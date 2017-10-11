Что исторический визит саудовского короля в Россию значит для Израиля?

В воскресенье король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд покинул Москву, где провёл четыре дня и встретился с Владимиром Путиным.

Визит саудовского короля в столицу России стал первым в истории, и это событие повлияет на многие аспекты жизни Среднего Востока.

Влияние Ирана в регионе как никогда велико, и визит крайне важен для Израиля, так как Иерусалим пытается справиться с угрозами, которые возникают в связи с действиями Ирана в Сирии и Ливане.

Примет ли Москва во внимание обеспокоенность Израиля и Саудовской Аравии по поводу Ирана? Саудовская Аравия начала сотрудничество с Россией на фоне 10-летнего ослабления американского влияния на Среднем Востоке.

На протяжении более полувека Америка проводила свою политику и заключала союзы на Среднем Востоке при поддержке Саудовской Аравии, но когда президентом был Обама, в Королевстве начали замечать, что политика США выходит за прежние рамки.

На саммите G20 в январе 2016 года министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил о том, что страна желает «улучшить отношения с Россией», и назвал Россию «великой державой». В апреле 2016 года Обама посетил Королевство, и к нему отнеслись с пренебрежением: американского президента в аэропорту встречал губернатор Эр-Рияда, а не король. По информации из различных источников, Саудовская Аравия и Россия обсуждают поставки оружия с 2015 года.

Визит короля Саудовской Аравии прошёл в уникальное для Среднего Востока время. Последовавшие за «Арабской весной» революции должны были привести к демократии, но вместо этого в Ливии и Сирии начались войны. Как считают в Саудовской Аравии, революции породили хаос и экстремизм, который угрожает Королевству.

Саудовская Аравия вмешалась, чтобы не допустить падения монархии в Бахрейне в 2011 году и отстранения от власти президента Египта Абдула-Фаттаха Халила Ас-Сиси «Братьями-мусульманами» в 2013 году. Изначально Королевство поддержало мятежников, выступающих против Башара Асада, и одобрило коммюнике конференции «Женева-1» и Резолюцию Совета Безопасности ООН 2254, которые предусматривали проведение выборов и завершение президентства Асада.

Саудовская Аравия приветствовала избрание Дональда Трампа президентом, и в мае он посетил арабо-исламо-американский саммит, где критиковал действия Ирана.

Израиль и Саудовская Аравия обеспокоены иранской угрозой в регионе, действиями Ирана в Сирии и его поддержкой Хезболлы.

Со времён Таифских соглашений 1989 года Саудовская Аравия была чутким посредником в урегулировании проблем Ливана, в то время как Хезболла постепенно обретала контроль над ливанской политикой.

В бытность Биньямина Нетаньяху премьер-министром Израиля Иерусалим укрепил связь с Москвой с помощью многочисленных встреч и телефонных звонков.

Для Израиля важно, чтобы в Сирии не было постоянных иранских баз. Иерусалим также обеспокоен присутствием Ирана вблизи Голанских высот, особенно после достигнутого с помощью России, Иордании и США июльского соглашения о прекращении огня.

По словам бывшего посла Израиля в России и старшего научного сотрудника Института исследования национальной безопасности Тель-Авивского университета Цви Магена, это «не просто символический визит».

«Дело не в визите саудовского короля, а в изменении роли России в регионе», – рассказывает Маген. Он утверждает, что важен сирийский контекст, так как Россия и Иран поддерживают режим Асада, при этом Иран – враг Саудовской Аравии.

Эр-Рияд возглавляет суннитский лагерь в регионе. По словам Магена, возникает «ожесточённая конкуренция», и Израиль выступает на стороне Саудовской Аравии и стран Персидского залива.

Сотрудничая с Ираном в Сирии, Россия заходит в тупик, «но Москву интересует не только Сирия или дружба лишь с Ираном». Маген отмечает, что Россия, как и Америка, желает стать влиятельной силой в регионе.

В этом плане Россия «пересекла Рубикон», встретив короля Саудовской Аравии и его свиту из 1500 человек.

По мнению Магена, в игре между Россией, Сирией, Ираном и Саудовской Аравией «Израилю отведена не главная, но важная роль».

«Неизвестно, каковы будут результаты этой встречи, но в целом у Израиля хорошая позиция», – рассказал Маген.

Во время визита появлялась информация о том, что Саудовская Аравия согласилась подписать меморандум о взаимопонимании о поставке оружия. По данным телеканала Al-Arabiya, речь могла идти о зенитных ракетных комплексах С-400.

Аналитик Института исследования национальной безопасности Йоель Гузанский говорит, что сделка может состояться ещё не скоро.

«Этот визит стал важным символом, а символы многое значат [в арабском мире] и для Саудовской Аравии», – рассказал Гузанский, соглашаясь с тем, что Иерусалим и Эр-Рияд желают ослабить иранское влияние в Сирии.

По словам Гузанского, чтобы побудить Москву снизить влияние Ирана в Сирии, Саудовская Аравия намерена предложить России инвестиции (к примеру, инвестиционный фонд) в виде платы.

Гузанский отмечает, что Эр-Рияд заинтересован в инвестировании средств в восстановление Сирии, причём он может восстанавливать суннитские районы, чтобы суннитское население увеличилось.

Возможно, в обмен на это Саудовская Аравия прекратит поддержку определённых групп мятежников-экстремистов.

В Королевстве понимают, что преимуществом обладает режим, который поддерживают Россия и Иран.

«Асад останется президентом на время, поэтому [Саудовская Аравия] намерена снизить риск и сократить потери», – говорит Гузанский.

Америка также участвует в происходящем. Трамп намеревается изменить политику в отношении Ирана, возможно, разорвав ядерное соглашение с Ираном или объявив Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Америка старается заручиться поддержкой Саудовской Аравии, и во время визита короля в Москву Госдепартамент США одобрил продажу Эр-Рияду противоракетных комплексов THAAD.

«Следует помнить, что у США и Саудовской Аравии крепкие отношения, и в условиях нестабильности в Персидском заливе, так как Россия не заменяет США, они [Саудовская Аравия] перестраховываются, достигая некоторых соглашений в Сирии», – рассказал Гузанский.

Встреча показала, что Москва превращается во влиятельную на Среднем Востоке силу.

Саудовская Аравия желает стабильности в регионе после 6 лет хаоса в Ираке, Сирии и в других странах. В Королевстве осознают опасность экстремистских группировок, которые черпают силу из гражданских войн. Это может привести к компромиссам по Сирии. Асад остаётся у власти, и Саудовская Аравия предлагает восстановить доверие к нему в обмен на ограничение влияния Ирана.

Это соответствует стремлениям Эр-Рияда снизить иранское влияние в Ливане, Йемене и Ираке.

Россия прославится как грамотный сторонник стабильности в регионе. Для Израиля обстоятельства складываются благоприятно, пока Иерусалим уверен в том, что Россия прислушивается к обеспокоенности Израиля, и если про него не забудут при соглашениях между Саудовской Аравией и Россией.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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