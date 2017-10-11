Россия и Китай продолжают укреплять отношения в нефтяной сфере

Ещё до того, как в январе 2017 года соглашение об ограничении добычи нефти между ОПЕК и странами, не входящими в эту организацию, начало приносить плоды, Россия превзошла Саудовскую Аравию, став в 2016 году крупнейшим поставщиком нефти в Китай. С этого момента Саудовская Аравия продолжила сокращать свою долю на столь необходимом ей китайском рынке, а Россия большую часть 2017 года продержалась на вершине пекинского рейтинга поставщиков.

Сообщается, что нефтяной гигант «Роснефть» (компанию возглавляет союзник Владимира Путина Игорь Сечин) намерен увеличить объём поставок нефти в Китай, а Россия стремится активизировать энергетическое сотрудничество с крупнейшим в мире импортёром нефти, благодаря которому растёт спрос на ресурс.

Когда ОПЕК и Россия начали обсуждать ограничение на добычу нефти, Вашингтон ужесточил санкции против Москвы, в связи с чем западные банки и компании стали проявлять ещё большую осторожность при сотрудничестве с российскими организациями. Поэтому нет ничего удивительного в стремлении «Роснефти» и России упрочить связь с китайскими компаниями, нефтепереработчиками и банками.

Как сообщает агентство Reuters, сегодня «Роснефть» планирует практически вдвое увеличить объём поставок нефти в Китай через Казахстан.

Точно неизвестно, когда произойдёт увеличение, но это лишь одно из недавних начинаний в целой череде проектов, направленных на повышение объёмов поставок российской нефти переработчикам Китая. В свою очередь, китайские компании инвестируют большие средства в развитие российских энергетических проектов и предприятий, среди них и «Роснефть».

Китайский конгломерат CEFC недавно принял решение о приобретении 14,16 процента акций «Роснефть» за 9 миллиардов долларов. Сделка никого не удивила, так как ранее «Роснефть» объявила о стратегическом партнёрстве с CEFC. Но приобретение определённо говорит об улучшении отношений Москвы и Пекина, которое даёт России преимущество над Саудовской Аравией в борьбе за рынок.

В прошлом году российская компания НОВАТЭК продала долю в 9,9 процента в проекте «Ямал СПГ» китайскому Фонду Шёлкового пути за 1,3 миллиарда долларов. За несколько месяцев до этого Фонд Шёлкового пути предоставил компании НОВАТЭК на финансирование проекта заём размером в 857 миллиардов долларов на 15-летний срок. Также Фонд приобрёл 10-процентную долю в российском нефтехимическом холдинге «Сибур».

В июне этого года Beijing Gas и «Роснефть» закрыли сделку купли-продажи 20 процентов акций «Верхнечонскнефтегаза», которые были оценены в 1,1 миллиарда долларов. В результате Beijing Gas приобрела долю в одном из крупнейших месторождений Восточной Сибири.

«Сотрудничество с Китаем – это одна из немногих альтернатив, которыми всё ещё могут воспользоваться российские компании для финансирования экспансии», – рассказал в интервью для Financial Times директор инвестиционного банка Hannam & Partners в Лондоне Алехандро Демикелис.

Из Китая в Россию текут деньги, а из России в Китай – нефть. Китайские переработчики готовятся принять повышенные объёмы российской нефти, поставки которых начнутся в январе следующего года посредством нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), когда пропускная способность ВСТО будет увеличена. В следующем году «Роснефть» повысит объёмы поставок нефти марки ESPO Blend на предприятия компании PetroChina до 600 тысяч баррелей в день, что на 50 процентов больше по сравнению с 2017 годом.

Источник в Китае сообщил агентству Reuters, что предприятиям поручено подготовиться к обработке большего количества российской нефти в следующем году.

Россия и Китай сотрудничают более активно, так как Москва ищет способы финансирования нефтяных и газовых проектов. Западные санкции осложняют привлечение новых инвесторов. Россия также стремится к главенству на китайском рынке, отбирая часть доли Саудовской Аравии, которая де-факто считается лидером ОПЕК.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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