Почти каждый российский корабль может быть оснащён гиперзвуковыми ракетами

Если всё пойдёт согласно плану, то приблизительно к середине 2020-х годов ВМФ России получит в своё распоряжение противокорабельные крылатые ракеты «Циркон». Это гиперзвуковая маневрирующая крылатая ракета, она оснащается прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД) со сверхзвуковым сгоранием, благодаря которому может развивать скорость выше 5 Махов.

ПВРД со сверхзвуковым сгоранием подключается на этапе, на котором твёрдотопливный двигатель уже максимально разогнал ракету. Во время полёта ПВРД со сверхзвуковым сгоранием втягивает и сжимает воздух, двигающийся со сверхзвуковой скоростью, и позволяет ракете перемещаться ещё быстрее. Двигатели послабее подобную скорость обеспечить не могут.

Такие ракеты движутся настолько быстро, что главной проблемой разработчиков становится создание системы наведения, которая может выдержать высокие температуры и трение, вызванное аэродинамическим сопротивлением на скоростях в 5 Махов и выше.

Если Россия сможет решить эту важную проблему, ей удастся создать одну из опаснейших противокорабельных ракет в мире. Ракета «Циркон» уже прошла несколько испытаний, которые начались в апреле 2017 года. Скорее всего, заявленная скорость в 8 Махов – преувеличение, однако Россия производит первоклассные ракеты, которые как минимум не уступают по характеристикам технике других стран.

Итак, «Циркон» может появиться на вооружении менее чем через десять лет. Российская ракета будет обладать дальностью в 800-1000 километров, что в три раза больше, чем дальность американского «Гарпуна».

Неудивительно, что военные США торопятся создать новую противокорабельную ракету большой дальности и гиперзвуковое оружие собственной разарботки.

«Циркон» может оснащаться боеголовкой весом до 300 килограммов, ракета обладает низкой радиолокационной заметностью и способна развивать экстремально высокую скорость, благодаря чему системам ПВО и противоракетной обороны кораблей сложно её перехватить. Российские журналисты грешат тем, что называют «Циркон» практически неуязвимым, однако огромная скорость вкупе с манёвренностью действительно представляют собой серьёзную угрозу.

«Благодаря этим характеристикам подобные ракеты способны прорваться сквозь большинство систем ПРО, и у страны, которая находится под ударом, остаётся ещё меньше времени на ответные действия», – сообщают в отчёте специалисты исследовательского центра RAND Corporation в Калифорнии.

Существует ещё один важный фактор, который влияет на характеристики ракеты – это тип пусковой установки.

В военных кораблях ограничено пространство, отведённое для установок вертикального пуска, в которых размещаются гиперзвуковые ракеты. Как правило, корабли специально создаются под эти цели. Поэтому при разработке «Циркона» конструкторы рассчитывают на то, что новая ракета будет запускаться корабельными вертикальными пусковыми установками 3С-14, которые предназначены для запуска сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс», а также дозвуковых ракет «Калибр», поражающих наземные цели и корабли.

К сожалению для американского флота, Россия оснащает установками 3С-14 всевозможные суда – от маленьких корветов до тяжёлых крейсеров.

«Это значит, что новейшие российские субмарины, крейсеры, эсминцы, фрегаты и даже корветы смогут производить запуск любой из трёх ракет, – отмечалось в журнале O.E. Watch (его издаёт Управление по изучению иностранных вооружённых сил армии США) в октябре 2017 года. – Это пример того, как Россия использует принцип универсальности и совместимости».

«Нет сомнений в том, что к подобным переменам подталкивают экономические нужды, так как сегодня невозможно содержать большой флот наподобие советского, где была распространена узкая специализация, – пишет O.E. Watch. – Россия не только переходит на использование многофункциональных судов, чтобы получить максимальную отдачу с каждого потраченного рубля, но также привлекает к совместной работе с флотом Сухопутные войска и Воздушно-космические силы».

Несмотря на то, что сегодня ВМФ России в основном используется для береговой обороны, это впечатляющее достижение.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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