных условий.

Большинство изданий пишут о геополитических и военных операциях на Среднем Востоке, но у сближения Саудовской Аравии и России будут и экономические последствия. Лидерство Эр-Рияда в ОПЕК неоспоримо, и последние годы это показали. Саудовской Аравии удалось остановить падение цен на нефть, но ещё больших усилий потребует их возвращение на уровень 60-75 долларов за баррель. Роль России как крупнейшего не входящего в ОПЕК поставщика фундаментальна, так как она способна не только привлечь новых поставщиков, но и оказать давление на своих союзников – Иран, Венесуэлу и Алжир.

Исторически важное сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в сфере нефти и газа беспрецедентно. Без российской поддержки не все страны ОПЕК согласились бы соблюдать ограничение, и цена нефти опустилась бы ещё ниже.

Тем не менее, сближение Саудовской Аравии и России на Западе, да и в самой ОПЕК, могут воспринять как угрозу. С конца 1990-х годов влияние Запада в регионе сократилось не из-за «дивидендов мира» НАТО, а в результате того, что страны ОЭСР не интересовались нефтью. Эр-Рияду пришлось искать новые рынки, и ими стали Китай и Индия. Будущее Саудовской Аравии больше не зависит от западных потребителей, оно связано с Азией и другими развивающимися регионами. В поле зрения Эр-Рияда также попали бывшие республики Советского Союза. Инвестиционные возможности вкупе с геополитической поддержкой и реализацией военных интересов Саудовская Аравия может найти в России и её государствах-сателлитах.

Близкие отношения Москвы и Эр-Рияда могут угрожать ОПЕК. Саудовская Аравия исторически была лидером нефтяного картеля, устанавливая цены и предлагая производственные стратегии. В основном, это делалось с участием всех членов организации, большинство из которых – союзники Эр-Рияда. Всё изменилось, когда Саудовская Аравия и Россия начали сотрудничать на мировом нефтяном рынке. Благодаря сотрудничеству ОПЕК и не входящих в эту организацию стран Москва и Эр-Рияд сблизились сильнее, чем предполагалось. Теперь будущее мирового рынка нефти два государства решают между собой, а лишь потом к обсуждению подключаются ведущие игроки, среди которых ОАЭ, Иран, Алжир и Нигерия. Визит короля Саудовской Аравии в Москву – очередной шаг навстречу более тесному сотрудничеству в сфере нефти и газа.

Помимо взаимодействия на нефтяном рынке, Саудовская Аравия заинтересована развитием газовой сферы: Эр-Рияд намерен не только инвестировать средства в российский газ, но и привлечь в страну российские технологии, инвестиции и СПГ.

Сложившаяся ситуация выгодна как для Москвы, так и для Эр-Рияда. Россия может добиться своей главной цели на Среднем Востоке – стать основной влиятельной силой и сместить США с пьедестала. Саудовская Аравия получила возможность противостоять иранской угрозе, а также улучшить экономику и нефтегазовую отрасль.

Для Запада визит короля Саудовской Аравии в Москву может стать точкой невозврата. Совместная фотография Владимира Путина и Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда придёт на смену историческому фото 1945-го года, на котором запечатлены Рузвельт и Абдул-Азиз ибн Абдурахман Аль Сауд. Возможно, через несколько лет будущий король Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд расскажет своим детям, что это событие не только изменило Средний Восток, но и помогло ему составить план «Видение 2030» и превратить Эр-Рияд в мост, соединяющий старь (Запад) и новизну (Россию и Азию).

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