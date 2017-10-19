Россия использует свой энергетический сектор в качестве оружия в войне против Запада

Общеизвестно, что Россия ведет кибер-войну против Соединенных Штатов. Это настоящая война, как по масштабу, так и по продолжительности, поскольку российские атаки начались как минимум в 2014 году, если не раньше. Все эти нападения на американские и европейские политические и экономические институты являются элементами еще более масштабной стратегии Москвы, направленной на свержение правительств и изматывание потенциальных противников.

На самом деле, Москва полагает, что находится в состоянии войны с Западом как минимум с 2004 года. Во всяком случае, вот что заявил 18 января 2005 года министр обороны России Сергей Иванов в своем выступлении в Военной Академии, официальном институте, где формируется современная военная доктрина России:

«Война против России идет в настоящее время, и это продолжается уже несколько лет. Никто не объявлял нам войны, – сказал Иванов. – Нет ни одной страны, которая была бы сегодня в состоянии войны с Россией. Но в то же время, в разных странах есть люди и организации, которые принимают участие в военных действиях против Российской Федерации».

Важнейшее оружие России в этой войне против Запада – доходы, поступающие от продажи нефти и газа в Европу и Азию. Они служат главным инструментом финансирования информационной и кибер-войны, а также источником грязных денег для подрывной деятельности, которые Москва направляет по всему миру. Кроме того, эти деньги позволяют Путину и его ближайшему окружению платить себе и другим чиновникам, чтобы сохранить свою власть дома.

Вот почему экономические санкции и падение цен на энергоносители так болезненно воспринимаются российскими элитами. Именно из-за этого они вмешались в президентскую гонку в США с целью устранить эти санкции и закон Магнитского. Однако, у нас есть средства для нанесения удара по России, который будет иметь длительный эффект. И, безусловно, у нас и наших союзников есть достаточно поводов для этого: украинский конфликт, кибер-война против Запада и политика России в целом.

Конгрессу необходимо изменить законы в отношении экспорта газа, чтобы перекрыть гигантские потоки газа, используемого как политическое оружие, которые поступают в Европу и Азию.

Российские лидеры могут заявлять, что санкции не оказывают на них никакого влияния, но их заигрывания с предвыборным штабом Трампа и его администрацией выдают лживость этих утверждений, как и сообщения о реальной ситуации в России. Таким образом, сохранение и расширение действующих санкций, а также активизация экспорта энергоносителей являются основными средствами, которые могут служить для противодействия усилиям Москвы по подрыву прозападных режимов и созданию условий для успеха своей агрессивной политики. В особенности это касается Восточной Европы.

По всей Восточной Европе, от стран Балтии и Польши до Черного моря, Москва использует свое энергетическое оружие для коррупции, подкупа политиков, партий и средств массовой информации. Она пользуется тем, что даже сейчас, особенно в таких странах как Венгрия и Болгария, поставки российских энергоносителей имеют жизненно важное значение для обеспечения их тепловой энергией, а их территория обладает не меньшей важностью в качестве потенциальных маршрутов прокладки российских трубопроводов, ведущих к таким крупным потребителям как Италия и Германия.

Тем не менее, высочайшая производительность труда в американской индустрии добычи сланцевой нефти и газа не только привела к снижению цен на эти энергоносители, но и может сделать это снова, несмотря на усилия Москвы по сотрудничеству с ОПЕК, направленные на поддержание высоких цен и смягчение последствий экономических санкций. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр торговли Уилбур Росс, а также сам президент Трамп публично поддержали пересмотр американского законодательства с целью расширить возможности получения дополнительного природного газа для многих стран. Азиатские страны, такие как Индия, Япония, Южная Корея и даже Китай, все они хотят приобретать этот газ. Действительно, в начале нынешнего года Китай подписал с Австралией соглашение, предусматривающее масштабные поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Более того, в Восточную Европу Соединенные Штаты также могут экспортировать газ в значительно больших количествах, чем нынешние символические поставки в Литву. Даже такие страны как Болгария, которые близки к России, приветствовали бы поставки из США, разумеется, при условии подходящей цены. Это, несомненно, касается и Румынии, и даже Сербии, которую Москва часто обманывает в связи с поставками газа. По всей Восточной Европе строятся трубопроводные перемычки, и мы должны оказать поддержку этой программе, чтобы, в конечном итоге, природный газ, направляющийся в Литву, мог быть доставлен по трубопроводу прямо в Болгарию и наоборот.

Соединенным Штатам следует инвестировать в обеспечение диверсификации поставок энергоносителей в Восточную Европу и добиваться деполитизации природного газа, прекращения его использования в качестве оружия в войне, которую Москва ведет против Запада. Даже эпизодическое наблюдение за российской политикой позволяет оценить, насколько важен для нее экспорт энергоносителей и насколько уязвима Россия перед стратегическим противодействием Америки, направленным на то, чтобы привести свой собственный газ и газ других производителей на Балканы, в Восточную Европу и Азию.

Учитывая настроения в Конгрессе в отношении России, скорее всего, он в ближайшее время одобрит пересмотр законодательства, в отличие от долгой, бесплодной и даже смехотворной, хотя и опасной, борьбы вокруг реформы здравоохранения. Ставка на энергетическую карту может стать нашей стратегией, и к тому же это выигрышная стратегия.

Автор, Стивен Бланк – старший научный сотрудник американского Совета по внешней политике при Конгрессе и Института внешнеполитических исследований в Пенсильвании, специализирующийся на исследованиях России и Евразии

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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