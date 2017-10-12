В Азии будет лидировать страна, которая быстрее всех адаптируется к цифровым технологиям

Пытаясь по-новому вести бизнес в Азии, поколение двухтысячных сталкивается с огромным разрывом в уровне технологий. Согласно результатам исследований, посвящённых использованию современных технологий, этот разрыв будет только расти.

К 2020 году трудовые ресурсы Азии будут насчитывать более двух миллиардов миллениалов (поколение людей, рождённых в начале 1980-х – начале 2000-х), которые не представляют себе мира без цифровых технологий, онлайн-платежей и многофункциональных смартфонов.

В сентябре компания Microsoft опубликовала исследование, в результате которого выяснилось, что у миллениалов большие ожидания: по мнению 68 процентов опрошенных, для сокращения разрыва по использованию технологий в работе может быть сделано многое.

«Более половины миллениалов, проживающих в Азии, считает, что рабочие места должны подстроиться под технологические привычки “цифрового” поколения», – рассказал руководитель Applications & Services Group компании Microsoft в Азии Байрон Рейдер.

Азия внесёт свой вклад в так называемую «Четвёртую промышленную революцию», для которой будут важны инновации и коммуникационные технологии. Но странам Южной и Центральной Азии вряд ли удастся извлечь максимальную выгоду из новой Революции, несмотря на сегодняшнюю высокую прибыль.

Несоответствие наблюдается даже в сравнительно богатых регионах – в Восточной и Юго-Восточной Азии, где Таиланд, Южная Корея, Япония и другие страны рискуют остаться не у дел из-за стагнации цифровых технологий или неактуальных правовых норм.

По данным специалистов Всемирного экономического форума, которые составили Индекс глобальной конкурентоспособности за 2017-2018 годы, уровень технологического развития Южной Азии самый низкий в сравнении с показателями других регионов мира, она следует за Тропической Африкой. В 2011-2012 годах Южная Азия опережала Восточную, но к 2014 году её уровень упал до минимума.

Центральная Азия (для оценки отнесённая к Евразии) опередила Латинскую Америку, но находится позади Среднего Востока и Северной Африки. Есть и хорошая новость: по данным исследования, уровень технологического развития Центральной Азии повысился с 2007 года.

Богатство расширяет возможности, но сегодня актуальная проблема для отстающих стран – это объединение: слабо развитые регионы Азии «выпадают», так как не могут полноценно взаимодействовать с другими на должном технологическом уровне.

Как показало исследование Internet Live Stats, в 2016 году интернетом пользовались лишь 13,2 процента населения Бангладеш, 17,2 процента населения Непала, 17,8 процента населения Пакистана, 29,3 процента населения Шри-Ланки и 34,8 процента населения Индии. Для сравнения: в Японии и Южной Корее в интернет выходят 91,1 и 85,7 процента жителей соответственно.

В бывших республиках Советского Союза, расположенных в Центральной Азии, ситуация лучше: в Узбекистане доступ в интернет есть у 51 процента граждан, в Казахстане – у 55,8 процента граждан, в Азербайджане – у 61,1 процента граждан, а в Армении – у 49,9 процента граждан.

Однако эти страны проигрывают из-за высокой стоимости и низкого качества связи с другими регионами, что ограничивает потенциал электронной торговли. На оплату услуг сотовой связи у 80 процентов домохозяйств в Кыргызстане, Армении и Грузии уходит как минимум 10 процентов дохода.

Даже в том случае, если у стран за пределами Восточной Азии есть доступ к сети, большинству из них не хватает финансовой интеграции, необходимой для создания торговых площадок и организации эффективной системы электронных платежей. В Филиппинах лишь 13 процентов клиентов используют интернет-банкинг, а в Индии – 20 процентов. Для сравнения: банковскими услугами в интернете пользуются 94 процента клиентов в Сингапуре и 93 процента – в Гонконге.

Основное препятствие – это затруднённый доступ к банковским счетам и кредитным картам, но существуют и юридические сложности, которые не позволяют создать систему кредитного рейтинга и снизить риск мошенничества. В некоторых азиатских странах 70 процентов покупок до сих пор совершается за наличные.

Когда подобные ограничения распространяются на бизнес, компаниям в некоторых регионах сложно применять новые разработки и пользоваться преимуществами цифровых технологий.

В 2017 году Глобальный индекс инноваций, который позволяет судить об использовании цифровых технологий в 127 странах, показал, что результаты государств Южной Азии в среднем низкие и были оценены в 97,2, в Центральной Азии – в 79,3, в Юго-Восточной Азии – в 59,2 и в Восточной Азии – в 23.

Тем не менее, в Южной Азии показатели Индии (60 место в рейтинге), Шри-Ланки (90), Непала (109), Пакистана (113) и Бангладеш (114) улучшились по сравнению с 2016 годом. Возможности Бутана оказались слишком малы для оценки.

В Центральной Азии укрепилось положение Кыргызстана (95 место), Армении (59) и Азербайджана (82), при этом снизились показатели Грузии (68), Казахстана (78) и Таджикистана (94). Туркменистан и Узбекистан в рейтинге не участвовали.

В 2017 году хуже проявили себя Сингапур (7 место), Малайзия (37) и Камбоджа (101), при этом повысился рейтинг Вьетнама (47), Таиланда (51), Филиппин (73) и Индонезии (87). Положение Лаоса и Мьянмы не было оценено.

В Восточной Азии по сравнению с 2016 годом снизились показатели Гонконга (16 место). Улучшили позиции Япония (14 место), Китай (22) и Монголия (52), а рейтинг Южной Кореи остался прежним (11). Бруней (71 место) не участвовал в рейтинге в 2016 году, а Таивань и Северная Корея не были включены в рейтинг 2017 года.

Доступ к технологиям – лишь часть успеха, немаловажно и умение ими пользоваться. У некоторых стран неожиданно хорошо получается извлекать прибыль из инноваций.

В мировом рейтинге по эффективности инноваций Китай занимает 3 позицию, Вьетнам – 10, Южная Корея – 14, Камбоджа – 15, Армения – 17, Таиланд – 24, а Монголия – 27. Гонконг с трудом удержался на 73 месте, Сингапур – на 63, Япония – на 49, а Малайзия – на 46. Бруней (124 место) и Казахстан (116) проявили себя хуже других азиатских стран.

У менее развитых стран появляется возможность сократить разрыв, если они будут эффективно использовать имеющиеся у них технологии. Благодаря инновациям экономики некоторых стран работают как минимум на 10 процентов эффективнее по сравнению с другими экономиками со схожими показателями роста. Так происходит в Индии и Вьетнаме на протяжении 7 лет, в Армении – уже 6 лет, а в Таджикистане – 3 года.

По данным ежегодного Индекса цифровой эволюции (исследование проводят Университет Тафтса и Mastercard), некоторые страны с хорошими сегодняшними показателями рискуют отстать.

Положение Сингапура и Гонконга было оценено как «выдающееся». Китай, Малайзия, Индонезия, Бангладеш, Филиппины, Индия и Вьетнам уверенно «движутся вперёд».

Но Япония и Южная Корея, которые на протяжении нескольких десятилетий были лидерами в сфере инноваций, сегодня теряют позиции. Замыкает шествие Таиланд, это связано с низким развитием цифровых технологий и меделенным ростом.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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