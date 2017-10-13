Россия – крупнейший получатель китайской финансовой помощи

На протяжении двух последних десятилетий, по мере того как китайская исключительно ресурсоемкая экономика бурно росла, вместе с ней разрастались претензии Пекина на глобальное экономическое влияние, стремительно увеличивались объемы иностранной помощи, которую Китай распространял по всему миру. С начала нынешнего века Китай выделил для оказания помощи иностранным государствам почти такие же суммы, как Соединенные Штаты Америки, однако, эта помощь не сопровождалась шумной пиар-кампанией, и ее довольно трудно отследить.

В период с 2000 по 2014 год Пекин предоставил Москве кредиты, гранты и иные выплаты на общую сумму 36,6 миллиардов долларов. К такому выводу пришли авторы многолетнего исследования, опубликованного на днях аналитическим центром AidData Колледжа Вильгельма и Марии в Вирджинии. Вторым крупнейшим получателем китайской финансовой помощи в течение того же периода был Пакистан (24,3 миллиарда долларов), за которым следует Ангола (16,6 миллиардов). Несмотря на все разговоры в американских СМИ о том, что Пекин поддерживает северокорейский режим, Пхеньян получил за это время всего 272,65 миллионов долларов, во всяком случае, официально.

Основная часть китайской помощи России представляет собой 25-миллиардный комплексный кредит, выделенный в 2009 году Китайским банком развития российской нефтяной компании «Роснефть», одной из крупнейших в мире, а также компании «Транснефть», специализирующейся на прокладке трубопроводов. Кроме того, в 2010 году была запущена программа «кредит в обмен на уголь» на общую сумму 6 миллиардов долларов. Остаток финансового потока на протяжении 15-летнего периода проходил между Экспортно-импортным банком Китая и Китайским банком развития с одной стороны, и различными российскими банками, включая Российский банк развития, Сбербанк, Банк ВТБ и Внешэкономбанк с другой стороны.

Основные страны-получатели китайской финансовой помощи в 2000-2014 гг.

Помощь иностранным государствам предоставляется в двух вариантах. Помощь в целях развития включает в себя гранты или займы по ставкам ниже рыночных, в то время как другие «официальные денежные потоки» включают ссуды по рыночным ставкам, часть из которых связаны с некоторыми коммерческими соображениями. Китайская помощь России относится почти исключительно к последней категории. В основном речь идет о получении «ненасытной» китайской экономикой доступа к гигантским запасам российской нефти.

«Если говорить о кредитах, предоставленных России, большинство из них связаны с экспортом российской нефти в Китай, – объяснил Брэд Паркс, главный исследователь проекта лаборатории AidData. – Эти займы предоставляются исключительно на условиях, близких к рыночным, и только на нужды, связанные с наращиванием объемов экспорта нефти в Китай».

В то время как львиная доля китайской помощи действительно досталась России, Пекин «разбрасывал деньги» по всему миру. Исследование AidData отслеживает китайскую помощь 140 странам и территориям за период с 2000 по 2014 год. Ее общий объем за это время составил 354,3 миллиардов долларов. Это лишь немногим меньше, чем помощь иностранным государствам, предоставленная Соединенными Штатами (394,6 миллиардов), однако, типы проектов, для которых выделялось финансирование, в основном были совершенно иными.

В базе данных содержится информация о 20 проектах на общую сумму 272,65 миллионов долларов, для реализации которых Китай выделил финансовую помощь Северной Корее за период с 2000 по 2014 год. Часть этих трансферов включала небольшие количества зерна и других видов продовольствия, в то время как другие были более существенными.

В 2000 году Китай предоставил Северной Корее спутниковое телекоммуникационное оборудование, компьютеры и метеорологическую аппаратуру. Когда нынешний президент Китая Си Цзиньпин, занимавший тогда пост вице-президента, посетил Пхеньян в 2008 г оду, Китай пообещал северокорейскому режиму 5 тысяч тонн реактивного топлива и подарок на сумму 14,6 миллиона долларов. Несколько ранее, в 2005 году, помощь в объеме 31,7 миллионов долларов была предоставлена на строительство стекольного завода. А в 2014 году неустановленное количество средств Пхеньян получил на нужды строительства автомагистрали и моста через реку Хуан-Вончжонг, которое было завершено в октябре 2016 года.

Однако, по мнению аналитиков, все эти проекты почти наверняка составляют лишь незначительную часть реального объема китайской помощи своему северо-восточному соседу. «У нас есть основания полагать, что имеет место существенная недооценка общего объема китайского официального финансирования нужд Северной Кореи, – отмечают ученые. – Основываясь на последних исследованиях, Китай предоставил крупномасштабную помощь Северной Корее в виде продовольствия и топлива, объем которой во много раз превышает финансирование упомянутых проектов».

В отличие от Соединенных Штатов, Китай не публикует данные о своей внешней помощи, рассматривая их как политически чувствительную информацию, а порой даже государственную тайну. В особенности это справедливо, когда речь заходит о Северной Корее.

«Китайцы становятся все более чувствительны к любым упоминаниям об их отношениях с Северной Кореей, особенно теперь, когда Пхеньян разрабатывает ядерное оружие и ракеты большой дальности», – сказал старший научный сотрудник Брукингского института Эванс Дж. Р. Ревер. Эта секретность свидетельствует о «стремлении сохранить в тайне от международного сообщества, до какой степени Северная Корея обязана Китаю, и, следовательно, насколько большую ответственность несет Пекин за сохранение власти северокорейского режима», добавил Ревер.

Если оставить в стороне проблему Северной Кореи, китайская общественность, вероятно, была бы недовольна тем, что из страны уходят такие значительные суммы в виде помощи. Аналогичные заблуждения существуют и в Соединенных Штатах, где многие считают, что правительство тратит непропорционально большие суммы из федерального бюджета на помощь иностранным государствам.

«В Китае среди широкой общественности существует точка зрения, согласно которой в стране так много бедности и нищеты, что было бы лучше оставить эти деньги дома», – объясняет Бонни Глейзер, директор программы китайских исследований в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований CSIS.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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