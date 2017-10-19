Спецслужбы Великобритании незаконно собирают данные в социальных сетях в рамках программы массового наблюдения за населением

Не секрет, что последние несколько лет в Великобритании ведётся широкомасштабное наблюдение за населением. Поскольку утечки Эдварда Сноудена раскрыли масштабы этих программ, британская служба безопасности и разведки Центр правительственной связи (GCHQ) оказалась под огнем критики из-за возможного нарушения законов о конфиденциальности, а также угрозы того, что слишком большой объём данных поставил под угрозу способность организации анализировать их должным образом. Правозащитная группа Privacy International утверждает, что у нее есть документы, которые показывают, что GCHQ собирает информацию в социальных сетях о миллионах граждан.

GCHQ собирает эту информацию в течение многих лет и даже десятилетий и делится базами данных с зарубежными разведывательными и правоохранительными службами. Оказалось, что надзорный орган, Комиссариат по досудебным расследованиям, был не в курсе такой практики. По сообщениям, GCHQ получал данные через доступ к базам данных частных компаний. Неясно, какая информация была собрана и для чего она используется, но она сортируется по таким разделам, как «биографические данные», «финансовая деятельность, «путешествия» и так далее.

Получение этих документов связано с общей задачей правозащитной организации бороться с тем, как правительство Великобритании использует свои полномочия по ведению досудебных расследований для массового сбора данных о населении. В этом случае специфичным вопросом для Privacy International является роль частных подрядчиков, которые имеют доступ администратора к данным, и в настоящее время нет никаких гарантий для предотвращения злоупотреблений.

«Практика спецслужб в отношении сбора большого объема данных ранее считалась незаконной, — говорит адвокат Privacy International Милли Грэм Вуд. — После трёх лет судебных разбирательств прямо накануне судебного заседания мы узнаём не только об отсутствии мер по обеспечению безопасности наших конфиденциальных данных, но и о том, что у правительства есть базы данных с информацией о наших социальных сетях и что власти могут делиться этой информацией с иностранными правительствами». Понятно, почему эта информация важна — надзор необходим, когда дело касается разведывательных операций. Хочется надеяться, что дело Privacy International будет иметь какие-то положительные последствия.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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