Через 6-8 лет цена на нефть может обвалиться до 10 долларов за баррель

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что после обвала цен на нефть Кремль готов действовать в изменившихся обстоятельствах. Россия – крупнейший в мире производитель сырой нефти, и падение цен на нефть в 2014 году нанесло стране огромный урон. Только за июль 2014 года рубль потерял более 120 процентов по отношению к доллару. После «нефтяного армагеддона» прошло 3 года, а цена на ресурс так и не восстановилась.

Из осторожности Россия подготовила новый проект бюджета, исходя из стоимости нефти в 40 долларов за баррель. В краткосрочной перспективе цена на чёрное золото вряд ли поднимется выше 60 долларов за баррель. Впрочем, некоторые аналитики считают цену в 40 долларов за баррель завышенной и прогнозируют её падение. Сейчас стоимость нефти WTI составляет 52 доллара за баррель, и это связано с ограничениями на добычу нефти, о которых договорились страны ОПЕК и Россия.

В последнее время инвесторы, аналитики и спекулянты интересуются первым публичным размещением акций саудовской нефтяной компании Aramco. С обвалом цен в 2014 году для Саудовской Аравии наступили тяжёлые дни. Королевство продолжает расходовать резервы, чтобы остаться на плаву. В июле валютные резервы Саудовской Аравии оценивались в 494 миллиарда долларов, хотя в сентябре 2014 года их объём составлял 744 миллиарда долларов.

Другими словами, за 2 года и 10 месяцев с сентября 2014 года Эр-Рияд истратил треть своих запасов. В среднем Саудовская Аравия каждый месяц тратила по 7,3 миллиарда долларов. Сегодня Эр-Рияд вынужден брать в долг, чтобы снизить темпы растраты резервов. В прошлом месяце страна продала международных облигаций на сумму в 12,5 миллиарда долларов.

В сентябре 2017 года Саудовская Аравия провела третью операцию по продаже на международном рынке долговых обязательств: в прошлом году Эр-Рияд продал облигации США на сумму в 17,5 миллиардов долларов (рекорд среди развивающихся стран), а в апреле продал исламские ценные бумаги (сукук) на сумму в 9 миллиардов долларов. Это значит, что Саудовская Аравия истратила 250 миллионов долларов валютных резервов и 39 миллиардов долларов долга – всего 289 миллиардов долларов.

Ухудшает положение и то, что представители Aramco сомневаются по поводу публичного размещения акций. Как сообщает издание Financial Times, в Aramco так недовольны низкими ценами на нефть, что намерены напрочь отменить первое публичное размещение акций на биржах Лондона или Нью-Йорка. Саудовская Аравия может продать акции в частном порядке, а не публично.

Один из потенциальных покупателей – Китай. В Aramco надеются на дополнительное вознаграждение, если в частном порядке продадут акции Китаю. Тем не менее, Пекин уже пользуется низкими ценами на нефть, пополняя свой стратегический нефтяной резерв, и вряд ли пойдёт Эр-Рияду на уступки.

По информации Orbital и JPMorgan, объём стратегического нефтяного резерва Китая в мае составлял 600 миллионов баррелей, а к сентябрю увеличился до 700 миллионов баррелей. Компания Aramco желает продать Китаю акции с надбавкой, а у Пекина с деньгами проблем нет. Однако Китай может «заставить» Саудовскую Аравию провести сделку в юанях, а не в долларах.

Китай с валютными резервами в 3,09 триллиона долларов – одна из немногих стран, которая может приобрести акции Aramco по повышенной цене. Но Эр-Рияд не в том финансовом положении, чтобы выбирать, и козырей на руках у него нет. Конечно, Китай знает, что чем больше Саудовская Аравия затягивает с размещением акций, тем хуже для неё.

Время играет против Эр-Рияда. Ситуация изменится лишь в том случае, если Саудовская Аравия и Россия значительно сократят добычу, чтобы поднять уровень цен на нефть. Одновременно с этим американские производители должны прекратить наращивать объёмы производства, что вряд ли осуществимо. Кроме того, через 6-8 лет мировые цены на нефть могут упасть до уровня в 10 долларов за баррель.

Генеральный директор английской консалтинговой компании Longview Economics Крис Уотлинг заявляет, что эта смехотворная цена (10 долларов) вполне реальна, так как всё больше инвесторов проявляют интерес к альтернативному топливу. Так происходит, потому что сегодня 70 процентов нефти потребляет транспорт. Переход от использования двигателей внутреннего сгорания к электродвигателям резко сократит спрос на нефть.

Уотлинг советует Саудовской Аравии лишь одно: необходимо как можно скорее провести первое публичное размещение акций (вероятнее всего, во второй половине 2018 года), пока цена нефти не упала до 10 долларов за баррель. О том, что стоимость нефти в следующем году повысится, Эр-Рияд может забыть. В прошлый четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что в 2018 году ждать повышения цены на нефть не стоит.

Отчёт МЭА был опубликован на фоне оптимистических прогнозов ОПЕК. Участники картеля утверждают, что после нескольких лет низких цен нефтяной рынок начинает восстанавливаться. Повышение цен на нефть – это фантазии людей, не обращающих внимания на наращивание запасов, появление электромобилей и спрос, который не растёт.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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