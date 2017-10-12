Хорошие, плохие и ужасные сценарии для мировой экономики от одного из самых известных в мире экономистов

На протяжении нескольких последних лет мировая экономика колеблется между периодами ускорения, когда рост положителен и усиливается, и периодами замедления, когда рост положителен, но ослабляется. Сегодня, по прошествии более чем годового периода ускорения, движется ли мировая экономика к очередному замедлению или восстановление продолжится?

Нынешний подъем экономического роста и позитивная динамика на фондовых рынках усиливаются начиная с лета 2016 года. Несмотря на кратковременные перебои после голосования в Британии о выходе из Евросоюза, это ускорение выдержало не только избрание Дональда Трампа на пост президента США, но и ту неуверенность в политике и геополитический хаос, которые это избрание вызвало. Реагируя на эти очевидные признаки устойчивости Международный валютный фонд, который в последние годы характеризовал глобальный экономический рост как «новый средний», недавно пересмотрел свой прогноз развития мировой экономики в сторону увеличения.

Сохранятся ли недавние всплески роста в ближайшие несколько лет? Или мир переживает лишь временный циклический подъем, который вскоре будет заглушен вследствие возникновения новых рисков. Достаточно вспомнить лето 2015 и начало 2016 года, когда страхи инвесторов перед жесткой посадкой китайской экономики, чрезмерно быстрым отказом американской Федеральной резервной системы от политики нулевых ставок, замедлением роста экономики Соединенных Штатов и низкими ценами на нефть «вступили в сговор» с целью подорвать глобальный рост. Можно представить три вероятных сценария для мировой экономики на ближайшие три-четыре года или около того.

В соответствии с «бычьим», оптимистическим сценарием, четыре крупнейшие и имеющие системное значение экономики мира, Китай, Еврозона, Япония и США, осуществляют структурные реформы, которые подстегивают потенциальный рост и устраняют финансовую уязвимость.

Обеспечив предпосылки для того, чтобы циклический подъем был связан с более сильным потенциальным и фактическим ростом, эти усилия приводят к устойчивому темпу роста ВВП, низкому, но умеренно растущему уровню инфляции, а также относительной финансовой стабильности на долгие годы. Американские и мировые фондовые рынки достигнут новых высот, обоснованных более сильными фундаментальными макроэкономическими показателями.

В рамках «медвежьего», пессимистического сценария происходит обратное: крупнейшим экономикам мира не удается осуществить структурные реформы, которые способствовали бы потенциальному экономическому росту. Вместо того, чтобы использовать Съезд Коммунистической партии Китая, который начнется 18 октября, в качестве катализатора реформы, Китай откладывает решение проблемы в долгий ящик, продолжая путь чрезмерного кредитования и избыточного производственного потенциала. Еврозоне не удается достичь большей интеграции, в то время как политические ограничения не позволяют национальным лидерам осуществить структурные реформы, стимулирующие экономический рост. А Япония остается на своей траектории замедленного роста, поскольку реформы сектора предложения и либерализация торговли, третий «фактор роста» в экономической стратегии премьер-министра Синдзо Абэ, сходят на нет.

Что же касается Соединенных Штатов, администрация Трампа в этом сценарии продолжает применять политический подход, в том числе снижение налогов, которое отвечает главным образом интересам богатых, протекционизм в торговле и миграционные ограничения. Все это вполне может снизить потенциальный экономический рост. Чрезмерное фискальное стимулирование ведет к безудержному росту бюджетных дефицитов и долгов, который в свою очередь вызывает рост процентных ставок и усиливает доллар, еще больше ослабляя экономический рост. Чрезмерно воинственный Трамп может даже вступить в военный конфликт с Северной Кореей, а затем с Ираном, что, безусловно, дополнительно ухудшит экономические перспективы Америки.

В этом сценарии отсутствие структурных реформ в крупных экономических державах приведет к тому, что циклический подъем будет ограничиваться тенденцией низкого роста. Если потенциальный рост остается низким, мягкая денежно-кредитная политика может в конечном итоге привести к инфляционному росту цен на товары и активов, что впоследствии вызовет замедление экономического роста, а возможно, рецессию и финансовый кризис, когда лопнут пузыри на фондовом рынке или вырастет инфляция.

Третий, и наиболее вероятный, по мнению экспертов, сценарий, находится между первым и вторым. Циклический подъем, с точки зрения как экономического роста, так и состояния фондовых рынков, продолжится в течение некоторого времени, поскольку этому способствуют сохраняющиеся попутные ветры. Тем не менее, в то время как крупные экономические державы проводят некоторые структурные реформы, стимулирующие потенциальный рост, темпы этих изменений оказываются намного ниже, а их масштаб – гораздо более скромным, чем это необходимо для максимального увеличения потенциала.

В Китае этот промежуточный сценарий означает «реформирование с грехом пополам». Иными словами, делается достаточно для того, чтобы избежать «жесткой посадки», но недостаточно для достижения реального ее смягчения. Поскольку сохраняется финансовая уязвимость, обвал становится неизбежным, и когда он случится – лишь вопрос времени. В еврозоне этот сценарий предусматривает лишь номинальный прогресс в направлении большей интеграции, поскольку продолжающееся отрицание Германией идеи подлинно равного распределения рисков и фискального союза ослабляет стимулы проведения жестких экономических реформ для стран ЕС, испытывающих наибольшие трудности. В Японии все более явно неэффективная администрация Абэ осуществляет минимальные реформы, оставляющие ограниченный потенциальный рост, на уровне ниже 1 процента.

Что касается Соединенных Штатов, президентство Трампа остается неустойчивым и неэффективным, а все большее число американцев понимают, что несмотря на его популистское притворство и громкую риторику, Трамп – не более чем плутократ, защищающий интересы богатых слоев населения. Социальное неравенство возрастает, средний класс задыхается, заработная плата едва растет, а рост потребления и ВВП остаются анемичными, едва достигая 2 процентов в год.

Однако, в этом случае риски кризисных явлений оказываются гораздо выше средних показателей для нормально функционирующей экономики. Этот сценарий представляет собой не стабильное равновесие, а «неустойчивое неравновесие», уязвимое перед экономическими, финансовыми и геополитическими потрясениями. Когда такие потрясения, в конечном итоге произойдут, экономика будет опрокинута и начнется замедление, или, если шок окажется достаточно масштабным, возможно даже скатывание в рецессию и финансовый кризис.

Другими словами, если мир просто будет пытаться как-то «продержаться», что очень похоже на правду, в течение трех-четырех лет он может столкнуться с более «медвежьей» перспективой.

Вывод совершенно очевиден: либо политические лидеры и стратеги продемонстрируют подлинное лидерство, необходимое для реализации наилучшего среднесрочного сценария, либо в ближайшие годы проявятся риски снижения экономического роста, которые нанесут серьезный ущерб мировой экономике.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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