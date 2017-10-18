Мировой энергетический рынок лихорадит из-за бума производства СПГ в Америке

Благодаря развитию добычи сланцевого газа за последние десять лет Америка превратилась из импортёра в экспортёра энергоресурсов. Страна сделала огромный шаг навстречу энергетической независимости, о которой полвека говорили президенты.

Сегодня подъём американского энергетического сектора влияет не только на США, но и на весь мир. Сжиженный природный газ (СПГ) из Техаса и Луизианы хлынул на мировой рынок, что приводит к перенасыщению рынка и снижению цен на энергоресурсы.

Ранее предполагалось, что Америка – это крупный импортёр СПГ, а не экспортёр мирового класса. В последние десять лет обстоятельства изменились из-за активного строительства буровых вышек для добычи сланцевого газа по всей территории Америки, и на рынке появился излишек, израсходовать который местным потребителям не под силу. Компании, инвестировавшие миллиарды долларов в постройку терминалов для импорта СПГ, внезапно обнаружили, что деньги потрачены зря, и необходимо вновь вложить миллиарды долларов, чтобы приспособить терминалы для экспорта.

Произошедшие в США перемены будут оказывать влияние на рынок на протяжении многих десятилетий. По прогнозам экспертов, изменения приведут к тому, что ослабнет главенство России на европейских энергетических рынках, благодаря отказу от угля в городах Китая и Индии людям станет легче дышать, а у жителей Африки появится доступ к более дешёвому и чистому топливу.

Перемены могут отразиться на природе и климатических изменениях, но сложно предположить, что ещё изменится через 4-5 лет, так как во многом это зависит от политики государств. Но когда заработают экспортные терминалы стоимостью в миллиарды долларов, эффект от появления большего количества газа (чистейшего природного топлива) ощутят на себе как влиятельные, так и бедные страны.

Европейские скептики

Европейцы настороженно относятся к гидрокарбонатам наподобие газа и особенно к методу гидроразрыва пласта, с помощью которого из осадочных пород добывается газ. В Европе предпочитают использовать возобновляемые источники энергии. Европейские и американские скептики отмечают, что производство и транспортировка природного газа может привести к утечкам метана (опасный парниковый газ), и поэтому с точки зрения безопасности окружающей среды он не надёжен.

В последние годы потребление природного газа в Европе снизилось, так как регион начинает использовать возобновляемые источники энергии, а в некоторых странах на смену ядерному топливу приходит более дешёвый уголь. Но в 2015 и 2016 годах спрос на газ подскочил за счёт снижения спроса на уголь.

В Великобритании величина налога на выброс CO2 и другие политические инициативы, рассчитанные на сокращение использования угля к 2025 году, выглядят для газа многообещающе. Для большинства других крупных экономик газ – это вспомогательный ресурс. К примеру, его использует Франция в период обслуживания своих атомных станций, как это происходило в 2016 году. Газовые электростанции в Германии, которые простаивали в 2015 году, вновь вводятся в эксплуатацию.

Представители нефтяных компаний, которые имеют долю и в газовом секторе, говорят, что природный газ – идеальное вспомогательное средство для Европы в её стремлении перейти на использование возобновляемых источников энергии в периоды, когда нет солнца и ветра.

«Европейские страны всё больше осознают, что им необходимо уравновесить возобновляемые источники энергии с помощью газа», – рассказал старший вице-президент по маркетингу и торговле нефтегазовой компании Statoil Тор Мартин. Эта норвежская компания также инвестирует средства в развитие оффшорных ветряных электростанций.

Наибольшее повышение спроса на СПГ произойдёт в Китае и Индии, так как в этих странах расширяющийся средний класс и растущая промышленность требуют увеличения количества энергии.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), рост потребления газа в Китае вплоть до 2022 года будет ежегодно составлять 8,7 процента.

В Китае газ дороже угля, но правительство заменяет угольные котлы газовыми, чтобы воздух в Пекине и других городах стал чище. Китай планирует отказаться от использования угля на текстильных фабриках.

Согласно пятилетнему плану, рассчитанному на период до 2020 года, газ – единственный вид природного топлива, потребление которого увеличится. Доля его использования для отопления, охлаждения и в качестве горючего для грузовиков к 2020 году вырастет с 6 до 10 процентов. Дешёвый СПГ снизит зависимость Китая от газа, который доставляется по газопроводу из России, а также вынудит российские компании снизить цену, чтобы их продукция была конкурентоспособной.

Специалисты МЭА полагают, что в период до 2022 года доля использования газа ежегодно будет расти на 6 процентов. Это частично связано с более дешёвыми поставками СПГ. Спрос на газ может расти на 11 процентов ежегодно.

«В некоторых странах, особенно в Азии, газ может вытеснить уголь, что уменьшит выброс вредных веществ в атмосферу», – отмечает аналитик МЭА Тим Гулд.

Количество импортёров СПГ быстро увеличивается

В 2005 году СПГ импортировали лишь 15 стран. Спустя 12 лет их количество увеличилось более чем в 3 раза, в последние несколько лет СПГ стали закупать Пакистан, Таиланд, Иордания, Египет, Польша и Колумбия.

По информации МЭА, предназначенные для импорта СПГ терминалы строятся в Бахрейне, Бангладеш, Гане, Гаити, Намибии, Панаме, Филиппинах и Уругвае.

В то же время в Иране, Пакистане и Аргентине растёт спрос на газ для общественного транспорта.

Германия заметно сократила использование атомной энергии, и для восполнения потерь стране необходим газ, не имеющий отношения к России. Африканские страны начинают импортировать газ с помощью оффшорных терминалов, что поможет обеспечить энергией отдалённые деревни, хотя нехватка трубопроводов и замедляет процесс.

Даже Саудовская Аравия намерена инвестировать средства в постройку терминалов для экспорта СПГ по всему миру, чтобы импортировать газ и сократить долю нефти, которая используется для выработки энергии.

Подобные инвестиции вкупе с первым публичным размещением акций саудовской компании Aramco, которое запланировано на следующий год, могут высвободить значительно большее количество нефти на мировых рынках.

Для многих стран замена угля и топочного мазута на газ – это относительно безболезненный способ снизить объём выбросов вредных веществ, в особенности если проблема с утечкой метана будет решена. Но защитники окружающей среды говорят, что газ лишь подходит на роль «промежуточного» топлива на пути к возобновляемым источникам энергии при условии, что этот путь не займёт много времени.

Ведущие нефтяные компании, в свою очередь, по отношению к газу настроены оптимистично. За счёт этого ресурса они надеются обеспечить стабильность своего экономического положения, пока мир переходит на новую чистую энергию.

Исполнительный директор, руководитель газового бизнеса концерна Royal Dutch Shell Маартен Ветселаар отметил: «В краткосрочной перспективе газ придёт на смену углю, в среднесрочной – будет использоваться совместно с возобновляемыми источниками энергии, а в долгосрочной – обеспечит энергией те сектора, которые иным способом электрифицировать невозможно».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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