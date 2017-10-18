ОПЕК просит о помощи производителей сланцевой нефти

На прошлой неделе, совершенно неожиданно, генеральный секретарь ОПЕК открыто обратился к американским производителям сланцевой нефти с просьбой помочь нефтяному картелю, начав координацию действий с ОПЕК с целью стабилизации цен на нефть за счет регулирования темпов своей добычи.

Такой неожиданный призыв со стороны ОПЕК показывает, что организация отчаянно нуждается в сотрудничестве со своими главными конкурентами. Руководство ОПЕК прекрасно знает, что такая договоренность приведет к появлению судебных дел в Соединенных Штатах в связи с установлением фиксированных цен на нефть. Большинство американских судей сочли бы за счастье рассматривать такие дела в своих судах.

Это довольно странный призыв со стороны ОПЕК. Похоже, картель не в состоянии заставить своих членов придерживаться согласованных сокращений темпов добычи, и вместо этого просит о помощи главного врага. Ведь именно сланцевая индустрия США является виновником того, что страны ОПЕК в течение последних нескольких лет потеряли объемы продаж и доходы, что едва не привело к банкротству некоторых членов альянса, когда цены на нефть упали ниже уровня в 40 долларов за баррель.

С другой стороны, Саудовская Аравия изменила свой подход и нашла сильного стратегического партнера. Она подписала стратегические сделки с Россией, направленные на координацию их энергетической политики, учитывая факт, что эти две страны являются крупнейшими производителями нефти в мире, а также учитывая их размеры и долгосрочные планы.

Обе страны договорились о совместном вмешательстве на нефтяном рынке в том случае, если цены упадут ниже уровня 50 долларов за баррель. Что же касается более долгосрочной перспективы, то Москва и Эр-Рияд предусматривают колебание цены в диапазоне между 55 и 60 долларами за баррель на протяжении ближайших пяти лет.

Разумеется, такой уровень цен будет приемлемым для производителей сланцевой нефти, но он также приведет к тому, что потребители на протяжении определенного времени пристрастятся к дешевой нефти, пока спрос не достигнет нового пика, и не будет достигнут следующий уровень цен, ближе к отметке в 70 долларов за баррель. Впрочем, по мнению экспертов, это произойдет еще не скоро.

Призыв к американским производителям сланцевой нефти не принесет никакой пользы, поскольку они попросту не станут на него реагировать, а будут продолжать оптимизировать свои издержки под любую цену выше 45 долларов за баррель. Между тем, ОПЕК не сможет достичь своей цели и будет вынужден по-прежнему отдуваться за страны, экономика которых зависит от цен на нефть и исключительно от нее. Без каких-либо других альтернатив ОПЕК всегда будет зависеть от милости других.

Новый альянс между Саудовской Аравией и Россией представляется лучшим из возможных сценариев сотрудничества и оптимальным инструментом для достижения стабильности нефтяного рынка, поскольку он направлен на поддержание цен на нефть на нынешнем уровне в 55 долларов за баррель и выше. Это лучший ответ на сегодняшнюю ситуацию на рынке, особенно в отношении членов ОПЕК, не выполняющих своих обязательств по сокращению добычи и производящих больше, чем предусмотрено соглашением на 700 тысяч баррелей в сутки, в частности Ливии, Нигерии и Ирана.

Генеральному секретарю ОПЕК следовало бы обращаться к руководству этих стран, а не к производителям сланцевой нефти. Именно таким, по всей вероятности, и будет их ответ на призыв ОПЕК.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x