Долгий путь к равновесию на нефтяных рынках

Для нефтегазового сектора экономики последние семь дней были насыщены важными событиями: Россия провела свою «энергетическую неделю», первый Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики, а в Индии прошла местная недельная конференция CERA (Cambridge Energy Research Associates), в то время как запасы сырой нефти в Соединенных Штатах сократились еще на 6 миллионов баррелей, а американский экспорт достиг рекордного уровня и составил беспрецедентные два миллиона баррелей.

Тропический шторм «Нейт» привел к полному закрытию нефтеперерабатывающих заводов и 70 процентов добывающих мощностей в Мексиканском заливе. Около 60 процентов американской нефтеперерабатывающей промышленности расположено именно в Мексиканском заливе.

В понедельник Саудовская Аравия объявила, что объем ее экспорта в ноябре составит всего лишь 7,2 миллиона баррелей в сутки, что приблизительно на 500 тысяч баррелей ниже спроса на саудовскую нефть на протяжении этого месяца.

Что означают все упомянутые события в контексте долгожданного восстановления равновесия на нефтяных рынках?

В ноябре 2016 года картель ОПЕК и 10 стран-экспортеров нефти, не входящих в ОПЕК, решили сократить добычу в сумме на 1,8 миллиона баррелей. Это привело к резкому развороту рынка, и цена на нефть в январе подскочила почти до 60 долларов за баррель. С тех пор, однако, цена неоднократно опускалась ниже 40 долларов за баррель, а затем очень тяжело восстанавливалась. В настоящее время нефть Brent торгуется в диапазоне 55-58 долларов за баррель.

Цены на нефть в США несколько снизились в прошлую среду, достигнув отметки 50,79 долларов за баррель. При этом спрос остается устойчивым. Согласно прогнозам, опубликованным в последнем месячном докладе ОПЕК о состоянии нефтяных рынков, он составит приблизительно 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2017 году и более 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2018 году. При этом предложение также заметно увеличилось. Американские сланцевые производители вернулись на рынок и возобновили добычу с удвоенной силой, как только цена на нефть пробила потолок в 40 долларов за баррель.

Они увеличили производительность на 3 процента в исчислении месяц к месяцу по сравнению с периодом низких цен, и теперь готовы к конкуренции. Ливия и Нигерия по условиям сделки освобождены от обязательств сокращения добычи, поскольку внутренние военные конфликты нанесли сильный урон нефтяной промышленности этих стран. Они удивили ростом добычи в сумме на 700 тысяч баррелей в сутки (так в тексте, прим. mixednews). Запасы в США также снижались медленно. По всей вероятности, это было связано с сокращением спроса из-за сезона ураганов.

Всякий раз когда нефтеперерабатывающие заводы в Мексиканском заливе закрываются, нефть некуда отправлять на переработку, а это приводит к росту складских запасов и снижению цен. Тем не менее, с апреля объем запасов в Соединенных Штатах сократился более чем на 70 миллионов баррелей. Это важно, поскольку трейдеры и хедж-фонды придают этому показателю непропорционально большое значение.

Договор картеля ОПЕК и независимых производителей нефти о сокращении добычи был продлен в мае 2017 года еще на девять месяцев. С тех пор стало очевидным, что необходима его дальнейшая пролонгация. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих склонен считать, что сделка наверняка останется в силе по крайней мере во втором квартале 2018 года. На прошлой неделе российский президент Владимир Путин пошел еще дальше и заявил о возможной пролонгации сделки до конца 2018 года.

Решение Саудовской Аравии о сокращении экспорта нефти свидетельствует о том, что неформальный лидер ОПЕК сделает все возможное, чтобы восстановить равновесие на мировых рынках. Королевство делает это в ущерб себе. Россия, Ирак, и, в меньшей степени, Иран, с большим удовольствием захватили часть рыночной доли Саудовской Аравии, особенно на ключевых азиатских рынках.

Несмотря на все сожаления по поводу скорости восстановления равновесия, три крупнейших энергетических агентства мира, ОПЕК (страны-экспортеры), Международное энергетическое агентство, МЭА (страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития ОЭСР), и Агентство по энергетической информации США, согласны с тем, что восстановление равновесия на нефтяных рынках идет полным ходом. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо также заявил, что он видит явные признаки перебалансировки рынка. Сегодня это уже не вызывает сомнения, и восстановление равновесия между спросом и предложением является лишь вопросом времени. Впрочем, опытные эксперты всегда подчеркивали, что это потребует немалого времени.

В долгосрочной перспективе имеется альтернативный сценарий развития событий: из-за низких цен на нефть, американские нефтяные гиганты отменили ранее запланированные инвестиции, сократив их более чем на 40 процентов в течение последних нескольких лет. Если предположить, что прогнозируемый рост спроса действительно возникнет, мир может столкнуться с дефицитом производства нефти.

Традиционная нефтедобыча – это бизнес с очень длительным циклом. Суть в том, что когда спрос начинает превышать предложение, не существует простого способа открыть кран пошире. Балансировка цены на это сырье в верхней точке будет столь же длительной и сложной, какой она была на пути вниз.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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