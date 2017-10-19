Москва -самый безопасный для женщин мегаполис в мире

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Опрос агентства Reuters:

«Мы намеревались выяснить, какие из этих городов безопасны для женщин, а где необходимо сделать больше, чтобы избавить их от риска сексуального насилия и преследований, а также вредных культурных традиций и предоставить доступ к здравоохранению, финансам и образованию.

В каждом из 19 мегаполисов мы связались с 20 экспертами, которые занимаются проблемами женщин, включая учёных, сотрудников неправительственных организаций, работников здравоохранения, политиков и журналистов».

И вот что обнаружилось:

Безопасность от «культурных традиций»

Женщины хорошо защищены от потенциально опасных культурных практик, включая калечащие операции на женских половых органах, ранние и принудительные браки, умерщвление детей женского полаreuters-sexual-violence

Безопасность от сексуального насилия

Женщины могут жить в этом городе, не подвергаясь риску сексуального насилия, включая изнасилования, нападения сексуального характера или домогательства
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Ранее уже отмечалось, что Москва — это последний и единственный мегаполис в мире, где европейцы остаются солидным большинством.


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

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